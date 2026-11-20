पोलीस भरती शारीरिक चाचणी दिवशी मासिक पाळी आल्यास महिला उमेदवारांना मिळणार आठवड्याची सवलत! गृहराज्यमंत्र्यांची माहिती
पोलीस भरती शारीरिक चाचणीच्या दिवशी मासिक पाळी आल्यास मैदानावर उतरणाऱ्या महिला उमेदवारांना आठवडाभराची सवलत मिळणार आहे.
Published : November 20, 2026 at 12:03 PM IST
मुंबई - पोलीस भरतीसाठी शारीरिक चाचणीच्या दिवशी मासिक पाळी आल्यास मैदानावर उतरणाऱ्या महिला उमेदवारांना आता आठवडाभराची सवलत देण्याचे विचाराधीन आहे. यासंदर्भात धोरण ठरवून लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
क्षमता असूनही अपेक्षित कामगिरी करता येत नाही - पोलीस भरतीसाठी महिला उमेदवारांना धावणे, गोळाफेक आणि इतर शारीरिक चाचण्यांना सामोरे जावे लागते. या चाचण्यांसाठी उमेदवार अनेक महिने मेहनत घेतात. मात्र, ऐन चाचणीच्या दिवशी मासिक पाळी आल्यास काही महिला उमेदवारांना तीव्र पोटदुखी, कंबरदुखी, अशक्तपणा, चक्कर येणे, मळमळणे आणि अतिरक्तस्राव अशा समस्यांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे शारीरिक क्षमता असूनही अपेक्षित कामगिरी करता येत नाही. परिणामी, भरतीची संधी गमावण्याची भीती सतावत असते.
महिलांची चाचणी पुढे घेण्याची सुविधा - या पार्श्वभूमीवर, महिलांच्याबाबतीत राज्य सरकार संवेदनशील निर्णय घेणार आहे. पोलीस भरतीत जवळपास 90 टक्के ग्रामीण भागातून पोलीस भरतीसाठी येत असतात. महिला उमेदवारांचाही त्यात मोठ्या संख्येने समावेश असतो. अनेकदा शारीरिक चाचणीच्या वेळी मासिक पाळी येते. ही नैसर्गिक शारीरिक प्रक्रिया आहे. त्यामुळे महिलांचे नुकसान होऊ नये, या दृष्टीने संबंधित महिलांची चाचणी पुढे घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. या संदर्भात शासन स्तरावरती धोरण ठरवण्यात येत आहे. सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी अर्जाची प्रक्रिया काय असेल, याबाबत अधिकृत मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जातील, असे राज्यमंत्री कदम यांनी सांगितले.
महिलांसाठी आवश्यक आरोग्यविषयक सुविधा - भरती केंद्रांवरील सुविधांबाबतही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. स्वच्छतागृहांची अपुरी व्यवस्था, सॅनिटरी पॅड उपलब्ध नसणे, कपडे बदलण्यासाठी स्वतंत्र जागेचा अभाव, पिण्याच्या पाण्याची आणि विश्रांतीची गैरसोय अशा तक्रारी महिला उमेदवारांकडून केल्या जातात. अशा परिस्थितीत केवळ चाचणी पुढे ढकलण्याची सुविधा पुरेशी ठरणार नसून, भरती केंद्रांवर महिलांसाठी आवश्यक आरोग्यविषयक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतात, असे ते म्हणाले.
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