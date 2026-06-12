"पिक्चर अभी बाकी है...." एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा कायदा मोडणाऱ्यांना सूचक इशारा
अन्न व औषध विभागाकडून राज्यभरात कारवायांचं सत्र सुरू असताना आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी पत्रकार परिषद घेत गुटखा विक्रेत्यासंह नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांना इशारा दिला.
Published : June 12, 2026 at 10:43 PM IST
मुंबई : आपल्या धडक कारवाया आणि कडक शिस्तीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी माध्यमांशी थेट संवाद साधत आपल्या नव्या जबाबदारीत "पिक्चर अभी बाकी है...", असा सूचक इशारा दिलाय.
रूग्णालयांना औषध खरेदी सक्तीची करता येणार नाही - "यापुढे कुठल्याही रुग्णालयांमध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांना औषधं आणि वैद्यकीय साहित्य रुग्णालयात असणाऱ्या अधिकृत फार्मसीमधून (मेडिकल) खरेदी करण्याची सक्ती करता येणार नाही", असं स्पष्ट करत अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पुढील कारवाईचा सूचक इशारा दिलाय. "कायद्यानं रुग्णालयातील फार्मसीमधूनच औषध खरेदी करणं बंधनकारक नाही. औषधे कुठून खरेदी करायची, हा सर्वस्वी रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाइकांचा अधिकार आहे. असं नवनिर्वाचित एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शुक्रवारी जाहीर केलंय. हे सांगताना या आदेशाचं उल्लंघन करणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल", असा इशाराही त्यांनी जाहीर पत्रकार परिषदेत दिलाय.
अधिक माहिती देताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की," आमच्याकडे अशा अनेक तक्रारी येत असतात. अनेक बड्या आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये अंतर्गत फार्मसी चालवल्या जातात. मात्र रुग्णालयाबाहेर किंवा इतर मेडिकल स्टोअर्समध्ये तीच औषधं सवलतीच्या दरात किंवा जेनेरिक स्वरूपातही उपलब्ध असतात. मात्र, रुग्णालय प्रशासन अंतर्गत छुप्या नियमांचा हवाला देऊन रुग्णांच्या नातेवाइकांना बाहेरून औषधे आणू देत नाहीत. हॉस्पिटलमध्ये एखादा पेशंट ॲडमिट असताना त्याला लागणारी सारी औषधं त्याच हॉस्पिटलच्या फार्मसीमधून घेण्याची अघोषित सक्ती त्याच्यावर केली जाते. परंतु, कायद्यानुसार कुणीही अशी सक्ती करू शकत नाही. मुंढे यांनी असंही स्पष्ट केलंय की, रुग्णालयातील डॉक्टरांना रुग्णाला लागणाऱ्या प्रत्येक औषधांचं प्रिस्क्रिप्शन देणं बंधनकारक आहे. ते प्रिस्क्रिप्शन घेऊन नातेवाइकांना त्यांच्या सोयीनुसार आणि परवडणाऱ्या दरानुसार कोणत्याही बाहेरील नोंदणीकृत मेडिकलमधून औषधे खरेदी करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल". वस्तू कुठून खरेदी करायची हा प्रत्येकाचा मुलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे आता रुग्णालयांच्या मनमानी 'मोनोपॉली' आणि नफेखोरीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.
जर एखाद्या औषधाचा विशिष्ट ब्रँड उपलब्ध नसेल, तर रुग्ण बाहेरील मेडिकलमधून उपलब्ध असलेले जेनेरिक पर्यायही निवडू शकतात. औषधे आणणं ही गरज असली तरी ती कुठून आणायची, हा रुग्णाचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्यासाठी कुठल्याही प्रकारची सक्ती करू शकत नाही- अन्न व औषध विभागाचे आयुक्त, तुकाराम मुंढे
मनमानी करणाऱ्यांवर थेट कारवाईचा इशारा - "याबाबतचा अधिकृत शासकीय आदेश अस्तित्त्वात असल्यानं राज्यातील सर्व रुग्णालयांनी या नियमाचं पालन करणं अनिवार्य आहे. जर कुणी रुग्णांना किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना ठराविक फार्मसीमधून औषधे घेण्यासाठी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भाग पाडत असेल, तर लोकांनी याविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाकडे (FDA) थेट तक्रार नोंदवावी. दाखल होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची गंभीर दखल घेऊन संबंधित रुग्णालयाविरोधात कायद्यानुसार कडक कारवाई केली जाईल", असा थेट इशाराच तुकाराम मुंढे यांनी यावेळी दिलाय.
गुटखा माफियांविरोधात आता मकोका अंतर्गत कारवाई - राज्यात गुटखा आणि तंबाखू सारख्या आरोग्याला हानीकारक असणाऱ्या पदार्थांवर बंदी असूनही गुटखा, तंबाखू यांचे उत्पादन वितरण आणि विक्री सर्रासपणे सुरू असल्याचं दिसतंय. मात्र, आता या गुटखा माफियांवर थेट मकोका अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश देत असल्याचं तुकाराम मुंढे यांनी जाहीर केलंय. दिले आहेत. कोणत्याही गुन्ह्यात कायद्यासमोर सगळेच समान असं तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केलं. "अन्न सुरक्षेच्या बाबतीत खाणारा जेवढा जबाबदार, तेवढाच विकणाराही जबाबदार आहे. जो कोणी जबाबदार असेल त्याच्यावर कारवाई होणार आहेत. कारण, यामधून हल्ली काय काय आजार होतात हे सर्वांनाच माहिती आहे. एफआयआरमध्ये आपण फक्त विकणाऱ्याला अटक करत नाही तर त्यातील ट्रान्सपोर्टर आणि डिस्ट्रीबुटरलाही आरोपी करतोय", असंही त्यांनी सांगितलं.
दुग्धजन्य पदार्थांच्या उत्पादकांनाही समज - डेअरी प्रोडक्ट्सच्या उत्पादकांची आणि डेअरी मालकांची बैठक झाल्याची माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली. आयएएस अधिकारी मुंढे म्हणाले," डेअरी विभागात चांगलं काम करणारी लोकं आहेत. पण, काही चुकीचं काम करणारीदेखील तितकीच लोकं आहेत. दुग्धजन्य पदार्थ बनवताना सर्व नियम पाळावेत, या दृष्टीकोनातून ही बैठक आम्ही बोलावली होती. कायदेशीर मुद्दे त्यांना समजावून सांगतलेत. त्यांच म्हणणंही आम्ही ऐकून घेतलंय. त्यांनीदेखील आता नियम पाळण्याचं आश्वासन दिलंय. तसेच कायद्यात जर काही सुधारणा आवश्यक वाटल्यास त्यांचा विचार करण्याचं आम्हीही आश्वासन दिलं आहे".
मला कुठलीही धमकी आलेली नाही - तुकाराम मुंढे- धमकीबाबत तुकाराम मुंढे यांना विचारल असता स्मितहास्य करत ते म्हणाले की, "मला कोणतीही नवी धमकी आलेली नाही. ती किमान 10 वर्ष जुनी क्लिप आहे. कदाचित पुण्यात काम करत असतानाची आहे. " एफडीएच्या कारवाया सुरू आहेत. त्याबाबत ते म्हणाले," एका ठिकाणी एफडीएच्या कारवाईत अधिकाऱ्यांवर हल्ला झाल्याची घटना घडली होती. मात्र, त्यात तातडीनं कारवाई झाली असून आठ जणांना ताब्यात घेतंलय. कारवाया सुरूच राहणार आहेत. अशाप्रकारच्या हल्ल्यांना आम्ही घाबरणार नाहीत. मात्र, आम्ही आमच्या अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेची अधिक काळजी देऊ. जे कायदा हातात घेतील, त्यांना कायद्याची ताकद दाखवली जाईल", असा इशाराच यावेळी मुंढेंनी दिलाय.
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