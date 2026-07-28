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सीसीआय आणि एमआयजीसह मुंबईतील पाच उच्चभ्रू क्लबचे परवाने एफडीएकडून निलंबित

24 ते 27 जुलैदरम्यान राज्यभरात केलेल्या कारवाईत 1,04,64,305 रुपये किमतीचा मुद्देमालही जप्त केलाय, भेसळयुक्त दूध, गुटखा, पान मसाला, मिठाई, केकसह अन्य खाद्यपदार्थांचाही यात समावेश आहे.

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मुंबईतील पाच उच्चभ्रू क्लबचे परवाने एफडीएकडून निलंबित (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 28, 2026 at 9:31 PM IST

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मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनानं आपल्या कारवाईचा धडाका सुरूच ठेवलाय. मुंबईत राबवलेल्या एका मोठ्या कारवाईत काही प्रसिद्ध आणि बड्या क्लबच्या किचनला एफडीएनं टाळं ठोकलंय. यात चर्चगेटजवळील ब्रेबॉर्न स्टेडियमच्या क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI) सह वांद्रे पूर्व येथील कलानगरजवळच्या एमआयजी क्लबसह वेलिंग्टन जिमखाना, जुहू येथील आरके आणि अपर्णा जिमखान्याचाही यात समावेश आहे. 24 ते 27 जुलै दरम्यानच्या टाकलेल्या 35 धाडीत मिळून 1,04,63,305 रुपये किमतीचा मुद्देमाल हस्तगत केलाय. ज्यात भेसळयुक्त दूध, मिठाई आणि गुटख्यासह इतर अन्नपदार्थांचा समावेश आहे. ज्यात 22 जणांना अटकही करण्यात आलीय.

मुंबईतील बड्या क्लबवर FDA ची धाड : सीसीआय या चर्चगेट परिसरातील ऐतिहासिक क्लबमध्ये एफडीएनं टाकलेल्या धाडीत तिथल्या स्वयंपाकघरात प्रचंड अस्वच्छता अधिकाऱ्यांना आढळून आली. शाकाहारी आणि मांसाहारी पदार्थ शिजवताना विभाजनाचा अभाव, अनेक ठिकाणी अस्वच्छता, झुरळ आणि माश्यांचा वाव, तुंबलेले नाले, त्याच जागी कचऱ्याची लावलेली विल्हेवाट, बुरशी लागलेल्या भाज्या, सडलेले मशरूम, सर्वत्र ग्रीस, घाण आणि स्वच्छतेचा अभाव एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना आढळून आला. अशीच काहीशी परिस्थिती वांद्रे पूर्व येथील कलानगर परिसरातील आयकॉनिक एमआयजी क्लबमध्येही एफडीएला आढळून आली. तिथं मे. नेबुला या कंपनीची कॅटरिंग सर्व्हिस FSSAI च्या कोणत्याही अधिकृत परवान्याविनाच कार्यरत असल्याचं एफडीएच्या तपासणीत आढळून आलं.

परवान्यातील मुख्य अटींचं उल्लंघन केल्याचा ठपका : स्वयंपाक घरातील स्वच्छता, खराब झालेल्या अन्नासह इथं आस्थापनेची मूळ जागा बदलून ती कोणत्याही परवागीविना दुसऱ्या जागी हलवून परवान्यातील मुख्य अटींचं उल्लंघन केल्याचा ठपकाही एफडीएनं ठेवलाय. हीच अवस्था वेलिंग्टन स्पोर्ट्स क्लब या आणखी एका नामांकित क्लबची आढळून आली. याशिवाय जुहू सारख्या उच्चभ्रू वस्तीतही आरके जुहू जिमखाना आणि द अपर्णा जुहू जिमखान्यातही केलेल्या तपासणीत हे आढळून आलंय. त्यामुळे या पाचही क्लबचा अन्न परवाना एफडीएनं तातडीनं निलंबित करत त्यांच्या किचनला टाळ ठोकलंय. या सर्वांना तात्काळ आपल्या अन्न आस्थापना बंद करण्याचे आदेश देण्यात आलेत.

फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध हॉटेल पूर्णिमालाही टाळं : याशिवाय एफडीएनं गेल्या तीन दिवसांत एकूण 81 रेस्टॉरंट्सवरही धाड टाकत कारवाई केलीय. ज्यात दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध अशा हॉटेल पूर्णिमाचाही समावेश आहे. इथंही एफडीएच्या धाडीत अस्वच्छता, खराब रेफ्रिजरेटर, माश्या आणि अन्य किटकांचा वावर, कर्मचा-यांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटचा अभाव अश्या अनेक त्रुटी अधिका-यांना आढळून आल्या. यासह एफडीएनं पालघर, नाशिक, पुणे, सांगली, सातारा येथील काही नामांकित हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवर टाकलेल्या धाडीत परवाना रद्द करण्याची कारवाई केलीय.

एफडीएकडून भेसळयुक्त दूध, मिठाई, केक आणि गुटखाही जप्त : या दरम्यान एफडीएनं सातारा आणि नाशिक इथं दूध व्यावसायिकांवर केलेल्या कारवाईत 205 लिटर भेसळयुक्त दूध जप्त केलंय. तर मुंबईसह छत्रपती संभाजी नगर, कोकण, ठाणे, अमरावती आणि नागपूरमध्ये केलेल्या कारवाईत 46,59,555 रूपये किमतीचा गुटखा, पान मसाला आणि सुगंधी सुपारी हस्तगत केलीय. याशिवाय 58,03,750 रुपये किमतीचा 21,434 किलोचा खराब माल हस्तगत केलाय ज्यात केक, मिठाई व इतर अन्नपदार्थांचा समावेश आहे.

कायद्यापुढे सगळेच समान - आयुक्त तुकाराम मुंढे : या व्यापक कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केलंय की, "कोणत्याही गुन्ह्यात कायद्यासमोर सगळेच समान आहेत. जनतेच्या जिवाशी खेळ कुठल्याही परिस्थितीत खपवून घेतला जाणार नाही. अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत खाणारा जेवढा जबाबदार, तेवढाच विकणाराही जबाबदार आहे. जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर कारवाई होणार आहे. कारण यामधून हल्ली काय काय आजार होतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. एफआयआरमध्ये आपण फक्त विकणाऱ्याला अटक करत नाही तर त्यातील ट्रान्सपोर्टर आणि डिस्ट्रीबुटरलाही पार्टी करतोय", असंही त्यांनी पुढे सांगितलंय.

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TAGGED:

FDA REVOKES LICENSES
MUMBAI CLUBS
क्लबचे परवाने एफडीएकडून रद्द
5 TOP CLUBS KITCHEN

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