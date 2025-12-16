भीती बिबट्याची! प्रादेशिक दृष्टिकोनातून प्रश्न हाताळण्याची गरज; जाणून घ्या बिबट्याची खास माहिती
शहरीवस्तीत बिबिट्याच्या हल्ल्यांवरून राज्यात चर्चा होत आहेत. या मुद्यावरु हिवाळी अधिवेशात देखील चर्चा झाली. मानव आणि बिबट्या यांच्यातील संघर्षाबाबत यादव तरटे पाटील यांनी माहिती दिली.
Published : December 16, 2025 at 6:48 PM IST
अमरावती : राज्यातील शहरी आणि ग्रामीण भागात सगळीकडं बिबट्याची चर्चा होत आहे. जंगलात राहणारा बिबट्या मानवीवस्तीत आल्यामुळं त्याची नागरिकांना भीती वाटत आहे. तसंच काही भागात मानव आणि वन्यजीव प्राण्यातील संघर्ष टोकाला पोहोचलाय. बिबट्याचा प्रश्न हा केवळ संख्येचा नाही तर त्याचा अधिवास, खाद्यसाखळी, मानवी हस्तक्षेप, वन्यजीव व्यवस्थापन असे अनेक घटक बिबट्यामुळं निर्माण झालेल्या भीतीशी संबंधित आहेत. महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आणि वन्यजीव अभ्यासक यादव तरटे पाटील यांनी बिबट्याची एकूण परिस्थिती, त्यांचा अधिवास, मानव आणि वन्यजीव यांच्यातील संघर्षाबाबत 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना महत्त्वाची माहिती दिली.
बिबट्यांच्या संख्येत महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर : "केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयानं 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून 45 हजार बिबटे भारतात असल्याचं सांगितलं होतं. 2017 मध्ये भारतात केवळ 9 हजार 710 बिबटे शिल्लक राहिल्याचं समोर आलं. यानंतर वन विभागानं बिबट्यांची संख्या वाढावी यासाठी प्रयत्न केले. 2024-25 च्या आकडेवारीनुसार भारतात सुमारे 14 हजार बिबटे आहेत. यापैकी सर्वाधिक सुमारे अडीच ते तीन हजार बिबटे मध्यप्रदेशात असून महाराष्ट्रात साधारणतः 1,900 ते 2,000 बिबटे आहेत. बिबट्यांच्या संख्येची तुलना केली तर बिबट्यांची संख्या ही बरीच खालावली असं लक्षात येतं," असं यादव तरटे यांनी सांगितलं.
राज्यातील तीन जिल्ह्यांमध्ये गंभीर परिस्थिती : "बिबट्यांमुळं संपूर्ण महाराष्ट्राची परिस्थिती बिकट आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. अमरावती शहरालगत पोहरा मालखेड जंगलात 35 ते 40 बिबटे आहेत. हा परिसर शहराच्या अगदीजवळ आहे. परंतु आजपर्यंत जंगलातील बिबट्यांनी माणसावर हल्ला केल्याची एकही घटना घडलेली नाही. पुणे, नाशिक आणि अहिल्यानगर या तीन जिल्ह्यात मात्र मानव आणि बिबट्या संघर्ष अधिक तीव्र झाल्याचं पाहायला मिळतं. या तीन जिल्ह्यात असणारे उसाचे मळे हे बिबट्यांसाठी अतिशय सुरक्षित स्थान मानलं जातं. या उसाच्या मळ्यात येणारी रानडुक्कर, कुत्री अशी सहज मिळणारी शिकार बिबट्याला उपलब्ध आहे. अनेकदा बिबट्या आणि एखादा माणूस अचानक समोरा-समोर आले तर घाबरलेला बिबट्या माणसावर हल्ला करतो. पुण्यातील जुन्नर तालुक्यात अशा घटना घडल्या आहेत. माणसांना त्रास देणाऱ्या बिबट्याचा बंदोबस्त हा व्हायलाच हवा. मात्र, याचा अर्थ राज्यभरात सर्वत्रच बिबट्याची मानवाला भीती आहे हा मोठा गैरसमज आहे," अशी माहिती यादव तरटे पाटील यांनी दिली.
बिबट्या वातावरणाशी जुळवून घेणारा प्राणी : "कुठल्याही परिस्थितीशी जुळवून घेणारा बिबट्या हा 'अनुकूल क्षम' प्राणी आहे. केवळ घनदाट जंगलच नव्हे तर गवताळ प्रदेश, शेतीचा परिसर, गावालागतचा भाग आणि अनेकदा शहरालगतही त्याचं वास्तव्य असतं. हरिण, रानडुक्कर, माकड, ससे, कुत्रे, बकऱ्या, पक्षी आणि लहान प्राण्यावर तो ताव मारत असल्यानं अनेकदा मानवी बिबट्या मानवी वस्तींकडं आकर्षित होतो. त्या परिसरात पुरेसं भक्ष्य मिळाल्यानंतर बिबट्या त्याच भागात अनेकदा आपला तळ ठोकतो. बिबट्याला त्याचं खाद्य आणि पाणी ज्या ठिकाणी उपलब्ध होतं त्या ठिकाणी तो बिनधास्त राहतो. अशा बिबट्यांना पकडणं किंवा हाकलून लावणं हा पर्याय नाही. उपद्रवी बिबट्यांवर मात्र योग्य पद्धतीनं कारवाई होणं आवश्यक आहे," असं मत यादव तरटे पाटील यांनी व्यक्त केलं.
अफवांमुळं भीतीचं वातावरण : "काही भागात केवळ अफवांमुळं भीतीचं वातावरण निर्माण होतं. अमरावती जिल्ह्यात एका गावात 'बिबट्या आला' अशी अफवा पसरवण्यात आली. त्यामुळं ग्रामस्थ घाबरलेत. शेतकरी शेतात जायला टाळायला लागलेत. वन विभागाच्या पथकासह आम्ही काही वन्यजीव मित्रांनी त्या गावात सलग आठ दिवस गस्त घातली. बिबट्याचे ठसे शोधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्या भागात बिबट्या असल्याचा एकही पुरावा आढळला नाही. खरं तर नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेऊ नये. खरंच कुठं बिबट्या आढळला तर 1926 या हेल्पलाईन किंवा वनविभागाशी संपर्क साधावा. आपल्या परिसरातील वन्यजीव प्रेमींना देखील माहिती द्यावी," असं आवाहन यादव तरटे पाटील यांनी केलंय.
मध्यप्रदेशप्रमाणं संवर्धनाची गरज : "बिबट्याला त्याच्या अधिवासात खाद्याची उपलब्धता कमी होते तेव्हाच तो खाद्याच्या शोधात नैसर्गिक अधिवास सोडून मानवी वस्तीमध्ये येतो. बिबट्या हा त्याच्याच नैसर्गिक अधिवासात राहावा यासाठी मध्यप्रदेशात त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात मानवांची अधिक ढवळाढवळ होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली. त्याच्या अधिवासात त्याला हवं असणारं हरिण, ससे, रोही, रानडुक्कर मोठ्या संख्येनं उपलब्ध होतील यासाठी त्याभागात जंगल तोड रोखण्यात आली. कुरण विकासावर भर देण्यात आला. मध्यप्रदेश सारखी बिबट्यांची काळजी आपल्या भागात घेतली तर बिबट्यांच्या त्रासाबाबत सुरू असलेली चर्चाच होणार नाही," असं यादव तरटे पाटील यांनी सांगितलं.
बिबट्याची पर्यावरण संतुलनात अशी होते मदत :
- शेतात उपद्रव करणारे हरिण, डुक्कर, ससे, माकडं अशा प्राण्यांची संख्या नियंत्रणात ठेवतो. बिबट्या अप्रत्यक्षपणे शेतीचं संरक्षण करतो.
- शाकाहारी प्राण्यांवर नियंत्रण राहून जंगल टिकून राहण्यास मदत.
- आजारी, म्हातारे, अशक्त प्राणी, उंदीर यांना बिबट्या खात आल्यामुळं रेबीज, प्लेग सारख्या आजाराचा धोका टळतो.
- बिबट्यामुळं जंगल सुरक्षित राहातं. जंगलाचा समतोल राखला जातो.
बिबट्या 'अनुसूची एक' मध्ये येणारा प्राणी : "वन्यजीवांच्या संरक्षणाकरता भारतात वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू करण्यात आला. या कायद्यानुसार विविध प्राण्यांची त्यांच्या गरजेनुसार विभागणी करुन त्यांची अनुसूची निश्चित करण्यात आली. अशा एकूण सहा अनुसूची आहेत. वाघ, सिंह, बिबट्या, हत्ती, गेंडा हे प्राणी पहिल्या अनुसूचित येतात. अनुसूची एक ही सर्वाधिक संरक्षण देणारी श्रेणी आहे. अनुसूची एकमध्ये येणाऱ्या प्राण्यांना कायद्यानं सर्वाधिक संरक्षण देण्यात आलय. हरिण, डुक्कर, माकड आणि नीलगाय या प्राण्यांची संख्या बिबट्यामुळं नियंत्रित राहते. बिबट्या हा परिसंस्थेचा रक्षक असून नैसर्गिक समतोल राखण्यात जैवविविधतेचा तो अतिशय महत्वाचा घटक आहे," असं यादव तरटे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.
अनुसूची एकचा परिणाम :
- बिबट्याची शिकार करणं, त्याला पकडणं, जखमी करणं हा गुन्हा असून यासाठी तीन ते सात वर्ष कारवास आणि दंड अशी कठोर शिक्षा आहे.
- बिबट्या सर्वत्र दिसत असला तरी त्याची संख्या घटली आहे. तो टिकावा यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहेत.
- मानवासाठी धोकादायक ठरणाऱ्या बिबट्याला मारण्याऐवजी त्याला पकडून त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यावर भर.
- बिबट्याचं संरक्षण करणं वन विभागला बंधनकारक.
