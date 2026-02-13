ETV Bharat / state

मंत्री नरहरी झिरवाळांच्या दालनात लिपिकाला लाच घेताना अटक; झिरवाळ म्हणाले, "चौकशीत माझं नाव आलं तर राजीनामा देईन"

राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातील एका लिपिकाला लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आलं आहे.

will quit if any link to me is proved Narhari Zirwal on arrest of his dept clerk over bribery
मंत्रालय (File Photo)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 13, 2026 at 1:53 PM IST

2 Min Read
मुंबई : मंत्रालयाच्या इमारतीत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं (एसीबी) गुरुवारी (12 फेब्रुवारी) मोठी कारवाई केली. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या दालनातील एका लिपिकाला लाच स्वीकारताना रंगेहाथ पकडण्यात आलं आहे. या घटनेमुळं मंत्रालयात खळबळ उडाली असून थेट मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या या कारवाईमुळं राजकीय वातावरणही तापलं आहे.

25 हजार रुपयांची लाच घेताना अटक : मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन विभागात कार्यरत असलेला लिपिक राजेंद्र ढेरंगे याला 25 हजार रुपयांची लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागानं जाळ्यात पकडले. दरम्यान, एका तक्रारदाराचा मेडिकल परवाना निलंबित करण्यात आला होता. हा परवाना पुन्हा पूर्ववत करण्यासाठी लिपिक राजेंद्र ढेरंगे यानं तक्रारदाराकडे 50 हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती. यापैकी 25 हजार रुपये गुरुवारी स्वीकारण्याचं ठरलं होतं. याची माहिती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयात सापळा रचला. यानंतर त्यांनी राजेंद्र ढेरंगे याला पैसे स्वीकारताना ताब्यात घेतलं.

प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ : याचबरोबर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या कार्यालयाचा ताबा घेतला होता. तपास पूर्ण होईपर्यंत कार्यालयाचं कामकाज थांबवण्यात आलं होतं. आरोपी राजेंद्र ढेरंगे यानं लाचेची मागणी करताना मंत्र्यांच्या खासगी सचिवाच्या नावाचा वापर केल्याची प्राथमिक चर्चा आहे, मात्र याबाबत अधिकृत दुजोरा अद्याप मिळाला नाही. त्यामुळं या लाचेच्या व्यवहाराचे धागेदोरे नेमके कुठपर्यंत पोहोचले आहेत, याचा तपास सुरू आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळं प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून थेट मंत्र्यांच्या दालनात झालेल्या या कारवाईनं राजकीय वातावरणही तापलं आहे.

काय म्हणाले मंत्री नरहरी झिरवाळ? : या कारवाईनंतर आता मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी या संपूर्ण प्रकरणावर आपली स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. मंत्री नरहरी झिरवाळ सध्या दिल्ली दौऱ्यावर असून, तिथं त्यांनी या प्रकरणावर माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी ते म्हणाले, "या प्रकाराला मी कुठंही पाठीशी घालणार नाही. मंत्री, पीए यांच्याशी त्याचा संबंध नाही. त्याचे पूर्वीचे काही गुण होते त्याबद्दल काही सांगता येत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी जो काही मंत्रालयाचा स्टाफ आहे, खूप बारकाईनं तपासूनच माणसे दिली आहेत. त्याची कधीही तक्रार आली नव्हती. पण त्याने काल काय प्रकार केला. त्याबाबत सांगता येणार नाही. त्यानं जी हिंमत केलीय, त्यासाठी आता जबाब द्यावा लागेल. तो सरकारी कर्मचारी आहे आणि त्याच्यासाठी 50 हजार रुपये फार आहेत असं नाही. पण त्यानं अशा गोष्टी करायला नकोत. तसंच जर खरंच त्याच्याशी माझा संबंध सापडला तर राजीनामा देईन. त्याच्या चौकशीतून काही माझ्यापर्यंत आलं तर मी राजीनामा देईन," असंही मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी म्हटलं आहे.

संपादकांची शिफारस

