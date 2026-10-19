दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर FDA ची मोठी कारवाई; पुण्यात 35 लाखांचा खवा-पनीर जप्त
पुणे अन्न व औषध प्रशासन विभागाने मोठी कारवाई केली. कर्नाटकातून आणण्यात येणारा संशयास्पद खवा आणि पनीर वाहून नेणारी वाहने जप्त करण्यात आली.
Published : October 19, 2026 at 4:03 PM IST
पुणे : दसरा आणि दिवाळी सणांच्या पार्श्वभूमीवर बाजारात मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन पुणे अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. कसबा पेठ, बिबवेवाडी आणि बावधन परिसरात कर्नाटकातून आणण्यात येणारा संशयास्पद खवा आणि पनीर वाहून नेणारी तीन ते चार वाहने जप्त करण्यात आली. या कारवाईत सुमारे 35 लाख रुपये किमतीचा अंदाजे 10 टन संशयास्पद खवा आणि पनीर ताब्यात घेण्यात आले असून, सणासुदीच्या काळात भेसळीविरोधातील ही महत्त्वाची कारवाई मानली जात आहे.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांना मिळालेल्या गोपनीय माहितीच्या आधारे ही कारवाई करण्यात आली. कसबा पेठ, बिबवेवाडी आणि बावधन या भागांमध्ये संशयास्पद वाहनांची तपासणी करण्यात आली असता मोठ्या प्रमाणावर खवा आणि पनीरचा साठा आढळून आला. या साठ्याची तपासणी केल्यानंतर अनेक उत्पादनांवर उत्पादनाची तारीख, उत्पादकाचे नाव, बॅच क्रमांक, मुदत संपण्याची तारीख तसेच अन्नसुरक्षेशी संबंधित आवश्यक माहितीच नमूद नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे हा माल नियमांचे उल्लंघन करून बाजारात विक्रीसाठी आणला जात असल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.
सणासुदीच्या काळात खवा आणि पनीरचा वापर मिठाई, पेढे, बर्फी, गुलाबजाम आणि इतर खाद्यपदार्थ तयार करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात केला जातो. अशा वेळी निकृष्ट किंवा बनावट दर्जाचे पदार्थ बाजारात पोहोचल्यास नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. दूषित किंवा भेसळयुक्त दुग्धजन्य पदार्थांमुळे अन्नविषबाधा, पोटाचे विकार तसेच इतर आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने एफडीएने तातडीने हा साठा जप्त केला.
जप्त करण्यात आलेल्या खवा आणि पनीरचे नमुने आता प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात येणार आहेत. तपासणी अहवाल आल्यानंतर या पदार्थांमध्ये भेसळ आहे का, ते मानवी सेवनासाठी सुरक्षित आहेत का आणि अन्नसुरक्षा कायद्याचे कोणते उल्लंघन झाले आहे, याबाबत स्पष्टता येणार आहे. अहवालानुसार संबंधितांवर अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सणासुदीच्या काळात नागरिकांनी खवा, पनीर आणि मिठाई खरेदी करताना अधिकृत परवाना असलेल्या दुकानांमधूनच खरेदी करावी, पॅकेजवरील उत्पादनाची तारीख, मुदत संपण्याची तारीख आणि एफएसएसएआय परवाना क्रमांक तपासावा, असे आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाने केले आहे. संशयास्पद खाद्यपदार्थ आढळल्यास त्याची तक्रार तातडीने संबंधित विभागाकडे करण्याचेही आवाहन करण्यात आले आहे.
या कारवाईमुळे सणासुदीच्या काळात खाद्यपदार्थांमधील भेसळ रोखण्यासाठी प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले असून, पुणे शहरात बनावट दुग्धजन्य पदार्थांच्या पुरवठा साखळीवर मोठा आघात झाल्याचे मानले जात आहे.
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