छत्रपती संभाजीनगरातील प्रसिद्ध 'हॉटेल अमरप्रीत'वर एफडीएची कारवाई; स्वयंपाकघरात अस्वच्छता अन् कालबाह्य पदार्थ आढळल्यानं परवाना रद्द
छत्रपती संभाजीनगरच्या प्रसिद्ध 'हॉटेल अमरप्रीत'मध्ये तपासणी दरम्यान कमालीची अस्वच्छता आणि कालबाह्य अन्नपदार्थ आढळल्यानं अन्न व औषध प्रशासनानं हॉटेलचा परवाना रद्द केला आहे.
Published : August 12, 2026 at 8:47 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : शहरातील प्रसिद्ध 'हॉटेल अमरप्रीत'वर अन्न व औषध प्रशासन विभागानं कारवाई केल्याची माहिती विभागाचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली. 'सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र' मोहीम अंतर्गत राज्यातील आस्थापनांची तपासणी करण्यात येत आहेत. दरम्यान जालना रस्त्यावर असणाऱ्या प्रसिद्ध तारांकित हॉटेल अशी ओळख असणाऱ्या हॉटेल अमरप्रीत (अवतार मोटेल्स आणि सिने प्रा. लि.) इथं धडक तपासणी करण्यात आली. यात अनेक धक्कादायक त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यात कालबाह्य खाद्यपदार्थांचा वापर करण्यात येत असल्याचं धक्कादायक वास्तव समोर आलं. तपासणीत आढळलेल्या धक्कादायक प्रकारानंतर हॉटेलचा परवाना रद्द करत असल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनातर्फे देण्यात आली आहे.
दर्जेदार जेवण देण्याचा विश्वास, मात्र धक्कादायक वास्तव : "प्रत्येक शहरात मोठं आणि दर्जा जपणारं हॉटेल म्हणून जाहिरात केली जाते. यात थ्री स्टार, फाईव्ह स्टार असा दर्जा देण्यात येतो. अशा हॉटेलमध्ये महागडं आणि आरोग्यास योग्य असलेला आहार असतो असं सांगितलं जातं. त्याअनुषंगानं दर देखील आकारले जातात. स्वच्छ आणि सुंदर वातावरण, दर्जेदार पदार्थ, गुणवत्ता जपणारं हॉटेल अशी जाहिरात केली जाते. तसे दर देखील ग्राहकांकडून घेतले जातात. 'हॉटेल अमरप्रीत' इथं अन्न व औषध प्रशासनानं तपासणी करून खाद्य पदार्थांची गुणवत्ता तपासली. तर धक्कादायक वास्तव समोर आलं. हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात साठलेलं पाणी, उघड्या कचरा कुंड्या, अस्वच्छता, कालबाह्य खाद्यपदार्थ आढळून आल्यानं तातडीनं कारवाई करण्यात आली," अशी माहिती अन्न व औषध विभागाचे सहआयुक्त श्रीकांत करकळे यांनी दिली.
हॉटेलमध्ये आढळून आल्या त्रुटी : सदर तपासणी दरम्यान खालील गंभीर त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या त्रुटी आणि सातत्यानं होणारं नियमांचं उल्लंघन या पार्श्वभूमीवर ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये खालील त्रुटी आढळल्या आहेत.
हॉटेल अमरप्रीतमध्ये आढळलेल्या त्रुटी :
- चिलिंग सेंटर आणि स्टोअर रूममध्ये मुदतबाह्य व सडलेले अन्नपदार्थ आढळलं. यामध्ये सडलेल्या भाज्या काकडी, ढोबळी मिरची, फुलकोबी, पत्ताकोबी यांचा समावेश होता.
- मुदतबाह्य व खराब मशरूम आढळून आले.
- पिझ्झा तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या पिझ्झा बेसचा मुदत बाह्य असलेला साठा ठेवल्याचं आढळलं.
- हॉटेलमध्ये विना लेबल असलेल्या मार्गारीनचा साठा सापडला.
- मेनू कार्डवर 'बटर' (लोणी) नमूद करून बटर चिकन, बटर तंदुरी रोटी आणि ग्रेव्हीमध्ये बटर ऐवजी मार्गारीनचा सर्रास वापर केला जात असल्याचा दाट संशय आहे. जी ग्राहकांची दिशाभूल करणारी बाब आहे. मार्गारीनमधील 'ट्रान्स फॅट'मुळं हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
- हॉटेलच्या स्वयंपाकघरात सांडपाणी साचलेलं होतं. शिवाय कचराकुंड्या उघड्या होत्या.
- 'फर्स्ट इन फर्स्ट आऊट' (FIFO) या अन्न साठवणूक प्रणालीचा वापर केला जात नव्हता.
ग्राहकांना सेवा देणं तत्काळ बंद : "हॉटेल अमरप्रीतला कोणत्याही प्रकारच्या अन्नपदार्थांचं उत्पादन, प्रक्रिया, साठवणूक, विक्री किंवा ग्राहकांना सेवा देणं तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. निलंबन कालावधीत व्यवसाय चालू ठेवल्यास अन्न सुरक्षा व मानदे कायदा 2006 अंतर्गत कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल," असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनानं दिला आहे.
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