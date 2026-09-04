भेसळखोरांचे ऐन कमाईच्या दिवसांत धाबे दणाणले, FDA कडून नवीन नियमावली जाहीर
सणासुदीच्या काळाकरता FDA कडून ऐतिहासिक वार्षिक नियमावली जाहीर करण्यात आली. वर्षभरातील सण आणि त्यातील खाद्यपदार्थ आणि प्रस्तावित कारवाईचं विभागवार वर्गीकरण करण्यात आलं आहे.
Published : September 4, 2026 at 1:08 PM IST
मुंबई : अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या वतीनं भेसळखोरी रोखण्यासाठी आणि नागरिकांना सुरक्षित अन्न मिळावं यासाठी 'फूड सेफ्टी कॅलेंडर' आणि नवी स्थायी नियमावली लागू केलीय. आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या मार्गदर्शनाखाली 3 सप्टेंबर रोजी हा ऐतिहासिक आदेश जारी करण्यात आला असून, प्रत्येक सणाकरता स्वतंत्र आदेश न काढता वर्षभर हीच नियमावली लागू राहील असं FDA नं जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकातून नमूद केलंय.
कशी आहे नवी नियमावली?
भंडारा घालायचाय तर पूर्वपरवानगी आवश्यक - सण उत्सवातील महाप्रसाद आणि भंडाऱ्यांसाठी परवाना आणि नोंदणी आता बंधनकारक करण्यात आलीय. सार्वजनिक ठिकाणी महाप्रसाद, भंडारा, लंगर किंवा इफ्तारची मेजवानी आयोजित करणाऱ्यांना आता FDA कडे अधिकृत नोंदणी किंवा परवाना घेणं अनिवार्य आहे. आयोजकांना आता केवळ 100 रुपयांमध्ये ही ऑनलाईन नोंदणी करता येईल. विनापरवाना महाप्रसाद आयोजित केल्यास किंवा अन्नाची गुणवत्ता, पिण्याचे शुद्ध पाणी व स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास आयोजकांवर थेट कायदेशीर गुन्हा दाखल केला जाईल ,असं स्पष्ट करण्यात आलंय. याशिवाय अन्न शिजवणारा केटरर परवानाधारक असणं आवश्यक आहे.
चांदीचा वरख 100 टक्के शुद्ध नसेल तर कारवाई - मिठाई आणि दुग्धजन्य पदार्थांवर FDA ची विशेष नजर असून फक्त शुद्ध चांदीचा वरख हा केवळ शुद्ध चांदीचाच असणं बंधनकारक असेल, त्यात कसूर करणा-यांवरही गुन्हे दाखल होतील.
पहाटेच्यावेळी दूध व्यावसायिकांनी सावध राहावं - सणासुदीच्या काळात दुधाची मागणी वाढते, त्यामुळे पहाटेच्या वेळी दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांच्या (खवा, पनीर, तूप) वाहतुकीवर अचानक छापे टाकले जातील, असा इशाराच एफडीनं थेटपणे दिलाय.
खाद्यतेलावरही विशेष नजर - पदार्थ तळण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तेलातील TPC (Total Polar Compounds) ची पातळी 25% पेक्षा अधिक आढळल्यास ते तेल जप्त करून कारवाई होईल.
उपवासाच्या पदार्थांची विशेष तपासणी - भगर, साबुदाणा, राजगिरा यांसारख्या उपवासाच्या पदार्थांचे उत्पादन आणि बुरशीजन्य विषबाधा रोखण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबवली जाईल.
वर्षभरातील सणांचे वर्गीकरण आणि कारवाई - राज्यात वर्षभर साजारे होणा-या सणांचं एफडीएनं आता 3 स्तरांमध्ये वर्गीकरण केलंय. कोणत्याही एका धर्माच्या सणापुरती ही मोहीम मर्यादित नसून सर्व सणांचे तीन स्तरांत वर्गीकरण करण्यात आलंय.
स्तर-1 (राज्यव्यापी; संपूर्ण चार-टप्पी चक्र बंधनकारक): गणेशोत्सव, नवरात्र, दिवाळी, ईंद-उल-फित्र व ईंद-उल-अजहा तसेच ख्रिसमस व नववर्ष पूर्वसंध्या.
स्तर 2 (प्रादेशिक): मकर संक्रांती, महाशिवरात्र, होळी, गुढीपाडवा, आषाढी वारी, दहीहंडी.
स्तर-3 (स्थानिक): ग्रामदैवत यात्रा, जत्रा, उरूस, पालखी सोहळे व स्थानिक पर्
सोहळे.
नियमावलीची अंमलबजावणीही प्रमाणित चार-टप्यात होईल -
पहिला टप्पा - (सणापूर्वी 21 ते 15 दिवस): जोखीम क्षेत्रांचं मॅपिंग, गुप्तवार्ता संकलन, पथक निश्चिती, रॅपिड टेस्ट किट व अभिकर्मकांची उपलब्धता मोजून आणि प्रयोगशाळांना पूर्वसूचना दिली जाईल.
दुसरा टप्पा - (सणापूर्वीचे 14 दिवस): उत्पादन केंद्र, गिरण्या, खवा मंड्या, संकलन केंद्र, शीतगृहे, गोदाम व घाऊक पेठांची तपासणी व नमुना संकलन, रात्रकालीन व पहाटेच्या वेळेतील वाहतूक तपासणी व नाकाबंदी, भरारी पथकांची कारवाई.
तिसरा टप्पा - (प्रत्यक्ष सणाचा दिवस): बाजार नियंत्रण, मिठाई दुकाने व खाद्यगुहांवर देखरेख, "Food Safety on Wheels" द्वारे जागेवरच अन्न नमुना तपासणी व ग्राहक तक्रारींना तात्काळ प्रतिसाद.
चौथा टप्पा - (सणानंतर 30 दिवसांपर्यंत): विश्लेषण अहवालांचा पाठपुरावा, न्यायनिर्णय व खटला प्रस्ताव, जप्त मालाची विल्हेवाट व सणनिहाय अहवाल.
सणवारानुसार विशेष खाद्यपदार्थांवर नजर राहील -
उपवास अन्नपदार्थ - महाशिवरात्र व नवरात्रीच्या काळात किमान 21 दिवस अगोदर भगर (वरई), कुदूट व शिंगाडा पीठ, साबुदाना व राजगिरा यांचे नमुने उत्पादक, गिरणी व घाऊक स्तरावर बुरशीजन्य विषद्रव्यांच्या तपासणीस प्राधान्य.
दूध व दुग्धजन्य पदार्थ - जन्माष्टमी, रमजान ईद, कोजागिरी, गणेशोत्सव, दिवाळी व होळीच्या काळात पहाटेच्या वेळेतील वाहतूक तपासाणी, सिंटेथिक दूध व भेसळयुक्त खव्याचा स्रोतापर्यंत मागोवा.
मांस, पाणी व बर्फ - बकरी ईद, रमजान व अन्य प्रसंगी मांस विक्री केंद्रांची स्वच्छता, शीतसाखळी व कत्तलखान्यांची वैधता, उन्हाळ्यात बर्फ, गोळा, शीतपेये व पॅकबंद पाण्याची पडताळणी.
मिठाई, खाद्यरंग व वर्क - केवळ अधिकृत खाद्यरंगांचा मर्यादित वापर अनिवार्य, चांदीचा वर्क 100 टक्के शुद्ध चांदीचाच असावा, अल्युमिनियमचा वर्क आढळल्यास कारवाई, वृत्तपत्र अथवा मुद्रित कागदात अन्न गुंडाळण्यास सक्त मनाई.
खाद्यतेल - दसरा व दिवाळीपूर्वी तसेच रमजान व नाताळ कालावधीत तेलाची TPC तपासणी मोहीम.
फळ आणि शेतीजन्य उत्पादन - अक्षय्य तृतीया, रमजान व उन्हाळी हंगामात कॅल्शियम कार्बाईडच्या प्रतिबंधित वापराविरुद्ध विशेष कारवाई, इथिलीन आधारित पद्धतीबाबत व्यापाऱ्यांचं प्रबोधन.
बेकरी व खाद्यगृहे - नाताळ, डिसेंबर व नववर्ष कालावधीत केक, क्रीम-आधारित उत्पादने, चॉकलेट, व पॅकबंद पाण्याची विशेष तपासणी.
FDA ची झिरो टॉलरन्स मोहीम - चार टप्प्यांत धडक मोहीम आणि 'झिरो टॉलरन्स'ही मोहीम सणाच्या 21 दिवस आधी सुरू होईल आणि सण संपल्यानंतर 30 दिवसांपर्यंत सुरू राहील. याचा अर्थ आता वर्षभर ही कारवाई सुरूच राहण्याची चिन्ह आहेत. यामध्ये संशयित भागांचे मॅपिंग, घाऊक बाजारांची पहाटे तपासणी आणि सणाच्या दिवशी भरारी पथकांद्वारे प्रत्यक्ष सरप्राईज चेकिंग केली जाईल. याशिवाय ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म, आयात अन्नपदार्थ आणि बेकरी उत्पादनांच्या बाबतीत हे विशेष धोरण राबवलं जाईल. अन्न पदार्थांत भेसळ आढळल्यास विश्लेषकांचा अहवाल आल्यानंतर 14 दिवसांच्या आत न्यायालयात खटले दाखल केले जातील. त्यामुळे सणासुदीच्या ऐन कमाईच्या दिवसांत आता भेसळखोरांचे धाबे दणाणलेत हे मात्र निश्चित.
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