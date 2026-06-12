शेगावच्या प्रसिद्ध 'शर्मा कचोरी' सेंटरवर अन्न व औषध प्रशासनाचा छापा; भेसळ आढळल्यास कडक कारवाईचा इशारा
शेगावच्या प्रसिद्ध 'शर्मा कचोरी' सेंटरवर अन्न व औषध प्रशासनानं (FDA) छापा टाकला. कचोरीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या कच्च्या मालाचे नमुने घेतले. भेसळयुक्त पदार्थ आढळल्यास कारवाईचा इशारा दिला.
Published : June 12, 2026 at 3:10 PM IST
बुलढाणा - जिल्ह्यातील शेगाव येथे असलेल्या प्रसिद्ध तीरथराम करमचंद शर्मा कचोरी सेंटरवर बुलढाणा अन्न आणि औषध प्रशासन विभागानं (FDA) अचानक छापा टाकला. कचोरी बनवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या विविध कच्च्या मालाचे नमुने तपासणीसाठी घेण्यात आले आहेत. भेसळयुक्त पदार्थ आढळल्यास संबंधित प्रतिष्ठानावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असं प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभरात भेसळयुक्त खाद्यपदार्थांविरुद्ध विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत जिल्ह्यातील प्रसिद्ध खाद्य केंद्रांची तपासणी सुरू आहे. शेगाव हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख तीर्थक्षेत्र आहे. दरवर्षी लाखो भाविक शेगावला येतात आणि येथील प्रसिद्ध कचोरीचा आस्वाद घेतात. ‘शेगावची कचोरी’ ही ओळख जवळपास प्रत्येक भाविक आणि पर्यटकांना आहे. मात्र या कचोरीची गुणवत्ता आणि त्यात वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालाची शुद्धता याबाबत शंका उपस्थित झाल्याने प्रशासनाने अचानक छापा टाकला.
अन्न व औषध प्रशासनाचे अधिकारी गुलाबसिंग वसावे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकानं सेंटरवर छापा टाकला. त्यांनी कचोरी बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या मैदा, डाळ, तेल, मसाले, तूप आणि इतर आवश्यक साहित्याचे नमुने घेतले. हे नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले असून, त्यांचा अहवाल आल्यानंतरच पुढील कारवाई निश्चित होईल. भेसळ, हानिकारक रंग, जुनाट किंवा निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ आढळल्यास Food Safety and Standards Act अंतर्गत दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.
शेगाव कचोरी सेंटरच्या व्यवस्थापकांनी प्रशासनाच्या कारवाईला सहकार्य केल्याचं सांगितलं. मात्र स्थानिक भाविक आणि नियमित ग्राहकांमध्ये या छाप्यामुळे चर्चा सुरू झाली आहे. अन्न सुरक्षा ही प्राधान्य बाब असल्याचं सांगत प्रशासनाने सर्व खाद्य व्यवसायिकांना इशारा दिला आहे की, ग्राहकांच्या आरोग्याशी कुठल्याही प्रकारची तडजोड सहन केली जाणार नाही. ही मोहीम केवळ शेगावपुरती मर्यादित नसून, जिल्ह्यातील इतर प्रसिद्ध खाद्य केंद्रे, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सवरही तपासणी सुरू आहे. ग्राहकांनीही जागरूक राहून, प्रमाणित आणि स्वच्छ ठिकाणीच खाद्यपदार्थ घ्यावेत, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
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