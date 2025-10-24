ETV Bharat / state

सातारा हादरला! पोलीस निरीक्षकाने चारवेळा बलात्कार केल्यानं डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या, मुख्यमंत्र्यांचे कडक कारवाईचे आदेश

फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणात एका पोलीस अधिकाऱ्यावर धक्कादायक आरोप करण्यात आला आहे.

प्रातिनिधिक चित्र
प्रातिनिधिक चित्र (File)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 24, 2025 at 1:14 PM IST

|

Updated : October 24, 2025 at 1:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा - फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात एकच खळबळ माजली होती. दरम्यान मृत महिला डॉक्टरने हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकाने चारवेळा बलात्कार केल्याचा उल्लेख आहे. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे.


याप्रकरणी मिळालेल्या माहितीनुसार गेल्या काही महिन्यांपासून संबंधित महिला डॉक्टर आणि पोलिसांमध्ये सातत्याने वाद उद्भवत होते. वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल पोलिसांकडून बदलून मागितले जात होते, अशी माहिती देखील आता समोर येत आहे. पोलिसांच्या या मागणीला महिला डॉक्टर प्रतिसाद देत नव्हती. त्यामुळेच त्यांच्यात वाद निर्माण झाला होता.


या संदर्भात 'आपल्यावर अन्याय होत असून मी जीव देईन', अशी तक्रारही संबंधित डॉक्टर तरुणीने वरिष्ठांकडे केल्याची माहिती मिळत आहे. अखेर गुरुवारी (23 ऑक्टोबर) रात्री त्यांनी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचललं. डॉक्टर तरुणीने आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस येताच फलटण शहरात तसेच उपजिल्हा रुग्णालयासह वैद्यकीय क्षेत्रात खळबळ उडाली.


डॉक्टर तरुणीच्या चुलत्याने माध्यमांसमोर येत गंभीर आरोप केले आहेत. पोलीस वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल बदलून मागत असत. त्यासाठी सतत दबाव टाकला जात होता. या प्रकाराला कंटाळून मी आत्महत्या करेन, असे ती म्हणायची, असंही महिला डॉक्टरच्या चुलत्याने माध्यमांसमोर बोलताना सांगितलं आहे.


डॉक्टर तरुणीच्या आत्महत्येनंतर गृहराज्यमंत्री, साताऱ्याचे पालकमंत्री, सामाजिक महिला कार्यकर्त्या यांच्या प्रतिक्रिया समोर आल्या. महिला आयोगाने ही घटना गांभीर्याने घेतली आहे. त्यामुळे याप्रकरणी पोलीस उपनिरीक्षक गोपाल बदने आणि एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दोघेही काल रात्रीपासून फरार आहेत. त्यांच्या शोधासाठी दोन पोलीस पथके रवाना करण्यात आली असल्याची माहिती देखील मिळत आहे.

या प्रकरणाची दखल राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही घेतली आहे. तत्काळ कारवाईचे आदेश त्यांनी दिलेत. त्यानुसार सातारा पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी सांगितलं की, या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. तसंच संबंधित पोलिसांना तत्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे. त्याचबरोबर या महिला डॉक्टरने यापूर्वी त्रास होत असल्याची तक्रार केल्याचंही म्हटल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे ही तक्रार कुणाकडे केली होती. त्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याची कशा पद्धतीने दखल घेतली. या सगळ्याच गोष्टींचा छडा लावण्यात येईल. त्याचबरोबर सर्वच संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

Last Updated : October 24, 2025 at 1:32 PM IST

TAGGED:

FEMALE DOCTOR SUICIDE
सातारा
गोपाल बदने
डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या
FEMALE DOCTOR SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.