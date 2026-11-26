मुंबईत अन्नसुरक्षेच्या नियमांचं उल्लंघन! 10 आस्थापनांचे परवाने निलंबित, 8 विनापरवाना व्यवसायांना नोटीस
अन्न पदार्थांच्या गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे.
Published : November 26, 2026 at 10:07 PM IST
मुंबई : अन्न पदार्थांच्या गुणवत्ता आणि स्वच्छतेबाबत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने धडक कारवाई केली आहे. बृहन्मुंबई विभागात घाटकोपर, गोवंडी, साकीनाका, कांजूरमार्ग आणि गोरेगाव परिसरातील 10 आस्थापनांचे अन्नसुरक्षा परवाने किंवा नोंदणी प्रमाणपत्र तातडीने निलंबित करण्यात आली आहेत. तर चांदिवली, साकीनाका आणि चेंबूर (पूर्व) परिसरातील 8 विनापरवाना खाद्यव्यावसायिकांना व्यवसाय बंद करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 24 ते 26 नोव्हेंबरदरम्यान राज्यभर राबवलेल्या तपासणी मोहिमेत ही कारवाई करण्यात आली.
घाटकोपर पश्चिमेतील चाराग नगर, एलबीएस मार्गावरील आयश दरबार चायनीज रेस्टॉरंट तपासणीत 110 पैकी केवळ 24 गुण मिळाले. स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन, कीटक नियंत्रणाचा अभाव, अन्नपदार्थ योग्य पद्धतीने साठवले जात नसल्यासह अनेक त्रुटी आढळल्याने परवाना निलंबित करण्यात आला. गोवंडीतील बैगनवाडी, एमएच कॉलनी येथील अल अशरफ हॉटेलमध्ये शिजवलेले पदार्थ उघडे ठेवणे, अन्न हाताळताना स्वच्छतेचे नियम न पाळणे आणि पाणी व खाद्यपदार्थांच्या तपासणी अहवालांचा अभाव आढळला.
गोवंडीतील देवनार गाव, शिवाजीनगर येथील स्टार चायनीजमध्ये 110 पैकी 53 गुण मिळाले. स्वच्छता, अन्न साठवणूक आणि अन्न हाताळणीतील त्रुटींमुळे नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्यात आले. घाटकोपर पश्चिमेतील एचडी रोडवरील खंडेलवाल अँड सन्स आणि हराचंद देसाई रोडवरील महाराष्ट्र ज्यूस अँड स्नॅक्स सेंटर यांचेही परवाने निलंबित करण्यात आले. ज्यूस सेंटरमध्ये औद्योगिक दर्जाचे रंग आणि फ्लेव्हर वापरल्याचे आढळले.
साकीनाका येथील झायटो लिमिटेडच्या डार्क स्टोअरचा परवाना निलंबित करण्यात आला. साठवणूक परिसरात झुरळांचा प्रादुर्भाव, मुदतबाह्य व खराब पॅकिंगचे खाद्यपदार्थ आणि अन्नसाठ्यातील त्रुटी आढळल्या. साकीनाका येथील झायका बिर्याणी, प्राइस एन आईस हॉटेल्स अँड रेस्टॉरंट आणि कांजूरमार्ग पूर्वेतील रॉयल पंजाब रेस्टॉरंट अँड बार यांच्यावरही परवाना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
गोरेगाव पूर्वेतील डी.एस. फूडचा वीट मावा नमुना प्रयोगशाळेत असुरक्षित ठरल्याने नोंदणी प्रमाणपत्र निलंबित करण्यात आले. तसेच चांदिवलीतील बूमरँग इमारत, साकीनाका आणि चेंबूर पूर्व परिसरातील ८ विनापरवाना खाद्यव्यावसायिकांना व्यवसाय बंद नोटिसा बजावण्यात आल्या. निलंबित आस्थापनांना त्रुटी दूर करून एफडीएच्या तपासणीत समाधानकारक सुधारणा आढळल्यानंतरच व्यवसाय पुन्हा सुरू करता येणार आहे.
हेही वाचा -