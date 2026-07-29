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शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहाराबाबत तुकाराम मुंढेंचा मोठा निर्णय! विना परवाना अन्न पुरवठ्यावर बंदी; कॅन्टीन, अंगणवाड्यांना नियम कडक

एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी राज्यातील सर्व शाळा, अंगणवाड्या आणि वसतिगृहांमध्ये विना परवाना अन्न पुरवठ्यावर बंदी घालत अन्न सुरक्षा परवाना बंधनकारक केलं आहे.

TUKARAM MUNDHE
माध्यमांशी बोलताना तुकाराम मुंढे (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 29, 2026 at 5:40 PM IST

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मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे हे गेल्या काही महिन्यांपासून घडक कारवाई करत आहेत. अन्नात भेसळ करणाऱ्यांवर राज्यभर कारवाई सुरू आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी राज्यातील हॉटेल्ससाठी नियमावली जारी केली होती. अशातच आता मुंढे यांनी शालेय विद्यार्थ्यांच्या आहाराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता विना परवाना अन्न पुरवठा करण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आज पत्रकार परिषद घेत तुकाराम मुंढे यांनी याबाबतची घोषणा केली.

विद्यार्थ्यांना चांगलं अन्न देणं गरजेचं : बुधवारी (दि. 29) झालेल्या पत्रकार परिषदेत तुकाराम मुंढे म्हणाले, "राज्यभरात आमच्या कारवाया सुरू आहेत. राज्यात सुमारे 2 कोटी शाळकरी मुलं आहेत. शाळेच्या पोषण आहाराबाबतचे नियम 2020 मध्ये आणि ते 2021 मध्ये झाले. आम्ही फुड सेफ्टीसाठी जे करता येईल, ते करत आहोत. राज्यात धाडसत्र सुरू आहे. राज्यात दोन कोटी विद्यार्थी शासकीय शाळेत जातात. त्यांच्या शाळेला फूडचे नियम लागू होतात. त्यांना चांगलं अन्न देणं गरजेचं आहे", अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली.

अन्न परवाना बंधनकारक : "शालेय आहाराबाबत अनेकजण संभ्रमात आहेत. कोणत्या विभागानं कोणतं काम करायचं? याचे नियम नाहीत. आपण यासंदर्भात इंप्लिमेंटशन करत आहोत. शालेय मुलांना सकस आहार, सुरक्षित आहार मिळायसाठी नवी धोरणं राबवत आहोत. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, अनुदानित, विना अनुदानित शाळांना हे नियम लागू होणार आहेत. कॅन्टीन, वसतिगृह, अंगणवाडीत अन्न पुरविणाऱ्यांना अन्न परवाना बंधनकारक असणार आहे. विना परवाना शाळेत, अंगणवाडीत वसतिगृहात अन्न पुरवता येणार नाही," असं तुकाराम मुंढे यांनी सांगितलं.

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TUKARAM MUNDHE
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FDA CHIEF TUKARAM MUNDHE
FOOD LICENSE FOR SCHOOL CANTEENS
TUKARAM MUNDHE

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