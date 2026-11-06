ऐन दिवाळीत एफडीएचं मुंबईत 'सर्च ऑपरेशन'! 93 लाखांचा माल जप्त
सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन अर्थात एफडीएने मुंबईत विशेष तपासणी मोहीम राबवली.
Published : November 6, 2026 at 6:53 AM IST
मुंबई - दिवाळी सणासुदीच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्नपदार्थ मिळावेत यासाठी अन्न व औषध प्रशासन अर्थात एफडीएने मुंबईत विशेष तपासणी मोहीम राबवली. ही मोहीम 15 ऑक्टोबर ते 3 नोव्हेंबर या कालावधीत राबवण्यात आली.
583 आस्थापनांना त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणा नोटीस - या मोहिमेदरम्यान मुंबई विभागातील 1 हजारहून अधिक अन्न आस्थापनांची तपासणी करण्यात आली. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 76 आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले. काही आस्थापनांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले आहेत. याचबरोबर पाचशेहून अधिक आस्थापनांना नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. एकूण 583 आस्थापनांना त्रुटी दूर करण्यासाठी सुधारणा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.
92 लाख 82 हजार रुपयांचा साठा जप्त - या विशेष मोहिमेमध्ये अन्न पदार्थांच्या गुणवत्तेची खातरजमा करण्यासाठी तब्बल 438 अन्न नमुने प्रयोगा शाळेतील तपासणीसाठी घेण्यात आले. तसेच संशयास्पद आणि नियमांचे उल्लंघन करणारे सुमारे 28 हजार 745 टन अन्नसाठा जप्त करण्यात आला. जप्त करण्यात आलेल्या पदार्थांची किंमत 92 लाख 82 हजार रुपये इतकी आहे. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, साठवणुकीची पद्धत, स्वच्छता तसेच विक्रीसंदर्भात नियमांचे पालन केले जात आहे का याची अधिकाऱ्यांकडून तपासणी देखील करण्यात आली.
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