पुणे-बेंगलोर महामार्ग 61 तासांनंतर अखेर खुला, ऊस दराची कोंडी फुटली, 4200 रुपयांचा प्रस्ताव मान्य
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाका येथे गेल्या तीन दिवसांपासून रास्ता रोको आंदोलन सुरू होतं.
Published : November 6, 2026 at 1:24 PM IST
कोल्हापूर : यंदाच्या गळीत हंगामात तुटणाऱ्या उसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीनं पुणे-बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गावर गेल्या 61 तासांपासून रास्ता रोको आंदोलन सुरू होतं. अखेर उसाच्या दराची कोंडी फुटली असून प्रतिटन 4 हजार 200 रुपयांचा दिलेला प्रस्ताव स्वाभिमानीचे नेते राजू शेट्टी यांनी मान्य केला. मध्यरात्री पावणेदोन वाजता आंदोलन स्थगित झाल्याची घोषणा शेट्टी यांनी केली, तर आजची कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्हा बंदची देण्यात आलेली हाक मागे घेण्यात आली आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग आता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला झाला आहे.
गेल्या महिनाभरापासून उसाच्या दरासाठी बैठकांवर बैठका झाल्या; मात्र यातून कोणताही अंतिम तोडगा निघाला नव्हता. यानंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापुरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी टोलनाका येथे गेल्या तीन दिवसांपासून रास्ता रोको आंदोलन सुरू होतं. गुरुवारी संध्याकाळी राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे यांच्यासह शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक झाली. या बैठकीत पहिली उचल 3 हजार 900 रुपये, साखर हंगाम संपल्यानंतर 100 रुपये आणि साखरेला 4500 रुपये भाव मिळाल्यास आणखी 200 रुपये ज्यादा, असा एकूण 4 हजार 200 रुपये प्रतिटन दर देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला.
मात्र, बैठकीस उपस्थित असलेल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सुरुवातीला हा प्रस्ताव अमान्य केला. यानंतर किणी टोलनाका येथे राजू शेट्टी यांनी शेतकरी आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींशी सविस्तर चर्चा केली. अखेर मध्यरात्री पावणेदोन वाजता शासनाने दिलेला हा प्रस्ताव मान्य करत आंदोलन स्थगित करत असल्याची घोषणा त्यांनी केली. या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून आज कोल्हापूरसह सांगली व सातारा जिल्हा बंदची हाक देण्यात आली होती; मात्र आंदोलन स्थगित झाल्यानं हा बंद मागे घेण्यात आला असल्याचंही राजू शेट्टी यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
पोलीस प्रशासनानं सोडला सुटकेचा निःश्वास
गेल्या तीन दिवसांपासून किणी टोलनाका परिसरात स्वाभिमानीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर पोलीस दलाच्या वतीने मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. दिवाळीच्या सणामुळे मुंबई व पुण्यातून कोल्हापूरकडे सणासाठी येणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. या आंदोलनामुळे प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली होती. आज स्वाभिमानीचे आंदोलन स्थगित झाल्यामुळे पोलीस प्रशासनासह दिवाळीसाठी गावी येणाऱ्या नागरिकांनाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना अडकून पडलेले लांब पल्ल्याचे मालवाहू ट्रक आता मार्गस्थ झालं असून, राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला झाला आहे.