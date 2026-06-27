तुकाराम मुंढेंच्या धास्तीने सोलापूर हादरलं! लाखो रुपयांची भेसळयुक्त अजमेरी बर्फी केली नष्ट
सोलापुरात अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावडेवाडीतील एका डेअरीवर टाकलेल्या छाप्यात भेसळयुक्त बर्फीचा साठा जप्त करण्यात आला.
Published : June 27, 2026 at 8:24 PM IST
सोलापूर : सोलापुरात अन्न व औषध विभागाने मोठी कारवाई करत अजमेरी बर्फी, स्वीट बर्फी मोठ्या प्रमाणात जप्त केली आहे. दुधातील स्निग्धांश काढून (फॅट फ्री) वनस्पती तुपाने बनवलेली 511 किलो दोन प्रकारची बर्फी अन्न व औषध प्रशासनाने नष्ट केली. दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावडेवाडी येथील रामदेव डेअरीवर टाकलेल्या छाप्यात 6 लाख 91 हजार 445 रुपये किंमतीचा 1807 किलो वजनाचा भेसळयुक्त मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. नष्ट केलेले मुद्देमालमधून 4 नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवण्यात आल्याची माहीती, अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त देसाई यांनी दिली. तुकाराम मुंढेच्या धास्तीने सोलापुरात भेसळयुक्त डेअरी, मिठाई दुकानांवर कारवाई सुरू झाली आहे.
कोणताही अधिकृत परवाना नसताना दूध डेअरी : दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील गावडेवाडी येथे महादेव कोरे यांच्या जागेतील या डेअरीमध्ये कोणताही अधिकृत परवाना न घेता हा गोरखधंदा सुरू होता. अन्नसुरक्षा अधिकारी रामानंद स्वामी आणि रेणुका पाटील यांच्या पथकाने तपासणी केली. शुद्ध दुधापासून किंवा खव्यापासून बर्फी बनवणे अपेक्षित असते. नफा कमावण्याच्या लालसेपोटी अस्वच्छ वातावरणात भेसळ करून अजमेरी बर्फी आणि स्वीट बर्फी बनवण्यात आल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. ग्राहकांना फसवण्यासाठी खऱ्या बर्फीसारख रूप दिलं होतं, असं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं. तपासणीसाठी पाठवण्यात या तपासणीचा अहवाल आल्यानंतर बर्फीमध्ये कोणते पदार्थ? किती प्रमाणात? मिसळले होते, हे स्पष्ट होईल. तसेच बर्फी खाल्यास आरोग्याच्या कोणत्या समस्या निर्माण होतील हे समजेल, प्रशासनाच्या कारवाईमुळं ग्राहकांची होणारी फसवणूक टळली आहे.
स्किम्ड मिल्क पावडर आणि वनस्पती तूप जप्त : अन्न व औषध प्रशासनाने 'अन्नसुरक्षा कायदा कलम 26 बर्फी (किंमत 29 हजार 340 रु.) आणि 348 किलो गोडबर्फी (किंमत 62 हजार 640 रु.) असा एकूण 511 किलोचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. अन्न व औषध विभागाने बनावट मिठाई तयार करण्यासाठी हजारो किलो स्किम्ड मिल्क पावडर आणि वनस्पती तूप (तेल) जप्त करण्यात आलं आहे.
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