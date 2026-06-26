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रक्तपेढ्यांतील गंभीर त्रुटींवर एफडीएचा बडगा; मुंबईतील जे जे आणि बदलापूरच्या माया ब्लड सेंटरचे कामकाज बंद

एफडीए आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या (सीडीएससीओ) अधिकाऱ्यांनी 22 ते 24 जूनदरम्यान या दोन्ही रक्तपेढ्यांची संयुक्त तपासणी केली.

FDA Cracks Down on Blood Banks
रक्तपेढ्यांतील गंभीर त्रुटींवर एफडीएचा बडगा (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 26, 2026 at 8:08 PM IST

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मुंबई : राज्यातील रक्तपेढ्यांच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी कारवाई अन्न आणि औषध प्रशासनाने केलीय. मुंबईतील सर जे. जे. महानगर रक्तकेंद्र आणि बदलापूरमधील माया ब्लड सेंटर या दोन मोठ्या रक्तपेढ्यांचे कामकाज पुढील आदेशापर्यंत बंद करण्यात आलंय. एफडीए आणि केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संस्थेच्या (सीडीएससीओ) अधिकाऱ्यांनी 22 ते 24 जूनदरम्यान या दोन्ही रक्तपेढ्यांची संयुक्त तपासणी केली. तपासणीत रक्तसंकलन, साठवण, प्रक्रिया आणि वितरणात गंभीर त्रुटी आढळल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे.

आवश्यक तांत्रिक कर्मचारी तपासणीवेळी उपस्थित नाहीत : मुंबईतील जे. जे. महानगर रक्तकेंद्रात मुदत संपलेल्या आणि ‘रिऍक्टिव्ह’ रक्तपिशव्यांच्या हाताळणीत निष्काळजीपणा आढळल्याचे अधिकाऱ्यांनी नमूद केले आहे. जैववैद्यकीय कचऱ्याची विल्हेवाट, उपकरणांची देखभाल आणि निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेतही त्रुटी आढळल्या. बदलापूर येथील माया ब्लड सेंटरमध्ये रक्तवाहतुकीच्या नोंदी अपूर्ण असल्याचे दिसून आले. कोणते रक्त कुठून आले आणि ते कुठे वापरण्यात आले, याची नोंद व्यवस्थित नसल्याने शोधक्षमता प्रणालीवर प्रश्न उपस्थित झालेत. काही आवश्यक तांत्रिक कर्मचारी तपासणीवेळी उपस्थित नसल्याचेही निदर्शनास आले.

औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत अनेक ठिकाणी कारवाई : दरम्यान, गेल्या काही महिन्यांत एफडीएने आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर कारवाया सुरू केल्यात. शासकीय रुग्णालयांना पुरवण्यात आलेल्या काही निर्जंतुकीकरण न केलेल्या शस्त्रक्रिया हातमोज्यांच्या प्रकरणातही तपास करण्यात आला होता. तसेच औषधे आणि वैद्यकीय साहित्याच्या गुणवत्तेबाबत अनेक ठिकाणी कारवाई करण्यात आली आहे. जे. जे. रक्तपेढीबाबत यापूर्वीही काही तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर तपासणी करण्यात आल्याचे अन्न आणि औषध प्रशासनाने सांगितलंय. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी म्हटलं की दोन्ही रक्तपेढ्यांच्या कारभारामुळे रुग्णांच्या आणि रक्तदात्यांच्या आरोग्याला थेट धोका निर्माण झाला असून, ऐच्छिक रक्तदान आणि त्याच्या वितरणाच्या पारदर्शक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालंय. या प्रकरणी दोन्ही रक्तपेढ्यांवर औषधे आणि सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 आणि नियम 1945 अंतर्गत कायदेशीर कारवाई सुरू करण्यात आली असून, त्यांना 'कारणे दाखवा नोटीस' बजावण्यात आली आहे.

नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई सुरूच : तसेच रक्त ही जीवनरक्षक बाब असून नागरिकांना सुरक्षित रक्त मिळावे, यासाठी प्रशासन कटिबद्ध आहे. रक्त संकलन, प्रक्रिया आणि वितरणात कोणत्याही प्रकारचा निष्काळजीपणा किंवा नियमभंग अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही. राज्यातील सर्व रक्तपेढ्यांनी कायद्याचे काटेकोर पालन करावे, अन्यथा अशीच कठोर कारवाई केली जाईल, असं तुकाराम मुंढे यांनी नमूद केलंय. सुरक्षित रक्तपुरवठा ही अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे सांगत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा दिला आहे. राज्यभरात अन्न, औषधे आणि आरोग्य क्षेत्रातील अनियमिततेविरोधात एफडीएने अलीकडे अनेक धडक मोहिमा राबवल्या आहेत. तसेच एफडीएचे कर्मचारी गणेश रोकडेंनीही या कारवाईला दुजोरा दिलाय.

कोणतीही तडजोड रुग्णांच्या जीवावर बेतू शकते : या प्रकरणामुळे राज्यातील रक्तपेढ्यांच्या गुणवत्ता नियंत्रण, कर्मचारी उपलब्धता आणि रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, रक्तपेढ्यांमध्ये नियमित लेखापरीक्षण, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि काटेकोर नोंद व्यवस्थापन आवश्यक असून त्यात कोणतीही तडजोड रुग्णांच्या जीवावर बेतू शकते.

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BLOOD BANKS FDA
BADLAPURS MAYA BLOOD
रक्तपेढ्यांतील एफडीएचा बडगा
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