घरगुती फराळ विक्री करताना पाळावे लागतील 'हे' नियम! दिवाळीच्या मिठाईंवर एफडीएची करडी नजर
दिवाळीत फराळ तयार करणाऱया सर्व व्यावसायिकांवर एफडीएने करडी नजर ठेवली आहे. त्यासाठीची नियमावली जाहीर केली आहे.
Published : October 29, 2026 at 4:22 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - दिवाळी आली की आपोआप फराळ खाण्याची इच्छा जागृत होते. आपल्या आवडीचे पदार्थ तयार करण्यासाठी किंवा बाहेरून तयार करून घेण्याची चाचपणी सुरू केली जाते. घरगुती फराळाचे पदार्थ तयार करून घेण्यासाठी आग्रह धरला जातो, परिचित गृहउद्योग करणाऱ्या व्यावसायिकांकडून फराळ मागवले जातात. मात्र, बंदिस्त करून आणलेले पदार्थांबाबत कुठलीही माहिती नमूद नसते. परंतु आता तसं करता येणार नाही, असं अन्न व औषध प्रशासनाकडून जाहीर करण्यात आलं आहे.
घरगुती फराळ तयार करणाऱ्या व्यावसायिकांनी व्यवसाय करण्यासाठी परवाना काढावा, शिवाय खाद्यपदार्थ कधी तयार करण्यात आले? ते कधी कालबाह्य होतील? याबाबत तपशील छापणे अनिवार्य असणार आहे. नोंदणी नसलेल्या व्यावसायिकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा FDA कडून देण्यात आला.
घरगुती फराळ करताना तरी नियम पाळावेत - दिवाळी आली की फराळ हा आलाच. पूर्वी एक महिना आधीच फराळ तयार करण्याची लगबग प्रत्येक कुटुंबात सुरू असायची. काळाच्या ओघात घरातील प्रत्येक जण काम करू लागला, पैसे कमवण्यासाठी बाहेर असणारे कुटुंब फराळ देखील बाहेरूनच तयार करून घेऊ लागले. त्यात घरगुती फराळ विक्री करून व्यवसाय करणारे अनेक व्यावसायिक देखील समोर आले. मात्र, घरगुती फराळ देत असताना त्याच्यावर तो कधी तयार झाला? कधी कालबाह्य होणार आहे? याबाबत कुठलाही तपशील दिला जात नाही. एका घरातून दुसऱ्या घरात तो फराळ कौटुंबिक सहवास देणारा असला तरी आता नियम डावलून व्यवसाय करणाऱयांना आळा घालण्यात आला आहे.
"अन्न व औषध प्रशासनानं घरगुती फराळाबाबत नियमावली जाहीर केली आहे. त्यानुसार हा फराळ कधी तयार झाला? तो कालबाह्य कधी होणार? याबाबत तपशील द्यायचा आहे. घरगुती जरी व्यवसाय असला तरी त्यांनी परवाना काढूनच तो करायचा आहे, अवघं शंभर रुपये शुल्क देऊन तो परवाना मिळतो. त्यामुळं नियम पाळून व्यवसाय करा," असं आवाहन अन्न व औषध प्रशासनाचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी केलं आहे.
खरेदी विक्रीचा तपशील ठेवणे अनिवार्य - "घरगुती व्यवसाय असला तरी तो एका व्यवसायाप्रमाणेच केला पाहिजे. त्यामध्ये खाद्यपदार्थ हे प्रत्येकाच्या आरोग्याशी निगडित असल्याने खाद्यतेल वापरताना ते एकदा किंवा दोनदाच वापरलेले असावे. त्यानंतर ते वापरल्यास शरीरासाठी घातक आहे. त्यामुळे हा नियम सर्वांसाठी बंधनकारक आहे. त्यात आपण खाद्यपदार्थ तयार करताना आणलेले साहित्य कुठून विकत घेतले त्याचा तपशील आणि बिल सांभाळून ठेवणं आवश्यक आहे. आपण तयार केलेला फराळ कोणत्या ग्राहकांना विकला, त्यांचं नाव आणि नंबरसह किती सामग्री विक्री केली याबाबत तपशील नोंदवणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे भविष्यात काही आपत्ती आली तर आपल्याला त्याबाबत सविस्तर माहिती देणं सोपं होतं. त्यामुळं सर्वांनी हे नियम पाळावे," असं आवाहन देखील अन्न व औषध प्रशासन सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी केलं आहे.
मिठाई विक्रेत्यांवर विशेष लक्ष - सणासुदीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात मिठाईची विक्री केली जाते. त्यात दिवाळी सणाला मिठाईसोबतच फराळांची विक्री मोठ्या प्रमाणात केली जाते. मोठमोठे मिठाई भंडार आता शंकरपाळे, चकली, चिवडा, लाडू यांच्यासारखे पदार्थ तयार करून देत आहेत, तर काही लोक रस्त्यावरच दुकान लावून ताजे फराळ तयार करून देण्याची कृती करत असतात. त्यांच्यासह बाहेरून येणारी मिठाई यावर विशेष लक्ष अन्न व औषध प्रशासन केंद्रित करत आहे. आलेली मिठाई आणि त्याचा दर्जा याबाबत काटेकोर तपासणी केली जात असून, सणाच्या काळात ग्राहकांना चांगले खाद्यपदार्थ मिळावे यासाठी हा विभाग प्रयत्नशील असल्याचं सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी सांगितलं.
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