मुंबईतील आठ हॉटेल्स आणि अन्न आस्थापनांवर एफडीएची कारवाई
मुंबईतील आठ हॉटेल्स आणि अन्न आस्थापनांवर एफडीएनं कारवाई केलीय. यामध्ये पाच परवाने निलंबित करण्यात आलेत तर तीन रद्द केलेत. स्वच्छता, अन्न हाताळणीप्रकरणी कारवाई करण्यात आली.
Published : October 5, 2026 at 9:57 PM IST
मुंबई - सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील हॉटेल्स, कॅफे आणि इतर ठिकाणी विकल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांची तपासणी अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) सुरू केली आहे. 1 ते 5 ऑक्टोबरदरम्यान झालेल्या या तपासणीत आठ ठिकाणी अन्न तयार करणे, हाताळणे, साठवणे आणि स्वच्छतेबाबत त्रुटी आढळल्या. याप्रकरणी पाच ठिकाणांचे अन्न परवाने निलंबित करण्यात आले, तर तीन ठिकाणांचे परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली. विभागामार्फत ही माहिती देण्यात आली.
पाच हॉटेल्स, कॅफे आणि इतर ठिकाणांवर कारवाई - कुर्ला-सांताक्रुझ परिसरातील कॅफे सुलतान येथे अन्नपदार्थ तयार करताना आणि हाताळताना पुरेशी स्वच्छता ठेवली जात नसल्याचं तपासणीत आढळलं. येथे शावरमा, बिर्याणी, कबाब, रोल्स आणि इतर फास्ट फूड पदार्थ मिळतात. या ठिकाणचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला. मरोळ, अंधेरी पूर्व येथील लो फ्रेश फूड प्रायव्हेट लिमिटेड येथे अन्नपदार्थ ठेवण्याच्या आणि हाताळण्याच्या जागी स्वच्छतेचा अभाव आढळला. यामुळे अन्नपदार्थ खराब किंवा दूषित होण्याची शक्यता असल्याचं तपासणीत दिसून आलं. त्यामुळे या ठिकाणचा परवाना निलंबित करण्यात आला.
अंधेरी पश्चिम येथील कंट्री क्लब येथे अन्नपदार्थ हाताळणे, परिसर स्वच्छ ठेवणे आणि अन्न सुरक्षितपणे साठवणे याबाबत त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे या ठिकाणावरही कारवाई करण्यात आली. तर अंधेरी पश्चिम येथीलच सुरज लामा मोमोज येथे मोमोज आणि इतर पदार्थ तयार करताना, हाताळताना आणि साठवताना आवश्यक स्वच्छता पाळली जात नसल्याचं आढळलं. त्यामुळे या ठिकाणचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला. तसंच सांताक्रुझ पश्चिम येथील कॅफे पाकीझा येथेही अन्नपदार्थांची हाताळणी, साठवणूक आणि परिसराच्या स्वच्छतेबाबत त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे या ठिकाणचा परवाना निलंबित करण्यात आला.
तीन ठिकाणांचे परवाने रद्द - विलेपार्ले एस. व्ही. रोड येथील ब्लिंकिट आणि विलेपार्ले येथील कोपनहेगन हॉस्पिटॅलिटी तसंच वांद्रे पश्चिम येथील ईटक्लब्स या तीन ठिकाणीही एफडीएने तपासणी केली. या तिन्ही ठिकाणी अन्नपदार्थ हाताळणे, साठवणे आणि स्वच्छतेबाबत आवश्यक नियम पाळले जात नसल्याचं आढळलं. त्यामुळे तिन्ही ठिकाणांचे अन्न परवाने रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली.
नागरिकांनी तक्रार करावी - सणासुदीच्या काळात अन्नपदार्थांची मागणी वाढत असल्याने एफडीएकडून हॉटेल्स आणि इतर अन्नविक्रीच्या ठिकाणांची तपासणी सुरूच राहणार आहे. अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ किंवा इतर गैरप्रकार आढळल्यास नागरिकांनी १८००२२२३६५ या टोल-फ्री क्रमांकावर तक्रार करावी, असे आवाहन एफडीएने केले आहे.