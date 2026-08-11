तुकाराम मुंढेंचा मोर्चा एसटी महामंडळाच्या कॅन्टीनकडं; सिल्लोड बसस्थानकातील कॅन्टीन सील
सिल्लोड येथील परिवहन विभागाच्या कॅन्टीनवर एफडीएकडून धडक कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : August 11, 2026 at 10:42 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहिमेंतर्गत राज्यभर खासगी आस्थापनांवर कारवाई सुरू असताना सिल्लोड येथील परिवहन विभागाच्या कँटीनवर एफडीएकडून धडक कारवाई करण्यात आली आहे. तपासणी करत असताना अस्वच्छता, उंदरांचा उच्छाद होऊ नये याकरिता जाळी लावण्यात आली नव्हती. कचरा साठवण्याची जागा योग्य नव्हती, शिवाय भांडी घासण्याची जागा देखील अतिशय अस्वच्छ आढळून आली. पावसामुळे सर्वत्र चिखल असलेली जमीन आढळली. सांडपाणी बाहेर जाण्यासाठी उतार नव्हता, शिवाय ती झाकून ठेवली नसल्याने कारवाई केल्याची माहिती एफडीएचे सह आयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
अन्न व औषधी प्रशासनातर्फे राज्यभर विविध आस्थापनांवर कारवाई करण्यात येत आहे. मंगळवारी विभागातर्फे सिल्लोड बस स्थानकावरील उपहारगृहाची तपासणी करण्यात आली. ग्रामीण भागातील या उपाहारगृहामध्ये गोरगरीब, शेतकरी असलेले प्रवासी खाद्यपदार्थांचा आस्वाद घेत होते. मात्र, तिथे मिळालेल्या तक्रारीनुसार, तपासणी करण्यात आली. तपासणीमध्ये आणलेल्या खाद्यपदार्थांबाबत साहित्याची नोंद होती. मात्र, विक्रीसाठी आणण्यात आलेल्या चिप्स, नमकीन आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या खरेदीची नोंद उपलब्ध आढळली नाही. सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य, पोपडे निघत असलेल्या भिंती, चिखलाचे साम्राज्य आढळून आले. नागरिकांच्या आरोग्यास घातक असे वातावरण असल्याने एस. टी. कॅन्टीनवर कारवाई करत असल्याची माहिती अन्न व औषधी प्रशासन विभागाचे सह आयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
उपहारगृहात आढळून आलेल्या त्रुटी -
1) अस्वच्छ तळमजला: फरशी अत्यंत घाणेरडी असून त्यावर धूळ, माती साचली आहे. तसेच पॅकेजिंग साहित्यासारखा कचरा संपूर्ण फरशीवर विखुरलेला आढळला.
2) भिंतींची दुरवस्था: भिंतींचे पापुद्रे निघत असून रंग उडालेला आणि भिंती काळ्या पडलेल्या आढळून आल्या.
3) खिडक्यांना जाळी नाही, कीटक आणि उंदरांसारख्या प्राण्यांना आत येण्यापासून रोखण्यासाठी खिडक्यांना वायर मेश (लोखंडी जाळी) बसवलेली नसल्याचे आढळून आले.
4) एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना आस्थापनेमध्ये कोणत्याही ठळक किंवा दर्शनी भागात लावलेला आढळला नाही.
5) तपासणीदरम्यान सद्यस्थितील पाणी तपासणी अहवाल उपलब्ध नव्हता.
6) कचरा आणि खरकट्या भांड्यांची धुण्याची जागा अत्यंत घाणेरडी असून तिथे चिखलाचे व निसरडे डाग पडलेले आढळून आले. त्यामुळे तिथे भांडी स्वच्छ व आरोग्यदायी पद्धतीने धुणे अशक्य असल्याचे निष्पन्न झाले..
7) बेसन, तेल आणि इतर काही किराणा खाद्यपदार्थांच्या खरेदीची नोंद उपलब्ध होती. परंतु चिप्स, नमकीन आणि इतर खाद्यपदार्थांच्या खरेदीची नोंद उपलब्ध आढळली नाही.
8) तपासणीच्या वेळी 'मयूर ब्रँड'ची चणाडाळ साठ्यामध्ये उपलब्ध नव्हती, तसेच या ब्रँडच्या चणाडाळीचे खरेदी रेकॉर्डही तपासणीवेळी सादर करता आले नाही.
9) संपूर्ण परिसरात, भिंतींवर, फरशीवर आणि स्वयंपाकघरात कुठेही समाधानकारक स्वच्छता आढळली नाही. जागोजागी डाग, अन्नपदार्थांचा कचरा आणि चिखलामुळे स्वयंपाकघर अत्यंत अस्वच्छ झाले आहे..
10) अन्न हाताळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय तपासणी प्रमाणपत्र उपलब्ध नाही. सुरक्षा साधनांचा अभाव: कामगारांनी ॲप्रन आणि हातमोजे घातलेले नव्हते. सुविधांची कमतरता: परिसरात हात धुण्याची किंवा कपडे बदलण्याची कोणतीही सुविधा उपलब्ध नाही..
11) आस्थापनेमध्ये साफसफाईचे वेळापत्रक आणि कीटक नियंत्रण रेकॉर्ड आढळून आले नाही.
12) कचराकुंडी व सांडपाणी : कचराकुंड्या उघड्या होत्या आणि सांडपाण्याच्या वाहिन्यांचा उतार योग्य नव्हता, तसेच त्या व्यवस्थित झाकलेल्या नव्हत्या. या सर्व कारणांमुळे सदरील उपहारगृहाचा परवाना रद्द करण्यात आला, अशी माहिती अन्न व औषधी प्रशासनाचे सह आयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
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