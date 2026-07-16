एफडीएची मुंबईत धडक कारवाई; पारशी डेअरीचा परवाना निलंबित, 2,241 लिटर दूध नष्ट
अन्न आणि औषध प्रशासनानं तीन दिवसांमध्ये मुंबईत मोठी कारवाई केली आहे. गुटखा 1.27 लाख रुपयांचा साठा जप्त केला आहे. 2,241 लिटर दूध नष्ट केले आहे.
Published : July 16, 2026 at 8:22 PM IST
मुंबई : नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या अन्न व्यवसायिकांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनानं 14 ते 16 जुलैदरम्यान मुंबईत मोठी धडक कारवाई केली. अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डेअरी, दूध विक्रेते आणि किरकोळ विक्रेत्यांवर टाकलेल्या धाडीत पारशी डेअरी फार्मचा एफएसएसएआय परवाना निलंबित करण्यात आला. तसेच दुधाच्या पिशव्यांमध्ये फेरफार करून विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक करण्यात आली.
मालाडमध्ये प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाल्याचाही मोठा साठा जप्त करण्यात आला. मरीन लाईन्स येथील पारशी डेअरी फार्म प्रा. लि. येथे एफडीएनं तपासणी केली. या तपासणीत उत्पादन विभागात अस्वच्छता, भिंतींवर बुरशी, माशांचा वावर, कीटक प्रतिबंधक जाळ्यांचा अभाव तसेच अनेक उत्पादनांवर 'बेस्ट बिफोर'ची माहिती नसल्याचं आढळून आले. ग्राहकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीनं या त्रुटी गंभीर असल्यानं डेअरीचा एफएसएसएआय परवाना तात्काळ निलंबित करण्यात आला.
दुधाच्या पिशव्यांमध्ये फेरफार; दोघांना अटक : बुधवारी पहाटे एफडीए आणि गुन्हे शाखेच्या युनिट-11 ने गोरेगाव (पश्चिम) येथे संयुक्त कारवाई केली. दुधाच्या पिशव्या उघडून त्यामध्ये फेरफार करून दूध विक्री करणाऱ्या दोन विक्रेत्यांना अटक करण्यात आली. या कारवाईत 822 पिशव्यांमधील 558 लिटर दूध जप्त करून नष्ट करण्यात आले. याप्रकरणी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) आणि अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गोवंडीत 1683 लिटर दूध नष्ट : गोवंडी येथील मेसर्स सूफी डेअरी येथे तपासणीदरम्यान पाश्चराईज्ड म्हशीचे दूध नियमानुसार सीलबंद पॅकेजिंगऐवजी उघड्या भांड्यांमधून विकले जात असल्याचं आढळलं. अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन झाल्यानं एफडीएनं 1683 लिटर दूध जागेवरच नष्ट केले. तसेच संबंधित डेअरीला व्यवसाय बंद करण्याची नोटीस बजावण्यात आली.
- मुलुंडमध्ये चीज आणि बनावट पनीर जप्त : मुलुंड येथील मेसर्स अग्रवाल एंटरप्रायझेस येथे टाकलेल्या धाडीत 61.25 किलो चीज आणि बनावट असल्याचा संशय असलेले पनीर जप्त करण्यात आले. या नमुन्यांची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्यात येणार असून अहवालानंतर पुढील कारवाई केली जाणार आहे.
मालाडमध्ये गुटखा-पानमसाल्याचा साठा जप्त : मालाडमधील एका किरकोळ विक्रेत्याकडून गुटखा आणि पानमसाल्याचा सुमारे 1.27 लाख रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी मालाड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
- एआय आधारित तक्रार पोर्टल सुरू : भेसळयुक्त किंवा बनावट अन्नपदार्थांबाबत नागरिकांना थेट तक्रार करता यावी यासाठी एफडीएनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित 'Food & Drug Grievance Portal' सुरू केलं आहे. या पोर्टलवर मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजी भाषेत टाइप करून किंवा आवाजाद्वारे तक्रार नोंदवता येणार आहे.
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