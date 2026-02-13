पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम बापाला 20 वर्षाचा तुरुंगवास
पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम बापाला 20 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा देण्यात आली. कल्याणच्या न्यायालयानं ही शिक्षा ठोठावली.
Published : February 13, 2026 at 5:02 PM IST
ठाणे - पोटच्या 15 वर्षाच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधम 39 वर्षीय बापाला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाच्या न्यायाधीश वर्षाराणी पत्रावळे यांनी 20 वर्ष तुरुंगवास आणि 28 हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम पीडित मुलीला देण्याचे, याशिवाय पीडितेच्या असलेल्या शासकीय योजनाचा लाभ मिळवून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने जिल्हा विधी सेवा विभागाला दिले. याशिवाय या गुन्ह्यातील विविध कलमाने पोक्सो न्यायालयाने नराधम दोषीला एकूण पाच विविध प्रकारच्या शिक्षा ठोठावल्या आहेत. याप्रकरणात सरकार पक्षातर्फे विशेष सरकारी वकील ॲड. कदम्बिनी भामरे पाटील, विशेष सरकारी वकील ॲड. आर. आर. भोईर यांनी काम पाहिलं.
मिळालेल्या माहितीनुसार डोंबिवली पूर्वेतील मानपाडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत राहणाऱ्या 15 वर्षीय मुलीवर सख्या बापानं अत्याचर केल्याचा गुन्हा दाखल होता. याप्रकरणाचा तपास तत्कालीन साहाय्यक पोलीस निरीक्षक भास्कर सूर्य यांनी केला होता. मागील आठ वर्ष हा खटला कल्याण जिल्हा व सत्र न्यायालयातील बाल लैंगिक अत्याचार विशेष न्यायालयात सुरू होता. पोलीस ठाणे आणि न्यायालय समन्वयक अधिकारी म्हणून हवालदार ए. आर. गोगरकर, प्रवीण दयानंद यांनी काम पाहिलं. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक संदीपान शिंदे, पोलीस निरीक्षक जयपालसिंग राजपूत यांनी मार्गदर्शन केलं.
सरकारी वकील ॲड. भामरे पाटील, ॲड. भोईर यांनी न्यायालयाला दिलेली माहिती अशी की, पीडित मुलगी दीड वर्षाची असताना तिच्या आईचं निधन झालं होतं. त्यानंतर तिचा सांभाळ तिच्या आजोबांनी केला. अनेक वर्ष ती आजोबांसोबत राहात होती. दरम्यान या मुलीच्या वडिलांनी दुसरं लग्न केलं आणि ते स्वतंत्रपणे डोंबिवली शहर परिसरात राहात होते. आपल्या मुलीला भेटायला दोषी वडील नेहमी येत असत.
आठ वर्षपूर्वी एक दिवस नराधम बापानं आपल्या मुलीला तू माझ्याकडे राहण्यासाठी ये असं सांगितलं. बापाकडे राहण्यास मिळतं म्हणून ती तयार झाली. ती इयत्ता नववीमध्ये शिक्षण घेत होती. सुरूवातीचे पाच ते सहा महिने वडील मुलीशी व्यवस्थित वागत होते. सावत्र आई चांगली वागणूक देत होती. परंतु त्यानंतर वडिलांनी पत्नी घरातून बाहेर गेली की आपल्या मुलीशी लैंगिक चाळे सुरू केले. तिचा विनयभंग आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करू लागले. या प्रकारानं पीडिता घाबरली. ती वडिलांना या प्रकारापासून रोखू लागली.
सावत्र आई काही दिवस बाहेरगावी गेली असताना वडिलांनी पीडितेबरोबर गैरप्रकार केले. हा प्रकार तिनं कोणाला सांगू नये म्हणून वडिलांनी तिच्यावर पाळत ठेवली. नंतर सावत्र आईही या घडल्या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करत होती. सतत आपल्याबरोबर होणाऱ्या प्रकारानं बालिका त्रस्त होती. एक दिवस तिनं घरातून वीस रुपये मागून घेतले. रिक्षाने ती आपल्या काकूकडे आली. तिने आपल्या सोबत होत असलेला प्रकार काकू, काकांना सांगितला. वडिलांकडून होत असलेले गैरप्रकार ऐकून काका, काकू संतप्त झाले. त्यांनी पीडितेला सोबत घेऊन मानपाडा पोलीस ठाण्यात नेलं. तेथे वडिलांवर बाल लैंगिक अत्याचार कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला. मागील आठ वर्ष हा खटला कल्याण न्यायालयात सुरू होता. न्यायालयानं याप्रकरणातील पोलीस पंचनामा, साक्षीदार, वैद्यकीय अहवालाच्या आधारे पीडितेच्या वडिलांना वीस वर्ष कारावासाची शिक्षा ठोठावली.
