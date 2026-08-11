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गंभीर त्रुटींमुळे आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांवर FDA ची कारवाई; 135 संस्थांना नोटिसा, 10 परवाने रद्द

आयुर्वेदिक औषधांच्या उत्पादनात आवश्यक नियमांचं पालन होतं की नाही? याची तपासणी करण्यासाठी FDA कडून ही मोहीम राबवण्यात आली.

FDA Action Against Ayurvedic Medical
गंभीर त्रुटींमुळे आयुर्वेदिक औषध उत्पादकांवर FDA ची कारवाई (Getty Images)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 11, 2026 at 7:56 PM IST

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पुणे : अन्न व औषध आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या नेतृत्वाखाली अन्न व औषध प्रशासनाकडून (FDA) राज्यभरात कारवाई सुरू आहे. त्याअंतर्गत राज्यातील आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संस्थांची व्यापक तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या 135 आयुर्वेदिक औषध उत्पादक संस्थांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसंच, गंभीर त्रुटी आढळलेल्या 10 संस्थांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आलेत.

आयुर्वेदिक औषधांच्या उत्पादनात आवश्यक नियमांचं पालन होतं की नाही? याची तपासणी करण्यासाठी FDA कडून ही मोहीम राबवण्यात आली. तपासणीत नियमांचं उल्लंघन आणि गंभीर त्रुटी आढळलेल्या संस्थांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

परवाने रद्द झालेल्या संस्था

  • मे. कृष्णा हर्बल, बारामती, पुणे
  • मे. लालशाह ऑरगॅनिक प्रॉडक्ट्स, करंजा, गोंदिया
  • मे. आदित्य फार्मा, वडेगाव, तिरोडा, गोंदिया
  • मे. अंगारस आयुर्वेद, वडेगाव, तिरोडा, गोंदिया
  • मे. कालिदास गांधी, पुणे
  • मे. शिवनाथ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स कंपनी, सिन्नर, नाशिक
  • मे. इंडुकेअर फार्मा प्रा. लि., जेजुरी एमआयडीसी, पुरंदर, पुणे
  • मे. हकीम आयुर्वेदिक ब्युटी केअर, अमरावती
  • मे. हिलेरियस आयुर्वेद, एमआयडीसी मुंडीपार, गोंदिया
  • मे. यशोदा लॅब प्रा. लि., नाशिक रोड, नाशिक


राज्यात सध्या 434 आयुर्वेदिक औषध उत्पादक परवानाधारक संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 अंतर्गत चांगल्या उत्पादन पद्धतींच्या (GMP) तरतुदींचे पालन होते की नाही, याची तपासणी करण्यात आली.

तपासणीत मान्यताप्राप्त तांत्रिक व्यक्तींची अनुपस्थिती, त्यांच्या अनुपस्थितीत औषध उत्पादन करणे, गुणवत्ता नियंत्रण विभाग कार्यरत नसणं, आवश्यक यंत्रसामग्रीचा अभाव, अस्वच्छ उत्पादन परिसर, बॅच उत्पादन व कच्च्या मालाच्या नोंदींचा अभाव तसंच लेबलवर चुकीची उत्पादन तारीख नमूद करणं अशा गंभीर त्रुटी आढळल्या. त्यामुळे संबंधित 10 संस्थांचे उत्पादन परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

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TAGGED:

AYURVEDIC MEDICAL
FDA ACTION AGAINST DRUG
आयुर्वेदिक औषध
पुणे
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