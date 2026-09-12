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जादूटोण्याच्या संशयातून सासऱ्याने केली सुनेची हत्या, सासऱ्याचा आत्महत्येचा प्रयत्न, नागपुरात खळबळ

सुनेने केलेला जादूटोणा कारणीभूत असल्याचा संशय मनात बाळगून सासऱ्याने सुनेवर कुऱ्हाडीने हल्ला करून तिची हत्या केली.

nagpur murder
प्रतिकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 12, 2026 at 10:29 PM IST

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नागपूर - मुलाच्या मृत्यूला सुनेने केलेला जादूटोणा कारणीभूत असल्याचा संशय मनात बाळगून सासऱ्याने सुनेवर कुऱ्हाडीने हल्ला करून तिची हत्या केल्याची धक्कादायक घटना नागपुरात घडली. हत्येनंतर आरोपी सासऱ्यानेही आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. नागरिकांनी त्यांना विहिरीबाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले असून, त्याची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

यशोधरानगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पिवळी नदी परिसरातील पाहुणे ले-आऊट येथे ही घटना घडली. लक्ष्मी रविशंकर पाली (वय 42) असं हत्या झालेल्या महिलेचे नाव आहे, तर नथुलाल भगवान पाली (वय 70) असे तिच्या सासऱ्याचे नाव असून, त्याच्यावर हत्येचा संशय आहे.

सासरे आणि सुनेत सतत वाद - लक्ष्मी यांच्या पतीचे 2019 मध्ये निधन झाले होते. त्यानंतर नथुलाल यांच्या मनात मुलाच्या मृत्यूबाबत सुनेविषयी संशय निर्माण झाला होता. लक्ष्मी यांनी मुलावर जादूटोणा केल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाल्याचा संशय नथुलाल घेत होते. याच कारणावरून सासरा आणि सुनेमध्ये अनेकदा वाद होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. दोघांमध्ये पुन्हा याच मुद्द्यावरून वाद झाला. वादाचे रूपांतर अचानक हिंसक घटनेत झाले. नथुलाल यांनी घरातील कुऱ्हाडीने लक्ष्मी यांच्या डोक्यावर वार केला. या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या लक्ष्मी यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.

नथुलाल यांनी घेतली विहिरीत उडी - सुनेची हत्या केल्यानंतर नथुलाल यांनी जवळच असलेल्या विहिरीत उडी घेत आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. ही बाब परिसरातील नागरिकांच्या लक्षात येताच त्यांनी तातडीने मदत करत नथुलाल यांना विहिरीतून बाहेर काढले. त्यानंतर त्यांना उपचारासाठी नागपूरच्या मेयो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

पोलिसांचा तपास सुरू - घटनेची माहिती मिळताच यशोधरानगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. या घटनेमागील नेमका वाद, हत्येची परिस्थिती आणि आरोपीच्या मानसिक अवस्थेसह सर्व बाबींचा तपास पोलिसांकडून करण्यात येत आहे. जादूटोणा आणि अंधश्रद्धेच्या संशयातून घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. याप्रकरणी यशोधरानगर पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे.

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TAGGED:

NAGPUR CRIME NEWS
NAGPUR WITCHCRAFT
FATHER IN LAW MURDER
सासरा सून हत्या नागपूर
DAUGHTER IN LAW MURDER

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