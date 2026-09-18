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एफडीएकडून पंधरा दिवसात नाशिक विभागात पाच कोटींहून अधिक मुद्देमाल जप्त

नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर आणि धुळे या चार जिल्ह्यांत मागील 15 दिवसांत केलेल्या 36 कारवायांमध्ये एफडीए कडून 5 कोटी 40 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

मागील 15 दिवसांत केलेल्या 36 कारवायांमध्ये 5 कोटी 40 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त
मागील 15 दिवसांत केलेल्या 36 कारवायांमध्ये 5 कोटी 40 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 18, 2026 at 5:40 PM IST

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नाशिक - शहरात अन्न व औषध प्रशासनानं गेल्या काही दिवसात मोठी कारवाई केल्याचं समोर आलं आहे. सय्यद पिंपरी येथील छाया ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड या ठिकाणी तपासणी करत तब्बल 48 लाख 81 हजार रुपयांचा बेरीस्टा अर्थात फ्राईड ओनियन या अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. एफडीएकडून पंधरा दिवसात नाशिक विभागात तब्बल पाच कोटीहून अधिक बनावट अन्नपदार्थाचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

राज्यात नागरिकांना सुरक्षित, स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध व्हावं, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे. याच मोहिमेअंतर्गत 18 सप्टेंबर रोजी नाशिकच्या सय्यद पिंपरी येथील छाया ऍग्रो प्रा. लि. येथे अन्नपदार्थांची तपासणी करण्यात आली. या कारवाईत 1 हजार 200 किलो बेरीस्टा अर्थात फ्राईड ओनियन साठा आढळून आला. त्याची किंमत तब्बल 48 लाख 3 हजार 200 रुपये इतकी आहे. तसंच या सोबत 328 किलो रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑईलचा साठाही जप्त करण्यात आला. अन्न सुरक्षा मानके कायद्यानुसार अस्वच्छ वातावरण, कमी दर्जा किंवा असुरक्षित परिस्थितीत अन्नपदार्थांचा साठा केल्याच्या कारणास्तव ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली आहे.



सणासुदीच्या काळात दुग्धजन्य पदार्थ, मिठाई, खाद्यतेल, मसाले आणि फराळा या पदार्थांची मागणी वाढते. या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाकडून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. आयुक्त तुकाराम मुंडे आणि सहआयुक्त मंगेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेल्या कारवाईत अहिल्यानगर जिल्ह्यातील एमआयडीसी परिसरातील अरिहंत कोल्ड स्टोरेज येथे पाश्चराईज कुकिंग बटरचा 75 हजार 356 किलो साठा जप्त करण्यात आला. त्याची किंमत तब्बल 3 कोटी 95 लाख 62 हजार रुपये इतके आहे. निफाड तालुक्यातील कोकणगाव येथील आर्या कोल्ड स्टोरेज अँड एक्स्पोर्टर्स येथून फ्रोजन कस्टर्ड, ॲपल पल्प, आंबा पल्प, क्रीम असा 29 लाख 18 हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. तसंच नाशिकच्या द्वारका परिसरात दोन खासगी बसमधून 2 हजार 155 किलो स्पेशल स्वीट बर्फीचा 5 लाख 58 हजार रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. यासोबतच जळगाव, धुळे आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातही क्रीम, खाद्यतेल मिठाई ,सुपारी, तूप तसंच अन्य पदार्थांवर कारवाई करण्यात आली. यापुढे देखील नियमांची उल्लंघन करणाऱ्या व्यवसायिकांविरोधात कारवाई केली जाईल असं अन्न व औषध विभागाने म्हटलं आहे.



पाच कोटी चाळीस लाखांचा मुद्देमाल जप्त - सणासुदीच्या पार्श्वभूमीवर अन्नपदार्थांतील भेसळीला आळा घालण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अंतर्गत नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर आणि धुळे या चार जिल्ह्यांत मागील 15 दिवसांत केलेल्या 36 कारवायांमध्ये 5 कोटी 40 लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. त्यात अहिल्यानगर येथील कोल्ड स्टोरेजमधून सर्वाधिक तब्बल 4 कोटी रुपयांच्या 75 हजार किलो बटरचाही समावेश अशी माहिती अन्न व प्रशासनाचे सहआयुक्त मंगेश माने यांनी दिली.

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TAGGED:

एफडीए
FDA
छाया ऍग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड
फ्राईड ओनियन
FDA SEIZES GOODS

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