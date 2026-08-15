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घरपोच सेवा देणाऱ्या कंपन्या ब्लिंकिट, झेप्टो अन् इन्स्टामार्ट'वर एफडीएची कारवाई; 12 परवाने निलंबित

ऑनलाइन माध्यमातून विक्री होणाऱ्या खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी FDAकडून ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.

FDA Action on Online Food Delivery
झेप्टो अन् इन्स्टामार्ट'वर एफडीएची कारवाई (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 1:25 PM IST

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मुंबई : बड्या आंतरराष्ट्रीय फूड ब्रँड्सनंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) आता ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी करणाऱ्या कंपन्यांच्या ‘डार्क स्टोअर्स’मधून ग्राहकांना पुरवण्यात येणाऱ्या खाद्यपदार्थांच्या गुणवत्तेची तपासणी सुरू केली आहे. अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली ब्लिंकिट, झेप्टो आणि इन्स्टामार्टच्या डार्क स्टोअर्सवर राज्यभरात विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात आली.

13 ऑगस्ट रोजी राज्यभरातील 86 आस्थापनांवर धाडी टाकण्यात आल्या. या कारवाईत अन्न सुरक्षा नियमांचं उल्लंघन आढळलेल्या 60 आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच, नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या ब्लिंकिट, झेप्टो आणि इन्स्टामार्टच्या एकूण 12 डार्क स्टोअर्सचे FSSAI परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. ऑनलाइन माध्यमातून विक्री होणाऱ्या खाद्यपदार्थांची गुणवत्ता आणि अन्न सुरक्षा नियमांचं पालन सुनिश्चित करण्यासाठी FDAकडून ही विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे.

  • Blinkit : 5 डार्क स्टोअर्सचे परवाने निलंबित - यापैकी मालाड येथील ब्लिंकीटच्या डार्कस्टोरमध्ये फ्रिजचं तापमान आवश्यक मर्यादेपेक्षा जास्त होतं. तिथं काम करणाऱ्या तब्बल 40 फूड हँडलर्सची कोणतीही वैद्यकीय तपासणी झालेली नव्हती. याशिवाय गंजलेले रॅक्स, तसेच शाकाहारी आणि मांसाहारी तसेच आणि डेअरी प्रॉडक्ट्सचे योग्य वर्गीकरण केलेलं नव्हतं. तर घाटकोपर येथील आस्थापनेला स्वच्छतेच्या बाबतीत केवळ 46 टक्के गुण मिळाले. तिथं ड्रेनेज व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन, फ्रोजन फूडचं तापमान आणि एकूण स्वच्छतेत अनेक त्रुटी आढळल्यानं त्यांचा एफएसएसएआय परवाना रद्द करण्यात आला.
  • Zepto : 5 डार्क स्टोअर्सचे परवाने निलंबित - लोखंडवाला, अंधेरीतील लोखंडवाला परिरातील झेप्टो डार्कस्टोरला स्वच्छतेच्या बाबतीत केवळ 47 टक्के गुण मिळाले. तिथंही खाद्यपदार्थ आणि केमिकल-नॉन फूड वस्तू एकत्र ठेवल्याचं तपासणीत आढळून आलं. तसेच तापमान नियंत्रण यंत्रणा पदार्थांसाठी आवश्यक कूलिंग सिस्टीम अपुरी होती. तर मुलुंडच्या आस्थापनेलाही केवळ 45 टक्के गुण मिळवता आले. तिथं कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक स्वच्छता आणि तापमान नियंत्रणातही त्रुटी होत्या.

    Instamart : 2 डार्क स्टोअर्सचे परवाने निलंबित - अंधेरीच्या इंस्टामार्टमध्ये तर अन्नपदार्थ थेट जमिनीवरच ठेवलेलं आढळलं. अपुरी जागा, स्वच्छतेचा अभाव यामुळे या स्टोअरला 55 केवळ टक्के गुण देऊन त्यांचा परवाना रद्द करण्यात आला.

‘डार्क स्टोअर्स’मध्ये गंभीर त्रुटी; परवाने निलंबित : मुंबई शहर आणि उपनगरातील एकूण 24 डार्क स्टोअर्सची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 10 आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले, तर 14 आस्थापनांना सुधारणा नोटिसा बजावण्यात आल्या. FDAच्या अधिकाऱ्यांनी या डार्क स्टोअर्समधील स्वच्छता, तापमान नियंत्रण यंत्रणा, खाद्यपदार्थांची साठवणूक आणि कीटक नियंत्रण व्यवस्थेची तपासणी केली. यावेळी अनेक गंभीर त्रुटी आढळून आल्या.

गोदामांमध्ये अन्नपदार्थांची अयोग्य पद्धतीने साठवणूक करणं, फळं आणि भाज्यांवर झुरळं आढळणं, पॅकबंद खाद्यपदार्थांवर एक्सपायरी डेट नसणं तसेच मुदत संपलेले पदार्थ विक्रीसाठी ठेवणं, अशा त्रुटी आढळल्या. तसेच कचरा व्यवस्थापन, पेस्ट कंट्रोल आणि कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य तपासणीचे रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्याचंही समोर आलं.

खरेदी-विक्री पूर्णपणे बंद करण्याचे आदेश : परवाने निलंबित करण्यात आलेल्या आस्थापनांना सुधारणा होईपर्यंत खाद्यपदार्थांची खरेदी, विक्री किंवा वितरण करता येणार नाही, असं FDAने स्पष्ट केलं आहे. अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सर्व ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना स्वच्छता, योग्य साठवणूक, पेस्ट कंट्रोल तसेच ‘FIFO/FEFO’ नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नागरिकांना ऑनलाइन खाद्यपदार्थांच्या विक्रीसंदर्भात कोणतीही त्रुटी आढळल्यास FDAच्या 1800-22-2365 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

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