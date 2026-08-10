एफसीआरए विधेयकामुळे अमेरिकेत अनेकांना मिरची लागली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा हल्लाबोल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एफसीआरए विधेयकावरुन विरोधकांवर चांगलाच हल्लाबोल केला आहे. एफसीआरए विधेयकामुळे अमेरिकेतील अनेकांना मिरची लागली असं त्यांनी यावेळी सांगितलं.
Published : August 10, 2026 at 3:29 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 3:41 PM IST
नागपूर : केंद्र सरकारनं एफसीआरए विधेयक आणण्याची तयारी केलेली आहे, याला विरोध सुरू झाला. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. "एफसीआरए विधेयक येत असल्यानंच अमेरिकेतील अनेकांना मिरची लागली आहे. केंद्रातील सरकार सर्वाचं म्हणणं ऐकून घेणारं सरकार आहे. सरकार कोणत्याही एका समुदायाच्या विरोधात नाही. कोणत्याही संस्थेला परदेशातून डोनेशन घ्यायचं असेल तर 'एफसीआरएची परवानगी घ्यावी लागेल," असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
पंतप्रधान एका पक्षाचे नाहीत : आज राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे खासदार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटणार आहेत. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, ते म्हणाले की, "पंतप्रधान हे कोणत्याच एक पक्षाचे नाहीत, तर देशाचे असतात. त्यामुळे त्यांना कोणी भेटलं तर त्यामध्ये काही वावगं नाही. मुख्यमंत्री असल्यानं मला देखील अनेक विरोधी पक्षांचे लोक भेटतात आणि त्यांची कामं सांगतात. त्यामुळे या भेटीकडं वेगळ्या दृष्टीनं पाहण्याचं कारण नाही. ते जाणार असतील तर चांगली गोष्ट आहे. मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजी नगरला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जाणार असल्याबाबत त्यांना विचारलं असता, "देशात आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात तिरंगा रॅली होत आहे. देशभरात तिरंगा रॅलीच्या माध्यमातून देशप्रेमाचं वातावरण निर्माण झालं पाहिजे. या दृष्टीनं रॅली काढण्यात येणार आहे. मी आज मुंबईच्या रॅलीत सहभागी होणार आहे. उद्या पुणे आणि 14 तारखेला संभाजीनगर येथील रॅलीत जाणार आहे," अशी माहिती त्यांनी दिली.
गडचिरोलीत तीन विद्यार्थीचा मृत्यू : गडचिरोली इथं तीन विद्यार्थिनींचा सर्पदंशानं मृत्यू झाला आहे. तीन विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्यानं नागरिकांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारलं असता, "अधिकची माहिती मागवली आहे, माहिती आल्यानंतर यावर बोलणं योग्य होईल," असं ते म्हणाले.
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