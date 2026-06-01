प्रसिद्ध गोरस भंडारवर कारवाई : 25 लाखांचा मुद्देमाल जप्त, तुकाराम मुंढेंनी पदभार स्वीकारताच अन्न व औषध प्रशासन ॲक्शनमोडवर
वर्धेतील सुप्रसिद्ध गोरस भांडारावर अन्न व औषध प्रशासनानं छापेमारी केली. यावेळी अन्न व औषध प्रशासनानं 25 लाखाचा मुद्देमाल जप्त केला.
Published : June 1, 2026 at 3:44 PM IST
वर्धा/नागपूर : वर्धेची ओळख असलेल्या गोरस भंडारवर अन्न व औषध प्रशासनानं मोठी कारवाई केली आहे. ज्या ठिकाणी सर्व खाद्य-पदार्थ तयार करण्यात येतात, त्या ठिकाणी अस्वच्छता आढळून आल्यामुळे ही कारवाई करण्यात आली आहे. गोरस भंडारमुळे देखील वर्धा शहराला ओळख मिळालेली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनानं भेसळीच्या संशयावरून तब्बल 25 लाख 86 हजार रुपयांचा दुग्धजन्य पदार्थांचा साठा जप्त केलाय. पुढील आदेशापर्यंत दुग्धजन्य पदार्थांचं उत्पादन व विक्री बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
गोरस भंडारवर छापेमारी : मगनवाडीच्या गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाच्या गोरस भंडारवर 'छापा' कारवाई करण्यात आली. वर्धा व नागपूर येथील संयुक्त पथकानं ही कारवाई केली. अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या तपासणीत अस्वच्छ वातावरणात अन्नपदार्थांचं उत्पादन, साठवणूक व विक्री सुरू असल्याचं आढळून आले. विविध दुग्धजन्य पदार्थांवर आवश्यक लेबलिंग देखील नसल्याचं निदर्शनास आलं आहे.
खाद्यपदार्थांचे नमुने पाठवले तपासणीसाठी : गाईचं दूध, ताक, तूप खवा, यासह अनेक पदार्थांचे नमुने तपासणीसाठी प्रयोगशाळेत -पाठवण्यात आले आहेत. तूप, खवा व ताक यासह एकूण 25 लाख 86 हजार 168 रुपयांचा साठा अन्न व औषध प्रशासनानं जप्त केला. ताक नाशवंत असल्यामुळे ताकाचा साठा घटनास्थळी नष्ट करण्यात आलेला आहे. प्रयोग शाळेच्या अहवालानंतरच पुढील कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
गोरस भंडारला 87 वर्षांची परंपरा : 1939 मध्ये स्थापन झालेल्या गोरस भंडारला 87 वर्षांची परंपरा आहे. शुद्ध तूप, दूध, प्रसिद्ध ‘गोरस पाक’मुळे संस्थेला देश-विदेशात ओळख मिळाली आहे. अन्नसुरक्षा कायदा 2006 अंतर्गत कारवाई करण्यात आली. अन्नपदार्थाची निर्मिती, विक्री, वितरण, साठवणूक, अस्वच्छ वातावरणामध्ये करण्यात येत असल्याचं आढळून आलं. अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार तपासणी वेळी उपलब्ध असलेल्या साठ्यामधून, गाईचं दूध, ताक, तूप व खवा या पदार्थाचे नमुने विश्लेषणाकरता घेण्यात आले. तसेच भेसळीच्या संशयावरून तूप, खवा व ताक या अन्नपदार्थाचा एकूण 25 लाख 86 हजार 168 रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला. तसेच व्यवसाय बंद करण्याकरिता नोटीस देण्यात आली आहे.
