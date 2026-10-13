ऐन दसरा, दिवाळीत राज्यातील जनतेला दिलासा! तुकाराम मुंढेंनी पोस्ट करुन स्पष्ट केलं
तुकाराम मुंढेंच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
Published : October 13, 2026 at 6:56 AM IST
मुंबई : अन्न भेसळविरोधात लढणाऱया आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढेंच्या सोशल मीडिया पोस्टमुळे दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आपली बदली झाली नसून, आपण एफडीए विभागातच कार्यरत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच अन्नाच्या भेसळीविरोधात आपली लढाई सुरूच राहील, असंही मुंढे यांनी म्हटलं आहे. सणासुदीच्या काळात जनतेला किमान सुरक्षित अन्न मिळण्याच्या हमीची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील पेपरफुटीविरोधात आणि अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी पुण्यामध्ये जवळपास 11 दिवस MPSC विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारलं होतं. आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन सुरू होतं. सोमवारी (12 ऑक्टोबर) मध्यरात्रीच्या सुमारास मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांच्या शिष्टाईमुळे हे आंदोलन मागे घेण्यात आलं.
No, I have not been transferred from FDA. नाही, माझी FDA मधून बदली झालेली नाही. I continue to serve as Commissioner, FDA Maharashtra. Our fight against unsafe, substandard, adulterated food and spurious, substandard drugs goes on. मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे. भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरुद्धची आमची लढाई सुरूच आहे. #TukaramMundhe #Trust— Tukaram Mundhe (@Tukaram_IndIAS) October 12, 2026
एमपीएससीमध्ये झालेल्या गैरकारभाराची चौकशी करण्यासाठी सरकारने एक चौकशी समिती नेमली आहे. या चौकशी समितीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सरकारच्या घोषणेनंतर काहीकाळ संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झाल्याचं दिसून आलं. एमपीएससीच्या सचिवपदी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती झाल्याच्या बातम्या पसरल्या. त्यानंतर अन्न आणि औषध विभागाचं काय होणार? राज्यातील अन्नाच्या भेसळीविरोधातील लढाईचं काय? असे अनेक प्रश्न विचारण्यात येऊ लागले. सोशल मीडियावरही यावरुन चर्चा सुरू झाली. मात्र, तुकाराम मुंढे यांची बदली झाली नाही, त्यांची फक्त एमपीसएसीच्या चौकशी समितीच्या सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे, असं सरकारने स्पष्ट केलं. त्यानंतर आता खुद्द तुकाराम मुंढे यांनीच सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून त्यावर स्पष्टीकरण दिलं आहे.
तुकाराम मुंढे यांनी पोस्टमध्ये लिहिलंय, "माझी FDA मधून बदली झालेली नाही. मी अन्न व औषध प्रशासन, महाराष्ट्र येथे आयुक्त म्हणून कार्यरत आहे. भेसळयुक्त अन्न आणि निकृष्ट औषधांविरुद्धची आमची लढाई सुरूच आहे."
दरम्यान, तुकाराम मुंढेंच्या या पोस्टनंतर राज्यातील भेसळखोरांचे धाबे पुन्हा एकदा दणाणले आहेत. त्यामुळे आगामी दसरा आणि दिवाळीच्या तोंडावर लोकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न, मिठाई मिळण्याची शाश्वती आहे.
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