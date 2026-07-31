छत्रपती संभाजीनगरात एफडीएचा मोठा दणका! चिकलठाण्यातील डेअरीवर छापा; 'शुद्ध तुपा'च्या नावाखाली सोयाबीन तेलाची भेसळ
छत्रपती संभाजीनगरच्या चिकलठाण्यातील 'अमोल दूध डेअरी'वर अन्न व औषध प्रशासनानं छापा टाकून सोयाबीन तेलाची भेसळ असणारं 3,12,380 रुपयांचं बनावट तूप आणि पनीर जप्त केलं आहे.
Published : July 31, 2026 at 8:42 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : अन्न आणि औषध प्रशासनानं कारवाईचा दणका सुरू ठेवला आहे. मराठवाडा विभागात आलेल्या तक्रारीनुसार मोठ्या प्रमाणात कारवाई होत आहे. चिकलठाणा परिसरातील डेअरीवर कारवाई करत शुद्ध तुपाच्या नावावर तेलयुक्त उत्पादन विक्री होत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनानं कारवाई करून 3,12,380 रुपयांचे दुग्धजन्य पदार्थ आणि खाद्यतेल जप्त केलं आहे. याशिवाय डेअरीतील पदार्थ तीन दुकानांमध्ये विक्रीसाठी पाठवलेलं तूप देखील जप्त केलं आहे. ऑनलाईन तक्रार करण्यासाठी तयार केलेल्या वेबसाईटवर मोठ्या प्रमाणात तक्रारी दाखल होत आहेत. त्यामुळं कारवाई सत्र सुरू आहे, अशी माहिती अन्न व औषध विभागाचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
मोठ्या प्रमाणात साठा जप्त : "सेफ फूड सेफ महाराष्ट्र अभियान, अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर शहरात भेसळयुक्त पनीर आणि गाईचे तूप संदर्भात धडक मोहीम राबवण्यात येत आहे. मिळालेल्या गोपनीय माहितीनुसार, चिकलठाणा येथील "मेसर्स अमोल दूध डेअरी" इथं अन्न व औषध प्रशासनानं छापा टाकला. यावेळी तिथं अधिकाऱ्यांना अस्वच्छता आढळून आली. तिथं शुद्ध तूप तयार करण्याच्या ठिकाणी सोयाबीन तेलाचे 10 ते 12 नॉन ग्रेड फूडचे बॅरल सापडले. आढळून आलेल्या सोयाबीन ऑईलचा उपयोग हा ऍनालॉग पनीर (Analogue Paneer) तसंच शुद्ध गाईचं तूप बनवण्यासाठी होत होता. त्यामुळं सापडलेला सोयाबीन तेलाचा साठा जप्त केला आहे. तसंच भेसळयुक्त गाईचं तूप, तूप बनवण्यासाठी लागणारी क्रीम देखील जप्त केली आहे. यासह बनावट पनीरसाठा जप्त केला आहे," अशी माहिती अन्न आणि औषधी प्रशासन सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
इतकं साहित्य केलं जप्त : चिकलठाणा येथील अमोल डेअरी उत्पादन येथून तब्बल 3 लाख 12 हजार 380 रुपये किमतीचे दुग्धजन्य पदार्थ आणि खाद्यतेल जप्त केलं आहे. यामध्ये एकूण 950 किलो वजनाचा खालील मुद्देमाल जप्त केला आहे.
- सुट्टं तूप 299 किलो (5 प्लास्टिक कंटेनर) असा एकूण किंमत 1 लाख 67 हजार 440 रुपये.
- सुट्टी साय/क्रिम 199 किलो (4प्लास्टिक कंटेनर) एकूण किंमत 55 हजार 720 रुपये.
- पनीर 174 किलो (35 ब्लॉक्स) एकूण किंमत 45 हजार 240 रूपये.
- सुट्टं रिफाइंड सोयाबीन तेल 278 किलो (7प्लास्टिक कंटेनर) एकूण किंमत 44 हजार 480 रुपये. असा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.
पुरवठा झालेल्या तीन ठिकाणी छापा : कारवाई करण्यात आलेली अमोल दूध डेअरी ही शहरातील लक्ष्मी डेअरीच्या 3 किरकोळ विक्री केंद्रावर पनीर आणि गाईचं तूप याचा पुरवठा करत होती. टीव्ही सेंटर, कामगार चौक, दर्गा परिसरात असणाऱ्या लक्ष्मी डेअरी इथं तपासणी करून गाईच्या तुपाच्या सर्व साठ्याचे नमुने घेऊन तेथील 41 किलो गाईच्या तुपाचा मुद्देमाल (किंमत 29,300) जप्त केला. कारवाई केलेल्या आस्थापनेचा परवाना रद्द करून सदर आस्थापना बंद केली आहे. ही कारवाई अन्न सुरक्षा अधिकारी वर्षा रोडे, कीर्तिका झाडे, प्रज्ञा सुरसे, फरिद सिद्धिकी, योगेश चिभादे, सहाय्यक आयुक्त दयानंद पाटील आणि सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.
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