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अकोल्यातील नामांकित स्वीट मार्टवर एफडीएची धाड; मिठाईसह विविध खाद्यपदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी जप्त

अकोल्यातील नामांकित स्वीट मार्टवर एफडीएने (FDA) अचानक धाड टाकून मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थांसह विविध खाद्यपदार्थांची तपासणी करण्यात आली.

स्वीट मार्टवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई
स्वीट मार्टवर अन्न व औषध प्रशासनाची कारवाई (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 15, 2026 at 9:00 PM IST

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अकोला : राज्यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा कारभार आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडं आल्यानंतर राज्यभरात विविध ठिकाणी धाड सत्र सुरू आहे. अकोला शहरातील जठारपेठ चौक परिसरात असलेल्या एका नामांकित स्वीट मार्टवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA ) पथकानं आज (15 जुलै) दुपारी अचानक धाड टाकून तपासणी केली. या कारवाईमुळं परिसरातील व्यापाऱ्यांमध्ये काहीकाळ खळबळ उडाली. अन्नपदार्थांची गुणवत्ता, स्वच्छता, उत्पादनाची पद्धत तसंच अन्न सुरक्षा नियमांचं पालन केलं जात आहे की नाही, याची सखोल तपासणी यावेळी करण्यात आली.

खाद्यपदार्थांची केली पाहणी : अन्न व औषध प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी दुकानातील विविध मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल, मसाले तसेच इतर खाद्यपदार्थांची पाहणी केली. याशिवाय उत्पादनावर नमूद करण्यात आलेली उत्पादन तारीख, वापरण्याची अंतिम मुदत, पॅकिंगवरील माहिती, परवाना, साठवणुकीची व्यवस्था आणि स्वच्छतेचे निकष यांचीही तपासणी करण्यात आली. आवश्यक त्या खाद्यपदार्थांचे नमुने पुढील प्रयोगशाळा तपासणीसाठी घेण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे निरीक्षक सोळंके यांनी दिली.

माहिती देताना निरीक्षक सोळंके (ETV Bharat Reporter)


संबंधितांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई : अन्न सुरक्षा व मानके कायद्यानुसार नागरिकांना सुरक्षित, दर्जेदार आणि शुद्ध अन्नपदार्थ उपलब्ध व्हावेत, यासाठी अन्न व औषध प्रशासनाकडून वेळोवेळी अशा तपासण्या केल्या जातात. विशेषतः सण-उत्सव किंवा वाढत्या मागणीच्या काळात मिठाई व खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या आस्थापनांवर विशेष लक्ष ठेवले जाते. नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक तसेच कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. या कारवाईदरम्यान प्रशासनाने दुकानातील नोंदी, परवान्यांची वैधता आणि अन्नपदार्थांच्या साठवणुकीची स्थिती यांचाही आढावा घेतला. तपासणी पूर्ण होईपर्यंत दुकानातील कामकाजावर अधिकाऱ्यांनी बारकाईने लक्ष ठेवले. प्रयोगशाळेच्या अहवालानंतर नमुन्यांबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.


प्रशासनाकडं तक्रार नोंदवावी : अन्न व औषध प्रशासनाने नागरिकांना अन्नपदार्थ खरेदी करताना उत्पादनाची तारीख, वापरण्याची अंतिम मुदत, पॅकिंगवरील माहिती आणि एफएसएसएआय (FSSAI) परवाना क्रमांक तपासण्याचे आवाहन केले आहे. तसेच निकृष्ट किंवा संशयास्पद अन्नपदार्थ आढळल्यास तत्काळ प्रशासनाकडं तक्रार नोंदवावी, असंही आवाहन करण्यात आलं आहे. या कारवाईमुळं शहरातील मिठाई व खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांमध्ये जागरूकता निर्माण झाली असून, ग्राहकांना सुरक्षित व दर्जेदार अन्नपदार्थ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशासन अशा प्रकारच्या तपासण्या पुढेही नियमितपणे सुरू ठेवणार असल्याचं समजतं.

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TAGGED:

स्वीट मार्टवर कारवाई
स्वीट मार्टवर एफडीएची धाड
FDA ACTION ON SWEET MART
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FDA ACTION IN AKOLA

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