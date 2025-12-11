मादी श्वानानं दिलं शेळीच्या पिल्लाला मातृत्व; प्राण्यांमध्ये भावना जिवंत, मादी श्वान शेळीच्या पिल्लाला पाजते दूध
कोल्हापुरातील आजरा तालुक्यातील अर्दाळ गावात एका मादी श्वानानं शेळीच्या पिल्लाला दूध पाजल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळं मादी श्वानाला आणि शेळीच्या पिल्लाला पाहण्यासाठी नागरिक गदी करतायेत.
Published : December 11, 2025 at 3:25 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 5:32 PM IST
कोल्हापूर : आजकाल मनुष्याचा स्वभाव स्वार्थी होत आहे. मात्र प्राण्यांमधील निस्सिम प्रेमाची एक हृदयस्पर्शी घटना कोल्हापुरात घडली आहे. एका शेळीच्या कमकुवत पिल्लाला मादी श्वान दूध पाजतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय.
प्राण्यांमधील भावना जिवंत : कोल्हापूर जिल्ह्यातील आजरा तालुक्यातील अर्दाळ (आरदाळ) गावात घडलेल्या एका अनोख्या घटनेनं सर्वांना आश्चर्याचा आणि कौतुकाचा धक्का दिलाय. शांताबाई यादव यांच्या घरातील पाळीव मादी श्वानानं शेळीच्या कमकुवत पिल्लाला आपलं दूध पाजून केवळ त्याचे प्राण वाचवले नाहीत, तर ममता आणि त्यागाची खरी शिकवण दिली आहे. जन्मापासून कमजोर असलेलं शेळीचं पिल्लू आजवर मादी श्वानाचं दूध पिऊन जिवंत राहिलं आहे. या प्रसंगाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर याबद्दल अनेकांनी प्राण्यांमधील भावना जिवंत असल्याचं मत व्यक्त केलं.
कमजोर पिल्लाची बिकट स्थिती : अर्दाळ गावात राहणाऱ्या शांताबाई यादव यांच्या शेळीला काही दिवसांपूर्वी तीन पिल्लं झाली. त्यातील दोन पिल्लं शारीरिकदृष्ट्या सक्षम असल्यानं आईचं दूध सहज पित होती. मात्र तिसरं पिल्लू कमजोर असल्यामुळं ते पुरेसं दूध पिऊ शकत नव्हतं. त्यामुळं पिल्लाची तब्येत खालावत होती. त्यामुळं यादव कुटुंबीय चिंतेत होते. अशा संकटकाळात घरातील मादी श्वानानं परिस्थिती ओळखली. खरंतर त्या मादी श्वानानं देखील काहीच दिवसांपूर्वी पिल्लांना जन्म दिला होता. मात्र ती पिल्लं काहीजण पाळण्यासाठी घेऊन गेले. त्यामुळं मादी श्वानानं मायेनं शेळीच्या कमजोर पिल्लालाजवळ जाऊन त्याला दूध पाजायला सुरुवात केली. हे दृश्य पाहून उपस्थित सर्वांचे डोळे पाणावले होते.
रोजची ममता, आईचं स्थान स्वीकारलं : विशेष बाब म्हणजे, ही कृती मादी श्वान अनेक दिवसांपासून शेळीच्या पिल्लाला दूध पाजत आहे. तसंच ती त्या पिल्लाला आपलंच पिल्लू मानते. आता मादी श्वान या पिल्लाची खरी आई बनली असून त्याला संरक्षण आणि आहार दोन्ही पुरवतं आहे. ही मादी श्वान ज्या-ज्या ठिकाणी जाईल तिथं पाठीमागं ते शेळीचं पिल्लू जात राहतं. आपल्या आईपेक्षा मादी श्वाना जवळच या शेळीच्या पिल्लाला सुरक्षित वाटत आहे.
सामाजिक संदेश आणि प्रतिक्रिया : माणुसकी हरवलेल्या काळात जनावरांच्या या प्रेमळ कृतीनं मोठा धडा शिकवला आहे. आजरा तालुक्यातील या छोट्या गावातून या घटनेची चर्चा सर्वत्र होत आहे. प्राण्यांमधील सहानुभूती आणि निस्सिम प्रेमाचं हे उत्तम उदाहरण आहे. प्राणीप्रेमी आणि सामान्य नागरिकांनी या घटनेचं स्वागत केलं आहे. "मादी श्वानानं दिलेल्या या मायेनं आम्ही भावूक झालो. ही घटना सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे," अशी भावना शांताबाई यादव यांचे शेजारी शिवाजी घराळ यांनी व्यक्त केली.
या घटनेमुळं प्राण्यांतील संवेदनशीलतेची चर्चा जोर धरत असून आसपासच्या परिसरातून या मादी श्वानाला आणि शेळीच्या पिल्लाला पाहण्यासाठी नागरिक शांताबाई यांच्या घराकडं येत आहेत. अशीच अनेक उदाहरणं विविध ठिकाणी घडत असली तरी आजरा तालुक्यातील ही मानवतेच्या मूल्यांना जागृत करणारी घटना नक्कीच खास आहे.
