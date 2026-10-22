मुंबईत नऊ खाद्य आस्थापनांचे परवाने एफडीएकडून निलंबित
मुंबईत नऊ खाद्य आस्थापनांचे परवाने एफडीएकडून निलंबित करण्यात आलेत. यात डॉमिनोज, यू मीसह विविध आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आलीय.
Published : October 22, 2026 at 8:38 PM IST
मुंबई - अस्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी अन्न व औषध प्रशासनानं मुंबईतील नऊ आस्थापनांचे परवाने निलंबित केलेत. 21 आणि 22 ऑक्टोबर रोजी ही कारवाई करण्यात आली. यामध्ये बेकरी, रेस्टॉरंट, बिर्याणी विक्री केंद्र आणि इतर खाद्य आस्थापनांचा समावेश आहे. अन्न व औषध प्रशासनाने पत्रकाद्वारे ही माहिती आज दिली.
अन्न व औषध प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, माझगाव येथील एस. के. बेकरी, ग्रँट रोडवरील नेकझाद रेस्टॉरंट, वांद्रे पश्चिम येथील फूडीज मल्टिक्युझिन आणि जोगेश्वरी पश्चिम येथील अरेबियन लुक्मा या आस्थापनांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याशिवाय, कुर्ला पश्चिम येथील झिड्स फूड अँड हॉस्पिटॅलिटी (दिल्ली जायका), घाटकोपर पश्चिम येथील आर सिटी मॉलमधील लाइट बाइट फूड्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे यू मी, गोवंडी-चेंबूर येथील बिक्कगने बिर्याणी एलएलपी आणि भांडुप पश्चिम येथील ज्युबिलंट फूडवर्क्स लिमिटेडच्या डॉमिनोज पिझ्झाचा समावेश आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या माहितीनुसार, तपासणीदरम्यान अस्वच्छ स्वयंपाकघर आणि ड्रेनेज व्यवस्था, गंजलेले रॅक तसंच भांडी, परत आलेला पाव ताज्या पावात मिसळणे, तापमानाच्या अपुऱ्या नोंदी, कर्मचाऱ्यांकडे वैद्यकीय प्रमाणपत्रांचा अभाव आणि मिठाईमध्ये अनधिकृत खाद्यरंगांचा वापर अशा त्रुटी आढळल्या. या त्रुटी अन्नसुरक्षा व मानके नियम, 2011 मधील अनुसूची चारच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचं प्रशासनाने नमूद केलं आहे. त्यानुसार संबंधित आस्थापनांचे परवाने तत्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
अन्नपदार्थांची गुणवत्ता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून राज्यभर विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत कोकण, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातही कारवाई करण्यात आली. राज्यभरातील कारवाईत एकूण 37 हजार 991.4 किलो अन्नसाठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची अंदाजित किंमत 54 लाख 66 हजार रुपये आहे. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत किंवा अन्नविषयक गैरप्रकारांबाबत नागरिकांनी तक्रारी नोंदवाव्यात, असं आवाहन प्रशासनाने केलं आहे. यासाठी 1800222365 या टोल फ्री क्रमांकावर किंवा प्रशासनाच्या ऑनलाइन तक्रार पोर्टलवर संपर्क साधता येईल.
हेही वाचा...