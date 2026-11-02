शेतकऱ्यांना दिलासा! अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 292 कोटींची मदत; पैसे थेट खात्यात जमा होणार
अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 291 कोटी 91 लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे.
Published : November 2, 2026 at 10:32 PM IST
मुंबई - जून ते ऑगस्ट 2026 या काळात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने 291 कोटी 91 लाख रुपयांची मदत मंजूर केली आहे. यामध्ये पीक नुकसानीसाठी 262 कोटी 69 लाख रुपये, तर शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी 29 कोटी 21 लाख रुपयांचा समावेश आहे. ही मदत पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील यांनी दिली.
मदतीचा निधी मंजूर - पीक नुकसानीपोटी राज्यातील 3 लाख 9 हजार 289 शेतकऱ्यांना मदत मिळणार आहे. त्यांच्या 2 लाख 68 हजार 918 हेक्टर क्षेत्रासाठी हा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सांगली, सातारा, पुणे, कोल्हापूर, नागपूर, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, जालना, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, धुळे, जळगाव, अहिल्यानगर आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांचा यात समावेश आहे.
कोणाला मिळणार मदत? - दरम्यान, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतजमिनीचे नुकसान झालेल्या 34 हजार 984 शेतकऱ्यांसाठी 29 कोटी 21 लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यांच्या 7 हजार 675 हेक्टर क्षेत्रासाठी ही मदत दिली जाणार आहे. यामध्ये यवतमाळ, बुलढाणा, अमरावती, गडचिरोली, वर्धा, चंद्रपूर, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, जळगाव, सातारा आणि पुणे जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
शेतजमिनीतील वाळू, गाळ आणि क्षार काढण्यासाठी तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत मिळणार आहे.
शेतकऱ्याला दुबार मदत मिळणार नाही - एका हंगामात एकदाच मदत देण्याच्या नियमाचे पालन केले जाणार असून, कोणत्याही शेतकऱ्याला दुबार मदत मिळणार नाही, याची खातरजमा तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय करणार आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांना मिळणारी मदत बँकांनी कर्जवसुलीसाठी वळती करू नये, अशा सूचनाही बँकांना देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
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