'देवेंद्र फडणवीस यांनी खुशाल पंतप्रधान व्हावं, मात्र, शेतकऱ्यांचं वाटोळं करून स्वप्न पाहू नये'-राजू शेट्टी

शक्तिपीठ मार्गाविरोधात मोर्चा (farmers protest in Kolhapur)
कोल्हापूर - राज्यातील 13 जिल्ह्यातून जाणारा प्रस्तावित नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्गाचा खर्च 86 हजार कोटी वरून 1 लाख 10 हजार कोटींवर गेला आहे. या महामार्गामुळे राज्यातील 25 लाख हेक्टर उसाच्या क्षेत्रावर परिणाम होऊन शेतकरी देशोधडीला लागणार आहेत, असा शेतकरी बांधवांचा दावा आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेला शक्तिपीठ महामार्ग आता रद्द झाल्याशिवाय माघार नाही, असा निर्धार करत हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले.
शक्तिपीठ मार्गाविरोधात मोर्चा
शक्तिपीठ महामार्ग विरोधात आज शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीच्या वतीनं कोल्हापुरातील दसरा चौक ते जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्गावर शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चाला संबोधित करताना आमदार जयंत पाटील म्हणाले, राज्यातील शक्तिपीठ जोडण्यासाठी महायुती सरकारनं शक्तिपीठ महामार्गाची निर्मिती करण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घोषणा केली होती. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या अनेक नेत्यांनी हा महामार्ग रद्द करणार असं आश्वासन जनतेला दिलं होतं. मात्र, ते सत्ता मिळाल्यानंतर पाळलं गेलं नाही. महायुतीचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी सत्तेच्या ताटाखालचं मांजर झाले आहेत. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हे खात असताना निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतात. त्यामुळे सरकारमध्येसुद्धा बेबनाव असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे (शरदचंद्र पवार) आमदार जयंत पाटील यांनी केली.
शक्तिपीठ मार्गाविरोधात मोर्चा (Source- ETV Bharat Reporter)
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पंतप्रधान व्हायचे आहे, त्यांनी खुशाल व्हावं. मात्र, शेतकऱ्यांचं वाटोळ करून स्वप्न पाहू नयेत, अशी खरमरीत टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केली.
शक्तिपीठ महामार्गाची स्क्रिप्ट नागपूरची- शक्तिपीठ मार्गाविरोधात मोर्चा (Source- ETV Bharat Reporter)
बाधित शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकल्यानंतर या मोर्चाचे रूपांतर सभेत झालं. सर्वच नेत्यांनी महायुती सरकार आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करत टीकेचे बाण सोडले. शक्तीपीठ विरोधी संघर्ष समितीचे प्रमुख आणि विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील म्हणाले, राज्यातील बाधित शेतकऱ्यांचा टोकाचा विरोध असताना शक्तीपीठ महामार्ग रेटला जात आहे. हा गरज नसलेला महामार्ग आहे. शक्तिपीठ महामार्गाची स्क्रिप्ट नागपूरमध्ये लिहिली असली तरी कोल्हापुरात ही स्क्रिप्ट आम्ही फ्लॉप केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा आमदार पाटील यांनी दिला. या मोर्चात माजी आमदार संपतबापू पवार-पाटील, सत्यजित पाटील सरूडकर, ऋतुराज पाटील, गिरीश फोंडे, कॉ. उदय नारकर, कॉ. संपत देसाई, शिवाजी मगदूम, विजय देवणे, मनोज फराकटे यांच्यासह शेतकरी आणि महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ. विजय राठोड यांना देण्यात आलं.सरकारच्या दारात औषध प्राशन करून....
शक्तिपीठ महामार्गाची अलाइनमेंट बदलल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील सर्वाधिक सुपीक जमीन जाणार आहे. यामुळे या मोर्चाला करवीर तालुक्यातून हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. आमची वडिलोपार्जित जमीन सरकारच्या घशात जाणार आहे. यातून मिळणारा मोबदला आजची तरुण पिढी शिल्लक ठेवणार नाही, असं झाल्यास आम्ही सरकारच्या दारात औषध प्राशन करू असा थेट इशारा मालुबाई शंकर चव्हाण या महिला शेतकऱ्यानं दिला. राजू शेट्टींनी दाखवला पोलिसांना आरसा...
राज्यभरातून आलेल्या शेतकऱ्यांचा विराट मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघाला. मात्र, या मोर्चासाठी प्रचंड पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. दोन पोलीस उपाधीक्षक, पोलीस निरीक्षक संतोष डोके, किशोर शिंदे, रवींद्र कळमकर, गंगाधर घावटे यांच्यासह सुमारे 200 पोलीस कर्मचाऱ्यांचा बंदोबस्त होता. मात्र, या बंदोबस्तावरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पोलीस प्रशासनावर टीका केली. जिल्ह्यातील अवैध धंदे, अल्पवयीन मुलींचे अपहरण, ड्रग्सचे रॅकेट यांचा पर्दाफाश करण्याऐवजी पोलीस शेतकऱ्यांच्या मोर्चासाठी तैनात आहेत, असं म्हणत त्यांनी पोलीस प्रशासनाला आरसा दाखवला.
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