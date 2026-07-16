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सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर FDA ची कारवाई, लाखो रुपयांचे खाद्यपदार्थ जप्त

सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर अन्न व औषध प्रशासनाने धाड टाकली आहे.

FDA Raids siya goyal father shop
सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर एफडीएची कारवाई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 9:09 AM IST

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पुणे - येथील मार्केट यार्ड परिसरातील 'बी.जी. गोयल अँड कंपनी' या दुकानावर अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) पुणे विभाग-1 ने 14 जुलै रोजी धाड टाकली. हे दुकान केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी सिया गोयल हिचे वडील प्रवीण गोयल यांचे आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रशासनाने 8 लाख 14 हजार 630 रुपये किमतीचे 4 हजार 172 किलो खाद्यपदार्थ जप्त केले आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.

एफडीएच्या (FDA) माहितीनुसार, संशयास्पद वाटल्यामुळे विश्लेषणासाठी चार नमुने घेण्यात आले आहेत. यामध्ये हळद पावडर (संत ब्रँड), हळद पावडर (साधू ब्रँड), तीळ (ग्रीन लीफ) आणि सोया मिनी चंक्स (मधुर) यांचा समावेश आहे.

ाFDA Raids siya goyal father shop
सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर एफडीएची कारवाई (ETV Bharat Reporter)

कशामुळे झाली कारवाई? - परवाना नसताना स्टोअर-रूम चालवणे, लेबलवरील नियमांचे उल्लंघन आणि खाद्यपदार्थ निकृष्ट व असुरक्षित असण्याचा संशय या कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे एफडीएने सांगितले. तसेच, या दुकानाला व्यवसाय थांबवण्याबाबतची नोटीस (स्टॉप-बिझनेस नोटीस) बजावण्यात आली आहे.

जप्त केलेल्या साठ्यामध्ये 598 किलो 'संत' ब्रँडची हळद पावडर, 1 हजार 258 किलो 'साधू' ब्रँडची हळद पावडर, 538 किलो 'ग्रीन लीफ' तीळ आणि 1 हजार 778 किलो 'मधुर' सोया मिनी चंक्स यांचा समावेश आहे.

एफडीएची कडक कारवाई - पुणे शहरातील मार्केट यार्ड परिसरातील अन्नधान्य व मसाला व्यवसाय देखील आता अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) रडारवर आले आहेत. भेसळीविरोधातील ‘एफडीए’च्या विशेष मोहिमेत मार्केट यार्डातील बी. जी. गोयल अँड कंपनी येथे टाकलेल्या छाप्यात तब्बल 8 लाख 14 हजार रुपयांची हळद पावडर, तीळ आणि सोयाबीनचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर एफडीएची कारवाई झाली आहे.

FDA Raids siya goyal father shop
सिया गोयलच्या वडिलांच्या दुकानावर एफडीएची कारवाई (ETV Bharat Reporter)

लाखोंचा मुद्देमाल जप्त - केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांचे पुण्यातील मार्केट यार्ड परिसरात बी जी गोयल अँड कंपनी हे दुकान आहे. येथे एफडीएकडून तपासणी करुन हळद पावडर, तीळ व सोयाबीन चंकचे नमुने जप्त करण्यात आले असून, यात 8 लाख रुपयांचा 4 हजार किलोचा साठा लेबलमधील तुटी व भेसळीच्या संशयावरुन जप्त करण्यात आला आहे.

अन्य ठिकाणी कारवाई - पुणे विभागात अन्य ठिकाणीही अन्नभेसळ व प्रतिबंधित पदार्थांविरोधात कारवाया करण्यात आल्या असून, सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुक्यात दोन ठिकाणी दूध भेसळीप्रकरणी कारवाई करून संशयित दूध नष्ट करण्यात आले, तर संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. पुण्यातील बोपोडी आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील दोन ठिकाणी प्रतिबंधित गुटखा व इतर अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करून संबंधितांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

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TAGGED:

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FDA RAIDS SIYA GOYAL FATHER SHOP

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