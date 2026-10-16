तुकाराम मुंढेंच्या दौऱ्याआधी एफडीएची सातारा, कराडमध्ये मोठी कारवाई, ब्लिंकिंटला दणका, दिवेकर बेकरी सील
तुकाराम मुंढेंच्या नियोजित दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर अन्न व औषध प्रशासनाने दोन आस्थापनांवर मोठी कारवाई केली आहे.
Published : October 16, 2026 at 10:40 PM IST
सातारा - अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे शनिवारी कराडमधील शारदीय व्याख्यानमालेत तरूणाईशी संवाद साधणार आहेत. यांच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर एफडीएच्या पथकाने मोठी कारवाई केली आहे. कराड शहरातील प्रसिद्ध दिवेकर बेकरी तसेच पार्सल सेवा पुरविणाऱ्या 'ब्लिंकिंट'च्या सातारा, कराड कार्यालयावर धाड टाकत परवाना निलंबित केला आहे.
कराड नगरपालिकेच्या शारदीय व्याख्यानमालेला शतकोत्तर परंपरा आहे. आजवर वेगवेगळ्या क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तींची नवरात्रौत्सवात व्याख्याने झाली आहेत. यंदा नगरपालिकेने एफडीएचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना खास आमंत्रित केलं आहे. तरुणांना भावी आयुष्यात एक दिशा मिळावी, या उद्देशाने तुकाराम मुंढे यांचे 'तरुणाईशी संवाद' या विषयावर व्याख्यान ठेवलं आहे.
एफडीएच्या आयुक्त पदाचा चार्ज घेतल्यापासून तुकाराम मुंढेंनी कारवाईचा धडाका लावला आहे. आता खुद्द मुंडेच साताऱ्यात येणार असल्याने अन्न व औषध प्रशासन विभाग अलर्ट झाला. त्यांनी कराडमध्ये झाडाझडती घेत प्रसिद्ध आस्थापनांना दणका दिला. बेकरी व्यवसायातील प्रसिद्ध असणाऱ्या दिवेकर बेकरीवर धाड टाकून अस्वच्छतेच्या कारणावरून विक्रीचा परवाना तात्पुरता निलंबित केला.
एफडी येणे पार्सल सेवा पुरविणाऱ्या ब्लिंकिट सारख्या कंपनीवरही कारवाई केली आहे. ब्लॅंकेटच्या स्टोअरमध्ये झाडाझडती घेऊन एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. सुधारणा होईपर्यंत पार्सल सेवेवर निर्बंध घातले. त्याचबरोबर दोन्ही आस्थापनांना सुधारणा करण्याची नोटीस देखील बजावली आहे
सहाय्यक आयुक्त तुषार शिंगाडे यांच्याशी संपर्क साधला असता, कराड शहरातील दोन असता दोन आस्थापनांवर कारवाई केल्याची माहिती त्यांनी दिली. दिवेकर बेकरीमध्ये अस्वच्छता असल्याबाबत अन्न व औषध प्रशासनाच्या विभागाकडे तक्रार प्राप्त झाली होती. त्यानुसार बेकरीची तपासणी केली. अस्वच्छता तसेच अन्य काही त्रुटी आढळून आल्यामुळे पुढील आदेशापर्यंत मिळेपर्यंत बेकरी सील केली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पार्सल सेवा पुरविणाऱ्या ब्लिंकिट कंपनीच्या कराड व सातारा येथील ऑफिसवर आम्ही छापा टाकला. त्यावेळी कंपनीच्या डिलिव्हरीमध्ये अनियमितता आढळून आली. म्हणून लिंकिटचाही परवाना तात्पुरता निलंबित करण्यात आला. संबंधित आस्थापनेला सुधारणा करण्याची लेखी सूचना केली आहे, असे शिंगाडे यांनी सांगितले. दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांच्या दौऱ्यामुळे सातारा आणि कराड शहरातील फुटपाथवर दिसणारे खाद्यपदार्थांचे हातगाडे गायब झाल्याचे पाहायला मिळाले.