एफडीएच्या कारवाईचं कौतुक, मात्र न्याय हा सर्वांना समान असायला हवा - हायकोर्ट
मंत्रालयासह विधानभवनाला 98 टक्के स्वच्छतेचं प्रमाणपत्र देणाऱ्या एफडीएची हायकोर्टाकडून पोलखोल करण्यात आली आहे.
Published : July 31, 2026 at 9:41 PM IST
मुंबई : सरकारी आस्थापनांना एक न्याय आणि खासगी आस्थापनांना वेगळा न्याय ही एफडीएची दुटप्पी भूमिका अयोग्य असल्याचं मत शुक्रवारी हायकोर्टानं व्यक्त केलंय. एरव्ही एका आस्थापनेत 5 ते 7 तास तपासणी करणाऱ्या अन्न आणि औषध प्रशासनानं एका तासाच्या आत मंत्रालय, विधानभवन आणि हायकोर्टातील तीन ठिकाणची पाहाणी पूर्ण केल्याची कामगिरी अविश्वसनीय असल्याचं मत हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी अधोरेखित केलंय. त्यानंतर मंत्रालय आणि विधानभवनातील कँटीनसह फोर्टमधील काही परवाना रद्द केलेल्या आस्थापनांना सुधारणेची नोटीस बजावण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी 6 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केलीय.
वकिलांच्या पथकानं केलेल्या पाहाणीत FDA चा दावा फोल - एफडीएनं मंत्रालयातील कँटीनच्या स्वच्छतेबाबत केलेल्या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी दुपारी 12 च्या सुमारास नवोदित वकिलांच्या एका पथकाला पाचारण केलं होतं. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या पडताळणीसाठी अॅड. कैनाझ इराणी, फिरोज भरूचा आणि सूर्य सम्राट यांचा समावेश असलेली वकिलांची समिती मंत्रालय आणि विधानभवनात पाहाणी करून आली. दुपारी 3 वाजता हायकोर्टात पुन्हा झालेल्या सुनावणीत मंत्रालयातील कँटीन हे 98 टक्के स्वच्छ असल्याचा अन्न आणि औषध प्रशासनानं (FDA) केलेला दावा फोल ठरला. वकिलांच्या पथकानं केलेल्या पाहणीत मंत्रालयाच्या कँटीनमध्ये काही ठिकाणी माश्या, गंजलेले 4 चाकू, फुटलेल्या टाईल्स, फरशीवर साचलेलं पाणी अशी अस्वच्छता तिथं असल्याचं वकिलांनी फोटोनिशी हायकोर्टापुढे सादर केलं. तसेच खासगी आस्थापनांत 5 ते 7 तास घालवणाऱ्या एफडीएनं अवघ्या तासाभरात मंत्रालय आणि विधानभवनातील सरकारी कँटीन कशी तपासली?, असा सवालही यावेळी उपस्थित करीत तपासणी ही पारदर्शक असायला हवी, असं मत व्यक्त केलं. याशिवाय सरकारी आस्थापनांचा हा 98 टक्के स्वच्छतेचा अहवाल आयुक्तांपुढेही सादर करा, अशी सूचना यावेळी हायकोर्टानं केलीय.
जो न्याय खासगी आस्थापनांना दिलात तो सरकारी आस्थापनांना का नाही? - स्वच्छतेच्या मुद्द्यावर बोट ठेवत फोर्टमधील पौर्णिमासह राज्यभरातील अनेक आस्थापनांवर एफडीएनं थेट परवाना निलंबनाची कारवाई केलीय. मग तोच न्याय सरकारी आस्थापनांना का लावला नाही?, असा सवाल यावेळी हायकोर्टानं उपस्थित केला. त्यावर हॉटेल पौर्णिमातर्फे बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी कोर्टाला सांगितलं की, या देशात न्याय हा प्रत्येकाला समान देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. स्वच्छतेच्या मानांकनावर कमी गुण मिळाले म्हणून आमचा परवाना रद्द केलाय तर त्याच धर्तीवर आता मंत्रालयातील कँटीनचा परवानाही रद्द व्हायला हवा अन्यथा आमचाही पूर्ववत करा. शेवटी कायद्यासमोर सगळेच एकसमान आहेत.
हायकोर्टाचे निर्देश काय?- आता मंत्रालय आणि विधानभवनासह हॉटेल पौर्णिमाला पाठवलेल्या नोटीसला कारणेदाखवा नोटीसमध्ये रूपांतरीत करून त्यांना मंगळवारपर्यंत सुधारणेची मुदत द्या. त्यानंतर बुधवारी या सर्व आस्थापनांची नव्यान तपासणी करा, असे आदेश हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत दिलेत. त्यानंतर 6 ऑगस्टच्या सुनावणीत हे अहवाल कोर्टापुढे सादर करा, असे निर्देश हायकोर्टानं जारी केलेत. तसेच सरकारी आस्थापनांना 98 टक्के स्वच्छतेचं प्रमाणपत्र देणारा अहवाल अन्न व औषधी प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याही पुढे सादर करा. जर या अहवालात काही फोलपणा असेल तर आयुक्तांना संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाईचे पूर्ण अधिकार आहेत, असंही हायकोर्टानं आपल्या निर्देशांत म्हटलेलं आहे. तसेच एफडीएच्या धडाकेबाज कामगिरीचं कौतुक करताना हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय की, जे काम सध्या तुम्ही करताय त्याचं कौतुकच आहे, पण न्याय हा सर्वांना एक समान असावा. तो कोणत्याही एका बाजूला झुकलेला असता कामा नये. असं करताना समतोल सांभाळणंही तितकच महत्त्वाचं आहे, रोगापेक्षा इलाज भयंकर अशी अवस्था होऊ देऊ नका. थेट गोळ्या झाडून नंतर सवाल करण्याऐवजी त्यांना सुधारण्याची संधीही द्या. अस्वच्छतेच्या कारणाखाली शहरातील अर्ध्याहून अधिक आस्थापना बंद करून काय साध्य होणार आहे? त्यामुळे थेट परवाने रद्द करण्याऐवजी त्यांना सुधारणेची नोटीस पाठवून त्यांनाही समान संधी द्या, असे निर्देश हायकोर्टानं दिलेत.
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