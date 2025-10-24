"डॉक्टरांना संरक्षण मिळालं पाहिजे","संबंधित आरोपींवर कारवाई व्हावी"; मंत्री मुरलीधर मोहोळ, अंधारेंची मागणी
फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरच्या आत्महत्येची धक्कादायक घटना समोर आली. या प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केंद्रीय राज्यमंत्री मोहोळ आणि सुषमा अंधारे यांनी केली.
Published : October 24, 2025 at 6:29 PM IST
पुणे : फलटण उपजिल्हा रुग्णालयातील महिला डॉक्टरनं आत्महत्या केल्याची घटना समोर आल्यानंतर वैद्यकीय क्षेत्रात एकच खळबळ माजली. मृत महिला डॉक्टरनं हातावर लिहिलेल्या सुसाईड नोटमध्ये पोलीस उपनिरीक्षकानं बलात्कार केल्याचा उल्लेख केला. त्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकारावर केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया देत प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई करावी, अशी मागणी केली. यासह शिवसेना (उबाठा) सुषमा अंधारे यांनीही या प्रकरणाची एसआटी चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली.
डॉक्टरांना देखील संरक्षण मिळालं पाहिजे : "या प्रकरणाबाबत मला आताच समजलं. जे झालं ते खूप दुर्दैवी आहे. हे खूप गंभीर असून तत्काळ मुख्यमंत्री यात लक्ष घालतील. संबंधित आरोपीवर कारवाई व्हावी. यात जे कोणी असतील त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे. राज्यात पुन्हा अशी घटना घडता कामा नये. डॉक्टरांना देखील संरक्षण मिळालं पाहिजे," अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली.
पूर्व प्रतिबंधात्मक कायदे अधिक कठोर करण्याची गरज : फलटणमध्ये डॉक्टर महिलेनं केलेली आत्महत्या दुर्दैवी घटना नाही तर अत्यंत चिंतेची बाब आहे. कामाच्या ठिकाणी शासकीय स्तरावर महिलांना मानसिक त्रास देणाऱ्यांसाठी पूर्व प्रतिबंधात्मक कायदे अधिक कठोर करण्याची गरज आहे. प्रश्न फक्त बदने किंवा बनकर सारख्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा नाही. तर हा प्रकार सुरू असताना तीन महिन्यांच्या काळामध्ये संबंधित डॉक्टर महिलेनं वरिष्ठांकडं तक्रार दाखल केली होती का? वरिष्ठांकडून त्याची दखल घेतली का? या महिलेला कुठूनही मदत मिळाली नाही का? याची चौकशी होणं महत्त्वाचं आहे, असं शिवसेना (उबाठा) नेत्या सुषमा अंधारे म्हणाल्या.
प्रकरणाची एसआयटी चौकशी व्हावी : "कायदा सुव्यवस्थेचे रक्षकच भक्षक होणार असतील तर दाद कुणाकडं मागायची. मुद्दा एकट्या डॉक्टर महिलेचा नाही. पुण्यातील एका महिला पोलीस अधिकाऱ्याचा विनयभंग केल्या प्रकरणी भाजपा पदाधिकारी प्रमोद कोंढरे विरोधात गुन्हा दाखल झाला होता. परंतु, पोलीस अधिकारी महिलेनं स्वतःसाठी स्वतः घेतलेला स्टॅन्ड हा आयुक्त अमितेश कुमार यांना किती पटला? कारण जबरदस्तीनं या महिला पोलीस अधिकाऱ्याची बदली करण्यात आली. जर महिलांना सुरक्षित काम करता येत नसेल तर, लाडक्या बहिणीच्या पोस्टरबाजीनं काय होईल? हा खरा चिंतनाचा मुद्दा आहे. आमची विनंती आहे की फक्त पोलीस अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून चालणार नाही. त्याची स्वतंत्रपणे चौकशी झाली पाहिजे. या संपूर्ण प्रकरणाची एसआयटी चौकशी व्हावी," अशी मागणी सुषमा अंधारे यांनी केली.
हेही वाचा :
- सातारा हादरला! पोलीस निरीक्षकाने चारवेळा बलात्कार केल्यानं डॉक्टर तरुणीची आत्महत्या, मुख्यमंत्र्यांचे कडक कारवाईचे आदेश
- पत्नीनं गळा आवळून केली पतीची हत्या; स्वत: पोलिसांना फोन करून सांगितल्यानंतर अटकेची कारवाई!+
- बुलढाण्यातील 'डिफेंडर' कार विवाद; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांच्या खळबळजनक आरोपामुळं राजकीय उलथापालथ