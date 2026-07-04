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तुकाराम मुंडेंचा नाशिकमध्ये मोठा दणका! नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या 9 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित, 4 आस्थापने बंद

अन्न व औषध प्रशासनाने 20 हॉटेल्सची तपासणी करून अस्वच्छता व नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या 9 हॉटेल्सचे परवाने निलंबित केले, तर 4 हॉटेल्स बंद करण्याचे आदेश दिले.

FDA ACTION IN NASHIK
तुकाराम मुंडेंचा नाशिकमध्ये मोठा दणका (File Photo ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 4, 2026 at 7:46 PM IST

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नाशिक : हॉटेल्समध्ये ग्राहकांना स्वच्छ आणि दर्जेदार अन्न उपलब्ध व्हावं, यासाठी अन्न व औषध प्रशासन विभाग ॲक्शन मोडवर आला आहे. नाशिक विभागामध्ये दोन दिवसात तब्बल 20 हॉटेल्स आणि अन्नस्थापनाची झाडाझडती करण्यात आली. या कारवाईत अन्नसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या 9 हॉटेलचे परवाने निलंबित करण्यात केले आहेत. परवाना नसलेल्या चार आस्थापना तत्काळ बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यामुळं हॉटेल व्यवसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.

नऊ हॉटेल्सचे परवाने निलंबित तर चार हॉटेल्स बंद : अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त म्हणून तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर राज्यभरात अन्नात भेसळ करणाऱ्या विरोधात धडक मोहीम सुरू केली आहे. अशा अन्न व औषध प्रशासनाकडून नाशिक विभागात हॉटेलची तपासणी करण्यात येत आहे. हॉटेलच्या स्वयंपाक घरातील अस्वच्छता, निकृष्ट दर्जाची कोल्ड स्टोरेज यंत्रणा, उघड्यावर ठेवलेलं कच्चं अन्न आणि काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक स्वच्छतेचा अभाव दिसून आला. तसंच हॉटेलकडं आवश्यक कागदपत्रं नसणं, कर्मचाऱ्यांची कोणतीही वैद्यकीय तपासणी न करणं आणि ग्राहकांच्या तक्रारीचं निवारण करण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसणं अशा अनेक कारणांमुळं नाशिक विभागातील नऊ हॉटेलचे परवाने निलंबित केले असून चार हॉटेल्स बंद केले आहेत, अशी माहिती अन्न व प्रशासन विभागाकडून देण्यात आले आहे.

चार हॉटेल्स पूर्णतः बंद : "अन्न व औषध प्रशासन विभाग नागरिकांच्या आरोग्याला सर्वोच्च प्राधान्य देत आहेत. नियम मोडणाऱ्या कोणत्याही अन्न व्यवसायिकास सवलत दिली जाणार नाही. नाशिक विभागातील ही विशेष तपासणी मोहीम यापुढेही अधिक व्यापक स्वरूपात सुरू राहणार आहे. तपासणी दरम्यान चार आस्थापनांकडं वैध अन्न व्यवसाय नोंदणी किंवा परवाना नसल्याचं उघड झालं आहे. त्यामुळं या चारही आस्थापनांना वैध नोंदणी किंवा परवाना मिळेपर्यंत त्यांचा अन्न व्यवसाय पूर्णतः बंद ठेवण्याचे लेखी निर्देश देण्यात आले आहे," अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त मंगेश माने यांनी दिली आहे.

'या' नऊ हॉटेल्सचे परवाने निलंबित :

  • हॉटेल राधिका द्वारका, नाशिक.
  • हॉटेल ग्रीन वॉल, पंचवटी, नाशिक.
  • हॉटेल क्राऊन पॅलेस, पंचवटी नाशिक.
  • लक्ष्मी हॉटेल, सिन्नर, नाशिक.
  • जाधव रेस्टॉरंट, नंदुरबार.
  • हॉटेल भानू, जळगाव.
  • हॉटेल त्रिमूर्ती, जळगाव.
  • गजानन कॅन्टीन, धुळे.
  • हॉटेल जय, भुसावळ.

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FDA ACTION
FDA NASHIK HOTEL RAID
तुकाराम मुंडे
अन्न व औषध प्रशासन
FDA ACTION IN NASHIK

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