आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर FDA ची धडक कारवाई; पंढरपुरातील 217 आस्थापनांची तपासणी, 172 नमुने जप्त
आषाढी वारीसाठी पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना सुरक्षित, शुद्ध, दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, या उद्देशानं विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.
Published : July 15, 2026 at 3:10 PM IST
सोलापूर : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या आदेशानुसार आषाढी वारीच्या पार्श्वभूमीवर विभागाने पंढरपूर शहरात अन्न सुरक्षा तपासणी मोहीम राबवली. या मोहिमेत 217 आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली असून विविध खाद्यपदार्थांचे 172 नमुने विश्लेषणासाठी घेण्यात आले आहेत. तसंच नियमांचं उल्लंघन आढळून आल्यानं तीन आस्थापनांना तत्काळ व्यवसाय बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त साहेबराव देसाई यांनी दिली.
आषाढी वारीसाठी पंढरपुरात दाखल होणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांना सुरक्षित, शुद्ध आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, या उद्देशानं ही विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली. या अंतर्गत हॉटेल्स, मिठाई दुकानं, फरसाण केंद्रे, खानावळी, प्रसाद विक्रेते आदी 217 आस्थापनांवर अचानक तपासणी करण्यात आली.
'या' आस्थापनांचे व्यवसाय परवाने तत्काळ निलंबित : तपासणीत त्रुटी आढळल्यानं मंगलमुर्ती मिसळ व भेळ (तीन रस्ता, शेगाव दुमाला, ता. पंढरपूर), हॉटेल स्वरा ॲण्ड चायनिज सेंटर (शेगाव दुमाला, ता. पंढरपूर) आणि हॉटेल श्री विष्णु सहस्रनाम (शेगाव दुमाला, ता. पंढरपूर) या तीन आस्थापनांचे व्यवसाय परवाने तत्काळ निलंबित करण्यात आले आहेत.
वारी काळात विशेष दक्षता : आषाढी एकादशीसाठी देशभरातून लाखो वारकरी पंढरपुरात येत असल्यानं भेसळयुक्त किंवा निकृष्ट दर्जाच्या अन्नपदार्थांमुळे भाविकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनानं विशेष दक्षता घेतली आहे. अन्नपदार्थांची साठवणूक, स्वच्छता, वापरले जाणारे खाद्यतेल, रंग तसंच इतर घटकांच्या गुणवत्तेची काटेकोर तपासणी करण्यात आली. सर्व व्यावसायिकांनी स्वच्छता, गुणवत्ता आणि नियमांचं काटेकोर पालन करावं, असं आवाहनही आयुक्तांनी केलं.
'भेसळ आढळल्यास संपर्क साधा' : आषाढी वारी 2026 दरम्यान अन्न व औषध प्रशासनाची 20 विशेष पथकं कार्यरत असून अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत तक्रार असल्यास नागरिकांनी टोल फ्री क्रमांक 1800 222 365 वर संपर्क साधावा, असं आवाहनदेखील प्रशासनानं केलं आहे.
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