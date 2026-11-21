नाशिकमध्ये एफडीए कारवाईचा धडाका सुरूच, पाच नामांकित मिसळ हॉटेल्सचे परवाने निलंबित
कारवाई केलेल्या हॉटेलमध्ये तपासणी दरम्यान अस्वच्छता, मुदतबाह्य अन्नपदार्थ, उंदरांची विष्टा आढळून आली. तसंच अन्नसुरक्षा नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.
Published : November 21, 2026 at 7:16 PM IST
नाशिक - सुप्रसिद्ध सायंतारा साबुदाणा वडा-कचोरी दुकानावर कारवाई केल्यानंतर आता एफडीएने आपला मोर्चा मिसळ हॉटेल व्यवसायिकांकडे वळला आहे. शहरातील पाच नामांकित मिसळ पॉईंटवर एफडीएने एकाच दिवशी कारवाई करत चार हॉटेलचे परवाने आणि एका हॉटेलचं नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित केलं आहे. या हॉटेलमध्ये तपासणी दरम्यान अस्वच्छता, मुदतबाह्य अन्नपदार्थ, उंदरांची विष्टा आढळून आली. तसंच अन्नसुरक्षा नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आली आहे.
परवाना निलंबित करण्यात आलेली हॉटेल
- शामसुंदर हॉटेल- एमआयडीसी सातपूर
- विहार हॉटेल- जुना गंगापूर नाका गंगापूर रोड
- तुषार मिसळ- कॉलेज रोड
- महाराजा काठीयावाड हॉटेल- आडगाव फाटा
तर दुर्गा कॅफे-कॉलेज रोड या हॉटेल आस्थापनेचं नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्यात आलं आहे.
कशामुळे झाली कारवाई - या हॉटेलमध्ये अन्न व सुरक्षा नियम 2011 अनुसूची नियमांचं उल्लंघन करण्यात आलं आहे. अन्न तयार करण्याच्या ठिकाणी कीटक तसंच उपद्रवी जीवांचा वावर आढळून आला. अन्न अस्वच्छता परिस्थितीत साठवणूक करण्यात आलं. कच्च्या मालाची असुरक्षित परिस्थितीत साठवणूक करण्यात आली. अन्नपदार्थ साठवणुकीसाठी अपुरी जागा आणि मुदतबाह्य अन्नपदार्थ मिळून आले आहे. तसंच महाराजा काठीयावाड या हॉटेलमध्ये स्टोअररूममध्ये उंदराची विष्टा आढळून आली आहे, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनाचे सहाय्यक आयुक्त विनोद धवड यांनी दिली.
नामांकित सायंतारा हॉटेलला टाळे - दोन दिवसांपूर्वी एफडीएने नाशिकच्या भद्रकाली मार्केटमधील प्रसिद्ध सायंतारा साबुदाणा वडा व बटाटा कचोरी या आस्थापनेत अस्वच्छ वातावरणात खाद्यपदार्थ तयार करणे आणि कच्च्या मालासह तयार पदार्थांची अयोग्य साठवणूक केल्याचं आढळल्यानं अन्न व औषध प्रशासनानं कारवाई करत एफएसएसएआय नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित केलं होतं. यावेळी खाद्यपदार्थ तयार करण्याचं ठिकाण अस्वच्छ तसंच कच्चामाल आणि इतर पदार्थांची साठवूक अयोग्य पद्धतीने होत असल्याचं निदर्शनास आल्यानं तत्काळ हॉटेलचं एफएसएसएआय नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्यात आलं होतं.
शंका आल्यास तक्रार करा - अन्न व औषध प्रशासनाने खाद्यपदार्थांच्या स्वच्छतेबाबत तपासणी मोहीम तीव्र करण्याचं स्पष्ट केलं आहे. अन्न सुरक्षा व मानके कायदा 2006 नुसार आवश्यक परवाना किंवा नोंदणी घेऊनच व्यवसाय करण्याचं आवाहन व्यावसायिकांना करण्यात आलं आहे. खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेबाबत संशय आल्यास नागरिकांनी तत्काळ अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा असं आवाहन अन्न व औषध प्रशासनानं केलं आहे.