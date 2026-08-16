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टायगर श्रॉफ, शाहरुख खान आणि अजय देवगण यांना एफडीएची नोटीस; विमल इलायची, पान मसाला जाहिरात करणं भोवलं

अन्न आणि औषध प्रशासनाने तिन्हीही कलाकारांना 15 दिवसांच्या आत सोशल मीडियावरून या जाहिरातीशी संबंधित सर्व प्रचार साहित्य काढून टाकण्याचे निर्देश दिलेत.

Shahruk Khan FDA Notice
शाहरुख खान एफडीए नोटीस (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 16, 2026 at 12:58 PM IST

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मुंबई- राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासनाने विमल पान मसाला या जाहिरातीमध्ये काम केल्याप्रकरणी बॉलिवूड अभिनेते शाहरुख खान, अजय देवगण आणि टायगर श्रॉफ यांना करणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, अन्नसुरक्षा आणि मानके कायद्याच्या कलम 24 चा हवाला देत राज्य अन्न आणि औषध प्रशासनाने तिन्हीही कलाकारांना 15 दिवसांच्या आत सोशल मीडियावरून या जाहिरातीशी संबंधित सर्व प्रचार साहित्य काढून टाकण्याचे निर्देश दिलेत.

नोटिसा अभिनेत्यांना ब्रँड अँबेसिडर या नात्याने बजावण्यात आल्यात : याच बरोबर निर्देशांचे पालन न केल्यास अन्नसुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 अंतर्गत कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा एफडीएने दिलाय. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी आणि उत्पादकांच्या जाहिरातींवरील निर्बंधांच्या नियमांचा आधार घेत ही कारवाई करण्यात आलीय. या नोटिसा अभिनेत्यांना ब्रँड अँबेसिडर या नात्याने बजावण्यात आल्यात. अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम 24 चा हवाला प्रशासनाने आपल्या नोटिशीमध्ये दिला आहे. याचबरोबर 2006 मधील 24 कलम 24चा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला आहे. हे कलम अन्न उत्पादनांची संबंधित जाहिरातींवरील निर्बंध आणि दिशाभूल करणारे व्यापारी पद्धतीवर प्रतिबंध घालण्याच्या संबंधित कायदा आहे.

सेलिब्रिटींच्या सहभागावर प्रशासनाकडून सातत्याने कठोर नजर ठेवली जाते : एफडीएने निदर्शनास आणून दिले आहे की, विमल इलायची/ पान मसाला जाहिरात अजूनही विविध लिंक्स आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असून, त्याचा प्रचार केला जातोय. पान मसाला तंबाखू पदार्थांच्या अप्रत्यक्ष जाहिरातींमध्ये सेलिब्रिटींच्या सहभागावर प्रशासनाकडून सातत्याने कठोर नजर ठेवली जात आहे. अशा जाहिराती विमलच्या नावाखाली चालल्या जात असल्या तरी त्या प्रत्यक्ष बंदी असलेल्या किंवा आरोग्यासाठी घातक असलेल्या तंबाखूजन्य पदार्थांनाच प्रमोट करतात, असा आक्षेप सातत्याने घेतला जातोय. यानंतर एफडीएने ही कारवाई केलीय.

एफडीएकडून गुटखा आणि पान मसाला विरोधात कारवाई : अजय देवगणला जुहूतील निवासस्थानी, शाहरुख खानला बांद्र्यातील मन्नत बंगल्यावर तर टायगर श्रॉफला त्याच्या प्रॉडक्शन हाऊसच्या पत्त्यावर नोटीस पाठवण्यात आलीय. अद्याप या नोटिसीवर तिन्ही अभिनेत्यांकडून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. एफडीएकडून गुटखा आणि पान मसाला विरोधात कारवाई केली जात आहे. या बंदी असलेल्या उत्पादकांचा व्यवसाय होणाऱ्या ठिकाणाहून पोलिसांच्या मदतीने मोठी धाड टाकून कारवाई केली जातेय. मुंबईसह महाराष्ट्रमध्ये विविध ठिकाणी एफडीएने अशा धाडी टाकल्या आहेत. अशातच एफडीएने म्हणजेच अन्न आणि औषध प्रशासनाने जारी केलेल्या नोटिशीमध्ये तिन्ही अभिनेत्यांना जाहिरातीबाबत त्यांची भूमिका विचारली आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या मते बॉलीवूड अभिनेत्यांकडून करणाऱ्या येणाऱ्या जाहिरातींमधील उत्पादनाच्या ब्रँडचा संबंध प्रामुख्याने पान मसाल्याशी जोडला जातोय.

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TAGGED:

PAN MASALA
TIGER SHROFF
AJAY DEVGAN
पान मसाला
FDA NOTICE TO TIGER SHROFF

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