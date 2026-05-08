पोटच्या मुलीचा लाकडे कापायच्या कटरनं पित्याकडून खून; हत्येचं कारण काय?
पित्यानं मुलीची हत्या केल्याची माहिती दौंड पोलिसांना मिळाली. याबाबत खात्री करण्यासाठी देऊळगाव राजेमधील हनुमान वस्ती परिसरात गेले. तेव्हा धक्कादायक प्रकार उघडीकस आला.
Published : May 8, 2026 at 6:14 PM IST
दौंड (पुणे)- नसरापूर येथील घटनेने संपूर्ण राज्य हादरून गेलेले असतानाच दौंड तालुक्यातील देऊळगाव राजे येथे धक्कादायक घटना घडली आहे. बापानेच पोटच्या 9 वर्षीय मुलीची हत्या केलीय. लाकडे कापण्याच्या इलेक्ट्रिक कटरनं गळ्यावर आणि डोक्यावर फिरवून हत्या केली. एवढ्यावरच तो नराधम बाप थांबला नाही , तर त्यानं या हत्येचा पुरावा नष्ट करण्याचाही प्रयत्न केला. खून केलेल्या 9 वर्षाच्या स्वतःच्या मुलीला साडीत गुंडाळून घर पेटवून दिलं.
शांताराम चव्हाण हा देऊळगाव राजे या गावातील हनुमान वस्ती येथे त्याच्या कुटुंबासह राहत होता. नुकतंच काही दिवसांपूर्वी शांताराम चव्हाण यांचा मुलगा संस्कार आणि मुलगी अनामिका या दोघांचेही परीक्षेचे निकाल लागले होते. संस्कार हा चौथी इयत्तेत तर मुलगी अनामिका ही तिसऱ्या इयत्तामध्ये शिकत होती. मात्र, निकालावरून अनामिकाला घरामध्ये चिडवलं गेलं होतं. यावरून अनामिका हिनं संस्कारच्या शाळेच्या गुणपत्रिकेवर खाडाखोड केली होती. याचा राग मनात धरून शांताराम चव्हाणनं मुलगी अनामिका हिच्या गळ्यावर डोक्यावर आणि पाठीमागे बाजूस लाकडे कापण्याचा कटर फिरवून तिची हत्या केली. हे हत्येबाबतचे प्राथमिक कारण सध्या पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणत्या कारणामुळे शांतारामनं पोटच्या मुलीची हत्या केली? याचा तपास दौंड पोलिसांकडून केला जात आहे.
शांताराम चव्हाणची पत्नी ही आता त्याच्यासोबत राहत नसून ती तिच्या माहेरी आहे. शांताराम याच्यासोबत पटत नसल्यानं ती आई-वडिलांसोबत बारामती येथे राहत आहे. शांतारामसोबत आता दुसरी महिला राहत आहे. हत्येची धक्कादायक घटना घडल्यानंतर शांताराम चव्हाणनं पुरावा नष्ट करण्यासाठी अनामिका हिचा मृतदेह एका साडीमध्ये गुंडाळला. तो मृतदेह घरात ठेवून घर पेटवून दिले. सोबत असणारी महिला चिंगू भोसले हिलादेखील ही घटना कोणालाही सांगू नको, असे सांगून ही घटना पोलिसांपासून लपवून ठेवली. या घटनेमध्ये शांताराम याच्याबरोबरच चिंगू सिंदबाद भोसले हिलादेखील दौंड पोलिसांनी अटक केली आहे. या प्रकरणांमध्ये या दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
पोलिसांचा तपास सुरू - शांताराम चव्हाण आणि चिंगू भोसले या दोघांनाही न्यायालयात हजर करण्यात आलं. कोणत्या कारणामुळे अनामिकाची हत्या करण्यात आली? या दोघांना आणखी कोणी मदत केली आहे का? आणि इतक्या क्रूर पद्धतीनं अनामिकाची हत्या का केली? याचा तपास करण्यात येणार असल्याचे दौंड पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक गोपाळ पवार यांनी सांगितलं.