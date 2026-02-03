नांदेड हादरलं! तीन अपत्य असल्याने निवडणूक लढवता येत नव्हती, जन्मदात्या पित्याने चिमुरडीला कॅनॉलमध्ये फेकून देत घेतला जीव
Published : February 3, 2026 at 10:13 AM IST
नांदेड - एका जन्मदात्या पित्यानं आपल्या सात वर्षाच्या मुलीला तेलंगाणा राज्यात नेत कॅनॉलमध्ये फेकून देत तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली. या प्रकरणी तेलंगाणा राज्यातील पोलिसांनी मुखेड तालुक्यातील रहिवासी असलेल्या आरोपी पित्याला ताब्यात घेतलंय. आरोपीला तीन अपत्य आहेत आणि सरपंच पदाची तयारी सुरु केली होती. निवडणुकीत अडथळा होऊ नये या कारणातून पित्यानं मुलीची हत्या केल्याची चर्चा मुखेड तालुक्यात सुरु आहे. दरम्यान, या घटनेने परिसर हादरून गेला आहे. पांडुरंग कोंडामंगले (वय 32) असं आरोपी पित्याचं नाव आहे. घटनेबाबत निजामाबाद पोलिसांनी सविस्तर माहिती दिली.
चिमुरडीला कॅनॉलमध्ये फेकून दिलं - आरोपी पांडुरंग कोंडामंगले हा मुखेड तालुक्यातील केरूर गावातील रहिवासी आहे. त्याचं बाऱ्हाळी येथे कटिंगचं दुकान असून, त्याला तीन अपत्य आहेत. तीन दिवसांपूर्वी पांडुरंग कोंडामंगले यानं साहित्य खरेदीसाठी जात असल्याचं पत्नीला सांगून सात वर्षाची चिमुकली प्राची कोंडमंगले हिला बरोबर घेऊन गेला. त्यानंतर तेलंगाणा राज्यातील कट्टापल्ली परिसरात बोधन रोडवरील कॅनॉलमध्ये फेकून दिलं. त्यानंतर तो घरी एकटाच परत आला.
आरोपीला पोलिसांनी केली अटक - इकडं कॅनॉलमध्ये चिमुकलीचा मृतदेह आढळून आल्यानं परिसरात खळबळ उडाली होती. घटनेची माहिती मिळताच तेलंगाणाच्या निजामाबाद जिल्हा पोलिसांनी तपास सुरू केला. पुढील चौकशीत संशय बळावल्याने ३० जानेवारीला तेलंगाणा पोलिसांनी मुखेड शहरात येऊन पांडुरंग कोंडामंगले याला ताब्यात घेतलं आणि अटक केली.
"निजामाबाद जिल्ह्यातील एडापल्ली मंडळातील निजाम सागर कॅनॉलमध्ये एका मुलीचा मृतदेह आढळून आला होता. मुलीचा वडील पांडुरंग हा केरूर गावाच्या सरपंच पदासाठी निवडणूक लढवण्यासाठी तयारी करत होता. पांडुरंग याला तीन अपत्य आहेत. तीन अपत्य असल्यास निवडणूक लढवता येत नाही हे लक्षात येताच त्यानं आपल्या मुलीचा कॅनॉलमध्ये फेकून देत जीव घेतला." - निजामाबादचे पोलीस आयुक्त साई चैतन्य
तीन अपत्य असल्याने निवडणूक लढवता येत नाही - आगामी ग्रामपंचायत निवडणुकीत पांडुरंग कोंडामंगले हा सरपंच पदाचा उमेदवार म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याची तयारी होती. पण, त्याला तीन अपत्य होती. नियमानुसार, तीन अपत्य असल्यास निवडणूक लढवता येत नाही. निवडणुकीत तिसरे अपत्य अडसर ठरु नये म्हणून पित्यानंच तिचा बळी घेतला.
आरोपी पोलीस रिमांडवर - निजामाबाद पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं की, "या घटनेत पांडुरंगला सहकार्य करणारे केरूर सरपंच गणेश यालाही अटक करण्यात आली. आरोपींना तत्काळ रिमांडवर पाठवण्यात आलंय." पोलीस आयुक्तांनी प्रकरण उलगडणाऱ्या सीआय, एसआय आणि इतर पोलीस कर्मचाऱ्यांचं अभिनंदन केलं.
