महाबळेश्वरमध्ये एफडीएची छापेमारी, तीन नामांकित हॉटेलचे परवाने निलंबित, पाच हॉटेल्सना नोटीस
महाबळेश्वरमध्ये अन्न व औषध प्रशासनाने छापेमारी केल्याने हॉटेल व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
Published : November 16, 2026 at 6:43 AM IST
सातारा - ऐन दिवाळीत अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महाबळेश्वरमधील नामांकित हॉटेल आस्थापनांना दणका दिला आहे. एफडीएच्या पथकाने केलेल्या अचानक छापेमारीत स्वच्छतेच्या संदर्भातील गंभीर त्रुटी समोर आल्या. याप्रकरणी तीन हॉटेल्सचे अन्नविक्री परवाने निलंबन करण्यात आले असून, अन्य पाच हॉटेल्सना नोटिसा देऊन त्रुटी दूर करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. दिवाळीच्या सुट्टीत झालेल्या या कारवाईमुळे बुकिंग केलेल्या शेकडो पर्यटकांची मोठी कोंडी झाली असून पर्यटकांसह हॉटेल आस्थापनांना देखील मोठा फटका बसला आहे.
अन्न व औषध खात्याच्या आयुक्त पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून तुकाराम मुंढे यांनी राज्यभर कारवाईचा धडाका लावला आहे. ऐन दिवाळी सुट्टीच्या हंगामात एफडीएचे सहआयुक्त संजय शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने अचानक महाराष्ट्राचे 'मिनी काश्मीर' समजल्या जाणाऱ्या महाबळेश्वरात छापेमारी केल्याने व्यावसायिकांना अक्षरशः हुडहुडी भरली. एफडीएच्या पथकाने विविध हॉटेल्सच्या किचन आणि रेस्टॉरंटची तपासणी केली.
एफडीएच्या पथकाने केलेल्या छापेमारी दरम्यान तीन नामांकित हॉटेलमध्ये स्वच्छतेच्या संदर्भात गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी आढळल्या, तर अन्य पाच हॉटेल्समध्ये स्वच्छतेसंदर्भातील नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले. गंभीर त्रुटी आढळलेल्या हॉटेल एव्हरशाईन (महाबळेश्वर), हॉटेल रामसुख (क्षेत्र महाबळेश्वर) आणि हॉटेल ब्राईटलॅण्ड (नाकिंदा) या हॉटेलचे अन्नविक्री परवाने काही दिवसांसाठी निलंबित करण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित हॉटेल्सच्या रेस्टॉरंट्सना खाद्यपदार्थ विक्रीचे व्यवहार बंद ठेवावे लागले आहेत.
दिवाळी सुट्टीच्या हंगामापूर्वी दोन ते तीन महिने आधीच पर्यटक हॉटेलचे बुकिंग करतात. महाबळेश्वरमधील सर्वच हॉटेल्सचं बुकिंग हाऊसफुल्ल झालं असताना अचानक झालेल्या या कारवाईचा फटका हॉटेल व्यावसायिकांसह पर्यटकांनाही बसला आहे. काही पर्यटकांना पर्यटनाचा बेत रद्द करावा लागला आहे, तर ऐनवेळी पर्यायी हॉटेल शोधण्यासाठी अनेक पर्यटकांची धावपळ सुरू आहे.
ऐन सुट्टीच्या दिवसात झालेल्या कारवाईमुळे व्यावसायिक हादरले आहेत. एफडीएला नियमित तपासणी आणि पूर्वसूचना देऊन त्रुटी सुधारण्याची संधी देता आली असती. तसेच ऐन गर्दीच्या हंगामात परवाने निलंबित करण्याची वेळ आली नसती. तसेच शेकडो पर्यटकांचा मनस्ताप टाळता आला असता, अशी भावनाही व्यक्त होत आहे.
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