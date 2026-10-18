तुकाराम मुंढे सेवानिवृत्तीनंतर राजकारणात येणार? कोणत्या पक्षात जाणार? स्वतःच केलं जाहीर
एफडीए आयुक्त, डॅशिंग अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी राजकीय प्रवेशासंदर्भात पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं आहे.
Published : October 18, 2026 at 5:01 PM IST
सातारा - अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) आयुक्त पदाचा चार्ज घेतल्यापासून कारवाईचा धडाका लावणाऱ्या डॅशिंग अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी राजकीय प्रवेशासंदर्भात पहिल्यांदाच जाहीर भाष्य केलं आहे. सेवानिवृत्तीनंतर तुकाराम मुंढे राजकारणात येणार का? असा प्रश्न त्यांना कराडकरांच्या वतीने विचारण्यात आला. त्याला तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या स्टाईलने उत्तर दिलं.
लोकसेवक म्हणून काम करतोय - कराड नगरपालिकेच्या शारदीय व्याख्यानमालेत शनिवारी रात्री तुकाराम मुंढे यांनी 'तरूणाईशी संवाद' साधला. उपस्थित तरूण आणि नागरिकांनी प्रश्न विचारले. त्या प्रश्नांना तुकाराम मुंढेंनी दिलखुलास उत्तरे दिली. राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे तालुकाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी तुकाराम मुंढे भविष्यात राजकारणात येणार का? हा कराडकरांच्या मनातला प्रश्न विचारला. त्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुंढे म्हणाले, "मी आज लोकसेवक म्हणून काम करतोय. काम करताना काही नीतीमुल्ये जपली पाहिजेत. समाजाला पुढे जाऊ देण्याचं काम केलं पाहिजे. त्यादृष्टीने माझा प्रयत्न आहे. तो इथून पुढेही चालत राहील."
...तोपर्यंत मी लोकसेवकच राहीन - "मी कोणत्या पक्षात जाणार का? निवडणुका लढविणार का? रिटायरमेंटनंतर काय करणार? याची भविष्यवाणी करण्याची ताकद माझ्या नीतीमत्तेमध्ये नाही. माझ्या विचारांमध्ये नाही," असं सांगत 'जोपर्यंत माणूस म्हणून मी जिवंत आहे, तोपर्यंत मी लोकसेवकच राहीन', अशा स्पष्ट शब्दांत आपण राजकारणातील येणार नसल्याचे तुकाराम मुंढेंनी सांगितले. मुंढे यांचे उत्तर ऐकून कराडकरांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात त्यांच्या ठाम भूमिकेचे स्वागत केले.
श्रीनिवास पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट - शारदीय व्याख्यानमालेत माजी राज्यपाल श्रीनिवास पाटील स्वतः मंचावर उपस्थित होते. सनदी सेवेत असताना ते बीडचे जिल्हाधिकारी होते. त्यामुळे त्यांच्या सेवाकाळाचा देखील तुकाराम मुंढे यांनी उल्लेख केला. तसेच श्रीनिवास पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट दिली. त्यावेळी पाटील कुटुंबीयांनी मुंढे यांचा यथोचित सत्कार केला.
भीती बाळगण्याचे कारण नाही - तुकाराम मुंढे यांनी प्रीतिसंगमावर जाऊन संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री दिवंगत यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृतिस्थळावर अभिवादन केले. त्यावेळी माध्यमांनी मुंढेंशी संवाद साधला. तुमच्या कराड दौऱ्यामुळे शहरातील निम्मी हॉटेल्स बंद असल्याचे आणि खाद्यपदार्थांचे हातगाडे गायब झाल्याचे सांगितले. त्यावर स्मितहास्य करत तुकाराम मुंढे म्हणाले की, जे नियम पाळतात, त्यांनी भीती बाळगण्याचे कारण नाही. ज्याठिकाणी अनियमितता, अस्वच्छता असेल त्यांच्यावर कारवाई होणारच.
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