मुंबई महानगर पालिकेच्या मुख्यालयातील कॅन्टीनवर एफडीएची कारवाई
मुंबई महानगर पालिकेच्या मुख्यालयातील कॅन्टीनवर एफडीएनं कारवाई केलीय. वारंवार सूचना देऊनही त्रुटी न सुधारल्याने परवाना निलंबित करण्यात आला.
Published : July 23, 2026 at 8:09 PM IST
मुंबई - मुंबई महापालिका मुख्यालयात दररोज शेकडो अधिकारी, कर्मचारी आणि नागरिक जेवण-नाश्ता करतात. मात्र, याच कॅन्टीनमध्ये अन्नसुरक्षा आणि स्वच्छतेचे नियम पाळले जात नसल्याचं समोर आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने मोठी कारवाई केली आहे. कमल केटरर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कॅन्टीनचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला आहे. कारण, यापूर्वी सुधारणा करण्यासाठी नोटीस देऊनही 31 पैकी एकाही त्रुटीत सुधारणा करण्यात आलेली नव्हती, अशी माहिती एफडीएने पत्रकाद्वारे दिली आहे.
एफडीएने 8 जून 2026 रोजी या कॅन्टीनची पहिली तपासणी केली होती. त्यावेळी कॅन्टीनमध्ये स्वच्छतेचा अभाव, अन्न तयार करण्याच्या आणि हाताळण्याच्या पद्धतीतील अनेक त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे 9 जूनला सुधारणा करण्याची नोटीस देण्यात आली. ही नोटीस 16 जूनला कॅन्टीन व्यवस्थापनाला मिळाली. त्यानंतर या त्रुटी दूर करून त्याची माहिती एफडीएला देणे अपेक्षित होते. मात्र, व्यवस्थापनाने कोणताही खुलासा किंवा सुधारणा केल्याचा अहवाल दिला नाही.
त्यानंतर 22 जुलै रोजी अधिकाऱ्यांनी पुन्हा तपासणी केली. त्यावेळी धक्कादायक चित्र समोर आले. आधी दाखवून दिलेल्या 31 पैकी एकाही त्रुटीत सुधारणा झालेली नव्हती. स्वयंपाकघरात माशा फिरताना दिसल्या, अन्न तयार करण्याची जागा आणि भांडी स्वच्छ नव्हती, उपकरणांची नीट देखभाल केली जात नव्हती. अन्न योग्य तापमानात साठवण्याची व्यवस्था अपुरी होती. स्वच्छतेच्या आवश्यक नोंदी ठेवण्यात आल्या नव्हत्या. कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय प्रमाणपत्रे नियमानुसार नव्हती, त्यांच्याकडे आवश्यक अन्नसुरक्षा प्रशिक्षणाची प्रमाणपत्रे नव्हती. तसेच अन्नसुरक्षेची तपासणी झाल्याच्या नोंदी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रेही उपलब्ध नव्हती.
या गंभीर त्रुटी लक्षात घेऊन 22 जुलैपासून कॅन्टीनचा अन्न परवाना निलंबित करण्यात आला. त्यामुळे आता या कॅन्टीनला अन्न खरेदी, तयार करणे, विक्री करणे किंवा वितरित करता येणार नाही. परवाना निलंबित असतानाही कॅन्टीन सुरू ठेवल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही एफडीएने दिला आहे. तसेच या कॅन्टीनवर नियमित लक्ष ठेवण्याच्या सूचना अन्नसुरक्षा अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.
दरम्यान, 21 ते 22 जुलै या दोन दिवसांच्या विशेष तपासणी मोहिमेत मुंबई विभागात 8 हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि कॅन्टीनची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 5 आस्थापनांना सुधारणा करण्याच्या नोटिसा, तर एका आस्थापनाचा परवाना निलंबित करण्यात आला. राज्यभरात या दोन दिवसांत 68 तपासण्या, 14 सुधारणा नोटिसा आणि 12 परवाने निलंबित करण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासनाने दिली.