इंधन दरवाढीमुळे महागाई वाढण्याची भीती; कृत्रिम टंचाईमुळे नागरिकांची वाढली चिंता
पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरवाढीनंतर राज्यातील प्रमुख शहरात इंधनसाठ्याची काय स्थिती आहे? वाचा, सविस्तर
Published : May 19, 2026 at 8:16 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर/मुंबई-पुणे- इंधनाचे दर तीन दिवसांमध्ये दोनदा वाढले असल्याने सर्व सामन्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण पसरले आहे. त्यात कृत्रिम टंचाईमुळे चिंता वाढल्याचं पाहायला मिळत आहे. मंगळवारी सकाळी पेट्रोलचे दर 91 पैसे तर डिझेलचे दर जवळपास 96 पैशांनी वाढले आहेत. आणखी दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्यानं शहरातील बहुतांश पंपावर वाहनचालकांनी आज गर्दी केली असल्याचं पाहायला मिळालं.
विशेषतः डिझेलची टंचाई जाणवत असल्यानं महामार्गावर पंपावर चारचाकी वाहनांच्या मोठ्या रांगा लागल्याचं दिसून आलं. केंद्र सरकारनं इंधनाचे दर वाढताना सर्व सामान्यांच्या खिशाला कात्री लागणार नाही याची काळजी घ्यावी. इंधन दर वाढल्यावर प्रत्येक गोष्टीवर त्यांचे परिणाम होतात. महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढते. त्यामुळे आणखी दर वाढणार नाही, याची काळजी घ्यावी, अस मत सर्वसामान्यांनी व्यक्त केलं.
महागाई वाढण्याची शक्यता-गेल्या तीन दिवसांमध्ये इंधनाचे दर वाढत आहेत. जागतिक स्तरावर होणाऱ्या युद्धाच्या परिणामामुळे अपेक्षित अशी दर वाढ असल्याचं मत काही नागरिकांनी व्यक्त केलं. मात्र, इंधनाचे दर वाढले की वाहतूक महाग होते. त्याचे परिणाम भाजीपालापासून इतर सर्वच वस्तूंच्या दरांमध्ये वाढ होण्यास सुरुवात होते. त्यातूनच महागाई वाढण्यास सुरुवात होते. त्यामुळे आता महागाई वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आणखी दर वाढत राहिल्यास सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर त्याचे परिणाम झाल्याशिवाय राहणार नाहीत, अशी भीती असल्याचं मत इंधन भरण्यासाठी आलेल्या वाहनचालकांनी व्यक्त केलं. त्याचबरोबर भारतानं शेजारी देशांना स्वस्तात इंधन पुरवलं. त्याचे नुकसान देशातील नागरिकांनी का भरावे? असा प्रश्न काही नागरिकांनी उपस्थितीत केलेत.
इंधनसाठा अपुरा वितरित- गेल्या महिनाभरापासून इंधन टंचाईचा सामना करावा लागत आहेत, बहुतांश पेट्रोल पंपावर "नो स्टॉक" असे फलक पाहायला मिळत आहे. परिणाम नागरिक इंधन मिळवण्यासाठी पळापळ करत आहेत. मोठ्या रांगा लाऊन गाडीची टाकी भरून ठेवण्याच्या प्रयत्न करत असल्याने प्रमाणापेक्षा अधिक इंधन भरल्यानं कृत्रिम टंचाई निर्माण होत असल्याचं मत पेट्रोल डिझेल डीलर असोसिएशनचे अध्यक्ष अखिल अब्बास यांनी व्यक्त केलं. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा केला जात असला तरी गरजेपेक्षा कमी पुरवठा होत असल्याने रोजचा साठा मर्यादित झाला आहे. अनेक ठिकाणी साठा संपत असल्याने नागरिकांमध्ये भीती पसरत आहे. विशेषत: डिझेलचा साठा कमी पडत आहे. उन्हाळ्यात अनेक ठिकाणी लोडशेडींग सुरू करण्यात आली आहे. अनेक ठिकाणी जनरेटर वापरले जात आहेत. शेतीच्या मशागतीचे काम सुरू झाल्यानं ट्रॅक्टर किंवा इतर वाहनांचा वापरदेखील वाढला आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील डिझेल साठा कमी पडत आहे. लोकांनी न घाबरता रोजच्या गरजेपुरते इंधन भरले तर भीती राहणार नाही, असे आवाहनदेखील अखिल अब्बास यांनी केलं.
विरोधकांची सरकारवर टीका- काँग्रेसचे नेते तथा विधानसभेतील माजी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक्स मीडियावर पोस्ट करत सरकारवर टीका केली. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले,"राज्यात ठिकठिकाणी पेट्रोल, डिझेलसाठी लागलेल्या लांबच लांब रांगा पाहून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, भाजपा सरकारला जनतेला रांगेत उभ करायला आवडते. नोटबंदीच्या काळात स्वतःच्या पैशासाठी जनता रांगेत उभी होती. आता पेट्रोल डिझेलसाठी उभी आहे. शेतकरी ट्रॅक्टर घेऊन रांगेत उभा आहे, सामान्य माणूस कॅन घेऊन डिझेलसाठी फिरतोय आणि सरकार मात्र फक्त जाहिरातींमध्ये व्यस्त आहे आणि प्रिय मोदीजी विदेश दौरे करण्यात व्यस्त. नरेंद्र मोदी सरकारच्या अमृतकालात जनतेला मिळालं काय? महागाई, टंचाई आणि रांगा. देश बदलण्याची भाषा करणाऱ्यांनी फक्त रांगांचे विषय बदलले. पूर्वी बँकेसमोर रांग होती, आज पेट्रोल पंपासमोर आहे. उद्या अन्नासाठीही उभा करू नका म्हणजे झालं!
- नागपूर येथे इंधन साठा असणारे डेपो आहेत. त्यामुळे इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. त्यामुळे नागपूरसह शेजारच्या जिल्ह्यात कुठेही इंधनाची कमतरता नाही, असा दावा करण्यात येत आहे.
काय आहे पिंपरी चिंचवडमध्ये स्थिती?- पिंपरी- चिंचवडमध्ये इंधनपुरवठा करणारे पेट्रोल पंप बंद नसल्याची माहिती पेट्रोल-डिझेल असोसिएशनच्या अध्यक्षांनी दिली आहे. शहरातील 80 टक्के पेट्रोल पंप बंद असल्याची चर्चा ही केवळ अफवा असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. काही ठिकाणी क्वचित पेट्रोल पंप बंद असू शकतात. मात्र, नियमित इंधनपुरवठा सुरू आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असं आवाहनही करण्यात आलं आहे.
मुंबईत काय आहे स्थिती- अवघ्या 4 दिवसात पेट्रोलच्या दरात 91 पैशांनी तर डिझेलच्या दर 94 पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे मुंबईतील पेट्रोलचे दर थेट 107.49 तर डिझेलचे दर प्रति लिटर 94.02 रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. 15 तारखेला पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत तीन रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. आता पुन्हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात भाववाढ करण्यात आली आहे. मुंबईमध्ये मुबलक प्रमाणावर पेट्रोल आणि डिझेल असल्याचं पाहायला मिळत आहे. पेट्रोल पंपावर गर्दी झालेली दिसून आली नाही. याविषयी बोलताना, नागरिक ओमप्रकाश पांडे म्हणाले की, पेट्रोलची झालेली ही दरवाढ आमच्यासाठी धक्कादायक आहे. अशाच प्रकारे पेट्रोलची दरवाढ झाली तर सर्वसामान्यांचं जगणं कठीण होईल. सरकारने याविषयी विचार करायला हवा. नागरिक जयवंत वाघ म्हणाले की, इंधन दरवाढीचा सरकारचा हा निर्णय अतिशय चुकीचा आहे. युद्ध परिस्थिती असली तरी सर्वसामान्यांकडे लक्ष देण्याचे काम सरकारचे आहे. वाढलेल्या पेट्रोलमुळे आता महागाईदेखील वाढणार आहे. मुंबई पेट्रोल पंप असोसिएशनचे प्रतिनिधी रवी शिंदे म्हणाले, मुंबईमध्ये कोणताही प्रकारचा पेट्रोल किंवा डिझेलचा तुटवडा नाही. भविष्यात तो उद्भवेल की नाही हे सांगणं कठीण आहे. दुसरीकडे तरी पेट्रोलची भाव वाढ झाली असली तरीदेखील मुंबईसारख्या शहरामध्ये पेट्रोलची गरज मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे नागरिक पेट्रोल आणि डिझेल विकत घेत आहेत. या विक्रीमध्ये कोणताही प्रकारची कमतरता पाहायला मिळत नाही.
