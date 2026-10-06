EXCLUSIVE : दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार, 65 लाख हेक्टरचे पंचनामे पूर्ण
दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देणार असल्याची ग्वाही मंत्र्यांनी दिलीय. नुकसानीचे 44 टक्के पंचनामे पूर्ण झालेत. 50 टक्के प्रत्यक्ष पाहणीवर सर्वेक्षण करण्यात आलय.
Published : October 6, 2026 at 6:38 PM IST
मुंबई - राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचं नियोजन करण्यात आलं आहे. आतापर्यंत 65 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पंचनामे पूर्ण झाले असून, 44 टक्के पंचनाम्यांचं काम पूर्ण झालं आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली. उर्वरित पंचनाम्यांची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण केली जात असून, मदत वितरणाला गती देण्यात येत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.
दुष्काळाची तीव्रता निश्चित करण्यासाठी मागणी आलेल्या तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण उपग्रह प्रतिमा आणि प्रत्यक्ष पाहणी या दोन्ही माध्यमातून केले जाणार आहे. यामध्ये 50 टक्के नमुना उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे, तर 50 टक्के प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे घेतला जाणार आहे. त्यामुळे पिकांची स्थिती, पाण्याची उपलब्धता आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीचा एकत्रित आढावा घेता येणार आहे.
265 तालुक्यांपासून आणखी 22 तालुक्यांचा समावेश
राज्यात पहिल्या टप्प्यात 265 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर आणखी 3 आणि आता 19 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मागणी आलेल्या तालुक्यांमधील परिस्थितीचा याच पद्धतीनं आढावा घेतला जाणार असल्याचं पाटील यांनी सांगितलं.
दिवाळीपूर्वी मदत देण्याचं लक्ष्य
पंचनामे पूर्ण झालेल्या क्षेत्रातील पात्र शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत मिळावी, यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. आतापर्यंत 44 टक्के पंचनामे पूर्ण झाले असून उर्वरित कामंही वेगाने पूर्ण केली जात आहेत. त्यामुळे यंदाची दिवाळी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीच्या आधाराने साजरी करता यावी, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत.
30 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाणी पुरेल, असे नियोजन
दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम पिण्याच्या पाण्यावर होऊ नये, यासाठी पाणीकपात, उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन, राखीव कोटा आणि बफर स्टॉक याचा विचार करण्यात आला आहे. 30 ऑगस्ट 2027 पर्यंत पाणी पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात येत आहे, असं पाटील यांनी सांगितलं. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात येणार आहे.
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