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खामगाव एमआयडीसीमध्ये एफडीएची मोठी कारवाई; 3 कोटी 50 लाखांचा तेलसाठा जप्त

बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव एमआयडीसी परिसरात एफडीएनं 'मेसर्स ए.एम. ऑईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीवर छापा टाकून 3 कोटी 50 लाख रुपये किमतीचे रिफाइंड सोयाबीन तेल जप्त केलं.

FDA Raid in Khamgaon Buldhana
बुलढाण्यातील खामगाव एमआयडीसीमध्ये एफडीएची कारवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 1, 2026 at 4:23 PM IST

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बुलढाणा : जिल्ह्यातील खामगाव एमआयडीसी परिसरात अन्न व औषध प्रशासनानं (एफडीए) मोठी कारवाई केली आहे. 28 सप्टेंबर रोजी एफडीएच्या पथकाने ‘मेसर्स ए.एम. ऑईल्स प्रायव्हेट लिमिटेड’ या आस्थापनेवर छापा टाकला. या कारवाईत, वैध परवाना नसतानाही व्यवसाय सुरू असलेल्या या कंपनीकडील 248 टन रिफाइंड सोयाबीन तेलाचा साठा जप्त करण्यात आला.

प्रतिक्रिया देताना प्रमोद पाटील (ETV Bharat)

जप्त करण्यात आलेल्या या तेलाच्या साठ्याची किंमत तब्बल 3 कोटी 50 लाख रुपये इतकी आहे. या आस्थापनेकडे अन्न व्यवसाय करण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही वैध परवाना नव्हता. तरीही कंपनी रिफाइंड सोयाबीन तेलाचा साठा करून व्यवसाय सुरू ठेवत होती, असं एफडीएच्या तपासणीत आढळून आलं. परवान्याशिवाय अन्न उत्पादनांचा साठा करणं आणि विक्री करणं हा कायद्यानं गुन्हा असल्यानं प्रशासनानं ही तातडीनं कारवाई केली.

कारवाईदरम्यान अधिकाऱ्यांनी तेलाच्या गुणवत्तेबाबतही संशय व्यक्त केला. त्यामुळे साठवलेल्या रिफाइंड सोयाबीन तेलाचे नमुने घेण्यात आले असून, ते प्रयोगशाळेत विश्लेषणासाठी पाठविण्यात आले आहेत. तेलाचा दर्जा निर्धारित मानकांनुसार आहे की नाही, हे प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतरच स्पष्ट होणार आहे. हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच गुणवत्तेबाबतच्या पुढील कायदेशीर कारवाईचं स्वरूप ठरणार आहे. या संपूर्ण कारवाईबाबत अन्न व औषध प्रशासन, बुलढाणाचे सहाय्यक आयुक्त पी. एस. पाटील यांनी माहिती दिली. परवान्याशिवाय अन्न व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांवर अशीच कठोर कारवाई सुरूच राहील, असं त्यांनी सांगितलं. ग्राहकांच्या आरोग्याचं रक्षण करणं हे प्रशासनाचं प्राथमिक कर्तव्य असल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं

या घटनेमुळे खामगाव आणि आसपासच्या परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. स्थानिक व्यापारी आणि ग्राहक वर्गातही या धडक कारवाईची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. एफडीएनं केलेल्या या मोठ्या कारवाईनंतर, इतर अन्न व्यवसाय करणाऱ्या आस्थापनांनीही आपल्या वैध परवान्यांची तातडीनं पूर्तता करणं आवश्यक असल्याचं आता स्पष्ट झालं आहे.

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TAGGED:

खामगाव एमआयडीसी एफडीए छापा
बुलढाणा खामगाव FDA RAID
BULDHANA KHAMGAON FDA RAID
FDA RAID IN KHAMGAON BULDHANA

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